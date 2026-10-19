درخشش بانوان ایران در روز نخست پاراآسیایی

نخستین روز رسمی رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، دوشنبه ۲۷ مهرماه، برای کاروان «جان‌فدای ایران قوی» با درخشش دختران ایرانی و پایان طلایی شناگران همراه شد.

جوان آنلاین: نخستین روز رسمی رقابت‌های پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، دوشنبه ۲۷ مهرماه، برای کاروان «جان‌فدای ایران قوی» با درخشش دختران ایرانی و پایان طلایی شناگران همراه شد.

به گزارش ایرنا، روزی که زنان ایران دو مدال طلا، دو نقره و یک برنز به دست آوردند و مردان نیز با یک طلا، یک نقره و یک برنز، مجموع مدال‌های کشورمان را به عدد هشت رساندند.

از هشت مدال ایران، پنج مدال سهم زنان بود؛ آماری قابل توجه که نشان می‌دهد دختران ایرانی در همان آغاز مسابقات، قصد دارند نقش تعیین‌کننده‌ای در جایگاه کشورمان در جدول مدال‌ها ایفا کنند.

آیلار جامی؛ نخستین طلایی

نخستین طلای ایران در ناگویا از روی شیاپ‌چانگ پاراتکواندو به دست آمد؛ جایی که آیلار جامی در وزن منهای ۴۷ کیلوگرم کلاس K۴۴ با عبور از حریفان خود بر سکوی قهرمانی ایستاد.

جامی ابتدا مدینه موسینووا از ازبکستان را شکست داد و سپس با پیروزی مقابل یان بو از چین راهی فینال شد. او در دیدار نهایی نیز برابر خوانسودا از تایلند با پیروزی در دو راند متوالی، نخستین مدال طلای کاروان ایران را به گردن آویخت.

پاراتکواندو یک مدال دیگر هم برای ایران داشت. محمدطا‌ها حسن‌پور در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم مردان کلاس K۴۴، با پیروزی در دیدار رده‌بندی مقابل نماینده کره جنوبی، صاحب مدال برنز شد.

طلای دوم با نیزه الهام صالحی

در حالی که پاراتکواندو نخستین طلای کاروان را به ارمغان آورده بود، رقابت‌های پارادوومیدانی زنان نیز به صحنه درخشش ملی‌پوشان ایران تبدیل شد.

در ماده پرتاب نیزه زنان، گروه ترکیبی کلاس‌های F۵۲، F۵۳ و F۵۴، الهام صالحی با ثبت رکورد ۱۶ متر و ۴۴ سانتی‌متر بالاتر از تمام رقبای خود قرار گرفت و دومین مدال طلای ایران را به دست آورد.

در همین مسابقه، معصومه تورانی نیز با پرتاب ۱۴ متر و ۹۹ سانتی‌متر به مقام نایب‌قهرمانی رسید تا دو سکوی نخست این ماده به ورزشکاران ایرانی اختصاص پیدا کند.

دو مدال دیگر از پرتاب کلاب

در ماده پرتاب کلاب زنان، گروه ترکیبی کلاس‌های F۳۲ و F۵۱، بار دیگر دو نماینده ایران روی سکو رفتند، پرستو حبیبی با ثبت رکورد ۲۳ متر و ۳۲ سانتی‌متر و کسب ۸۸۷ امتیاز، مدال نقره را به دست آورد. فرزانه سهرابی‌تبار نیز با رکورد ۲۲ متر و ۷۹ سانتی‌متر و ۸۶۳ امتیاز، صاحب مدال برنز شد.

به این ترتیب، پارادوومیدانی زنان ایران در دو ماده پرتاب نیزه و پرتاب کلاب، یک طلا، دو نقره و یک برنز کسب کرد و با چهار مدال، بیشترین سهم را در سبد مدال‌های روز نخست داشت.

پایان طلایی در استخر

در آخرین ساعات رقابت‌های روز نخست، نوبت به شناگران ایران رسید تا دو مدال دیگر به کارنامه کشورمان اضافه کنند.

در فینال ماده ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰، سینا ضیغمی‌نژاد با ثبت زمان ۵۶ ثانیه و ۶۸ صدم ثانیه، زودتر از رقبای خود دیواره استخر را لمس کرد و سومین مدال طلای ایران را به دست آورد.

در همین رقابت، شاهین ایزدیار نیز با زمان ۵۹ ثانیه و ۱۰ صدم ثانیه، به‌صورت مشترک صاحب مدال نقره شد تا شناگران ایرانی با یک طلا و یک نقره، پایان خوشی برای روز نخست رقم بزنند.

این دو مدال، شمار مدال‌های کاروان ایران را از شش به هشت رساند و تعداد طلا‌های کشورمان را به عدد سه افزایش داد.

رکوردشکنی دیبایی؛ وعده مدال‌های بیشتر

در کنار مدال‌آوری‌ها، فائزه دیبایی نیز در مرحله مقدماتی پرتاب دیسک کلاس‌های F۵۶ و F۵۷ خبرساز شد.

دیبایی با ثبت رکورد ۲۴ متر و ۴۴ سانتی‌متر و شکستن رکورد‌های پیشین بازی‌های پاراآسیایی و آسیا، به‌عنوان نفر نخست راهی فینال شد تا امید‌ها برای ادامه مدال‌آوری زنان ایران افزایش یابد.

در گلبال مردان، تیم ملی ایران پس از شکست مقابل کره جنوبی، با پیروزی قاطع ۱۰ بر صفر برابر قطر به رقابت‌ها بازگشت. تیم فوتبال نابینایان نیز چین را دو بر صفر شکست داد و بسکتبال با ویلچر مردان با برتری ۷۱ بر ۴۵ مقابل فیلیپین، سومین برد متوالی خود را ثبت کرد.

در مقابل، علیرضا ایزدی در دسته ۵۹ کیلوگرم پاراوزنه‌برداری با رکورد ۱۸۰ کیلوگرم پنجم شد؛ در حالی که با پرس موفق وزنه ۱۸۳ کیلوگرمی در حرکت آخر می‌توانست به مدال برنز برسد. رزا ابراهیمی هم در تکواندو تا آستانه کسب مدال پیش رفت، اما بدشانس بود و با اشک از شیاپ‌چانگ بیرون رفت.

در مجموع در پایان روز نخست، ایران با سه طلا، سه نقره و دو برنز در رتبه هفتم جدول مدال‌ها ایستاد؛ جایگاهی که در روز‌های آینده می‌تواند تغییر کند.

اما مهم‌ترین روایت آغاز بازی‌ها برای ایران، درخشش زنان بود؛ ورزشکارانی که دو طلای نخست کاروان را کسب کردند و پنج بار از هشت بار حضور ایرانی‌ها روی سکو را به نام خود ثبت کردند.

ناگویا برای ایران با یک پیام روشن آغاز شد: دختران ایرانی حرف‌های زیادی برای گفتن دارند و در هر رویداد سبد سنگین تری از مدال را حق خود می‌دانند.