بازیکن استقلال با ناراحتی از ورزشگاه رفت!

جوان آنلاین: محمدحسین اسلامی، وینگر تیم فوتبال استقلال، در پایان دیدار این تیم مقابل گل‌گهر سیرجان از ناحیه دست چپ دچار مصدومیت شد و با این آسیب‌دیدگی ورزشگاه شهدای شهرقدس را ترک کرد.

به گزارش مهر، اسلامی که در نیمه دوم دیدار استقلال و گل‌گهر به جای سعید سحرخیزان وارد زمین شده بود، پس از پایان مسابقه از ناحیه دست چپ مصدوم شد و در حالی که با این آسیب‌دیدگی روبه‌رو بود، ورزشگاه را ترک کرد.

هنوز جزئیات دقیقی از میزان مصدومیت این بازیکن و مدت زمان احتمالی دوری او از میادین اعلام نشده است و وضعیت نهایی او پس از بررسی‌های پزشکی مشخص خواهد شد.

تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، امروز دوشنبه ۲۷ مهر موفق شد با نتیجه یک بر صفر گل‌گهر سیرجان را شکست دهد و سه امتیاز این دیدار را کسب کند. اسماعیل قلی‌زاده تک‌گل استقلال را در این مسابقه به ثمر رساند.