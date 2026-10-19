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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۳
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دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی بار دیگر نسبت به وضعیت تنگه هرمز ابراز نگرانی کرد

3 دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) با ابراز نگرانی مجدد نسبت به وضعیت تنگه هرمز، درباره تداوم مشکلات کشتیرانی در این آبراه بین‌المللی هشدار داد.

جوان آنلاین: آرسنیو دومینگز در گفت‌و‌گو با شبکه آمریکایی فاکس‌نیوز اعلام کرد که وضعیت کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز همچنان بحرانی است و تا زمان ارائه تضمین‌های معتبر امنیتی، نباید جان دریانوردان با عبور از این آبراه به خطر انداخته شود.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اقدامات غیرقانونی ایالات متحده در نزدیکی تنگه هرمز گفت: «ما با یک محاصره دوگانه مواجه هستیم و شمار زیادی از کشتی‌ها، به‌ویژه در روز‌های اخیر، هدف حمله قرار گرفته‌اند.»

دومینگز افزود که دریانوردان همچنان در این حوادث جان خود را از دست می‌دهند و حدود ۶ هزار نفر از اسفندماه گذشته تاکنون در منطقه گرفتار مانده‌اند.

وی تأکید کرد که پیام سازمان بین‌المللی دریانوردی، خودداری از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و به خطر نینداختن جان خدمه تا زمان دستیابی به تضمین‌های امنیتی است.

بر اساس آمار این سازمان، از زمان آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران (۹ اسفند ۱۴۰۴) تا نهم اکتبر، ۱۰۰ حادثه دریایی در منطقه ثبت شده که بر اثر آن ۲۴ دریانورد جان خود را از دست داده‌اند.

دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی در بخش دیگری از این مصاحبه به شکایت جمهوری اسلامی ایران درباره اقدامات غیرقانونی آمریکا در منطقه اشاره کرد.

ایران در نامه‌ای به آیمو، نسبت به استفاده نیرو‌های آمریکایی از کانال اضطراری ارتباطات دریایی برای فشار بر خدمه کشتی‌های ایرانی اعتراض کرده است. در این نامه آمده است که نیرو‌های آمریکایی بار‌ها کانال ۱۶ ارتباطات رادیویی دریایی را برای مدت طولانی اشغال کرده و خدمه کشتی‌های ایرانی را تحت فشار قرار داده‌اند.

تهران تأکید کرده است که استفاده نظامی از این کانال که برای ارتباطات اضطراری و ایمنی دریانوردی اختصاص یافته، می‌تواند ارتباطات ضروری هنگام بروز حوادث دریایی را مختل کند.

دومینگز در همین پیوند تصریح کرد که دریانوردان برای حضور در میدان جنگ آموزش ندیده‌اند و نباید قربانی درگیری‌های سیاسی و نظامی شوند.

وی افزود که کانال ۱۶ برای انتقال پیام‌های تهدیدآمیز یا ارتباطاتی خارج از مأموریت اصلی آن طراحی نشده است و سازمان بین‌المللی دریانوردی در صورت اثبات ضرورت، می‌تواند مقررات و رویه‌های مربوط به استفاده از این کانال را مورد بازنگری قرار دهد.

اظهارات تازه دومینگز در شرایطی مطرح می‌شود که وضعیت تردد در تنگه هرمز از زمان آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تشدید تنش‌های نظامی در خلیج فارس، به یکی از نگرانی‌های اصلی صنعت کشتیرانی و تجارت جهانی تبدیل شده است.

سازمان بین‌المللی دریانوردی پیش‌تر پس از اعلام توافق ایران و آمریکا در خرداد ماه، از برنامه‌ای برای خروج هزاران دریانورد و کشتی گرفتار در منطقه خبر داده بود، اما اجرای این طرح در پی نقض تعهدات از سوی طرف آمریکایی متوقف شد.

برچسب ها: دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی ، تنگه هرمز ، ایران
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