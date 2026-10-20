نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس: با بیش از ۴۰ شناور متخلف برخورد شد

جوان آنلاین: نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس با انتشار پیامی به تشریح وضعیت فهرست عدم سازگاری شناورها پرداخت و تصریح کرد: تا کنون ۱۲۲ شناور به فهرست عدم سازگاری مدیریت آبراه خلیج_فارس اضافه شده‌اند.

بر اساس نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، با بیش از ۴۰ شناور متخلف برخورد صورت گرفته است. همچنین ۱۹ شناور در حال مذاکره برای پیشگیری از قرارگرفتن در فهرست یا حذف از آن هستند.

نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس افزود: ۲ شناور پذیرفته‌اند با ایفای تعهدات از فهرست حذف شوند. حدود ۳۰ شناور پس از دریافت اخطار، در صورت عدم پاسخگویی به فهرست اضافه خواهند شد.

در این پیام تصریح شده است: مدیریت آبراه خلیج فارس در صورت پیگیری داوطلبانه تخلف از سوی شناورها، برای حذف از فهرست مساعدت‌هایی لحاظ خواهد کرد.