معترضان فرانسوی باز هم توسط نخست وزیرشان تهدید شدند

نخست وزیر فرانسه که نمی‌خواهد خواسته‌های معترضان فرانسوی مردم معترض کشورش را به «برخورد قضایی گسترده و قاطع» تهدید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از یورو نیوز، اعتراضات گسترده روز شنبه مردم فرانسه به افزایش هزینه‌های زندگی در این کشور، در چندین شهر با مداخله خشن و سرکوبگرانه نیرو‌های امنیتی و پلیس به درگیری میان معترضان و این نیرو‌ها کشیده شد.

به گزارش مهر، در جریان این ناآرامی‌ها شماری از ساختمان‌ها و خودرو‌ها به آتش کشیده شدند.

سباستین لکورنو امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران مردم معترض کشورش را چنین تهدید کرد: ما چند تصمیم گرفته‌ایم. نخستین تصمیم طبیعتا برخورد قضایی گسترده و قاطع با عاملان این حوادث است. مرحله دوم پیگرد‌های قضایی با دقت و به شکلی سازمان‌یافته و روشمند انجام خواهد شد.

نخست‌وزیر فرانسه با اشاره به تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی گفت بسیاری از افرادی که مظنون به غارت فروشگاه‌ها هستند، هنگام ارتکاب این اقدامات صورت خود را نپوشانده بودند و به همین دلیل امکان شناسایی آنها وجود دارد.

وی سپس اضافه کرد: به همین دلیل از امروز عملیات بسیار گسترده نیرو‌های انتظامی را آغاز کرده‌ایم.

سباستین لکورنو همچنین اعلام کرد که نزدیک به ۲۰۰ بازپرس از فرماندهی پلیس پاریس مامور شده‌اند تصاویر و ویدئو‌های ثبت شده در جریان ناآرامی‌های آخر هفته را بررسی کنند تا مظنونان را در منطقه پاریس شناسایی کنند.

رئیس پلیس پاریس نیز روز دوشنبه اعلام کرد که گروه ویژه‌ای برای بررسی تمامی تصاویر موجود از جمله فیلم‌های دوربین‌های مداربسته شهری، دوربین‌های امنیتی فروشگاه‌ها و ویدئو‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی تشکیل خواهد شد.

نخست‌وزیر فرانسه همچنین گفت از مقامات محلی خواسته است برای جلوگیری از تکرار خشونت‌ها و غارت فروشگاه‌ها شامگاه دوشنبه در برخی مناطق مقررات منع رفت‌وآمد محدود و موقت برقرار کنند.

این تصمیم پس از آن اعلام شد که لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه اذعان کرد پلیس در جریان ناآرامی‌ها در برخی شهر‌ها «کنترل اوضاع را از دست داده بود.»