حمایت دوباره گواردیولا از فلسطین: «جهان به ویرانی و رنج مردم غزه عادت نکند»

سرمربی اسپانیایی سابق منچسترسیتی، نسبت به عادت کردن به تصاویر ویرانی، گرسنگی و ترسی که کودکان فلسطینی تجربه می‌کنند، هشدار داد.

جوان آنلاین: پپ گواردیولا، سرمربی سابق اسپانیایی منچسترسیتی خواستار ادامه همبستگی جهان با مردم غزه شد و از جهانیان خواست در برابر رنج فلسطینی‌ها سکوت نکنند.

به گزارش ایرنا، او در یک پیام ویدیویی که توسط آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) منتشر شد، در مورد بحران انسانی که فلسطینی‌ها با آن مواجه هستند، به ویژه کودکانی که خانواده‌ها و خانه‌های خود را در طول جنگ اسرائیل علیه نوار غزه از دست داده‌اند، صحبت کرد.

در این ویدیو که توسط حساب اسپانیایی زبان UNRWA در شبکه اجتماعی X به اشتراک گذاشته شده است، گواردیولا تأکید کرد که قربانیان جنگ فقط اعداد نیستند، بلکه افرادی با نام، خانواده و رویا هستند. او نسبت به عادت کردن به تصاویر ویرانی، گرسنگی و ترسی که کودکان فلسطینی تجربه می‌کنند، هشدار داد.

او همچنین بر اهمیت ادامه حمایت از UNRWA و نقش آن در حفاظت از حقوق، هویت و تاریخ پناهندگان فلسطینی، در بحبوحه چالش‌های پیش روی کارش، تأکید کرد.

این پیام در ادامه مجموعه‌ای از اظهارات قبلی گواردیولا منتشر شده است که از جایگاه خود در دنیای فوتبال برای جلب توجه به رنج فلسطینیان، انتقاد از سیاست‌های اسرائیل و محکوم کردن سکوت بین‌المللی در قبال جنگ غزه استفاده کرده است.