کد خبر: 1385805
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

حمله توپخانه‌ای عربستان به شمال یمن

3 یگان توپخانه‌ای عربستان روستا‌های مسکونی استان صعده واقع در شمال یمن را هدف قرار داد.

جوان آنلاین: توپخانه ارتش عربستان سعودی، روستا‌های مسکونی در منطقه مرزی «باقم» در استان صعده واقع در شمال یمن را گلوله‌باران کرد.

تاکنون گزارشی درباره شمار قربانیان یا میزان خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

مسئولانمحلی استان صعده یمن روز دوشنبه تجمعی اعتراضی در محل حمله‌ای که عربستان سعودی انجام داده است و خانواده «علی القحم» را در منطقه الطویله در شهرستان سحار هدف قرار داده بود، برگزار کردند.

به گزارش منابع یمنی، محمد قحیم وزیر حمل‌ونقل دولت صنعا، محمد عوض استاندار صعده و شماری از مسئولان محلی و فعالان بسیج مردمی این استان در این تجمع حضور داشتند.

برچسب ها: حمله توپخانه ای ، عربستان ، یمن
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