جوان آنلاین: این سریال از پنجشنبه ۳۰ مهر ساعت ۸ صبح در فیلم‌نت عرضه می‌شود و مخاطبان علاقمند می‌توانند هفته‌ای دو قسمت از سریال را تماشا کنند.

«بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» به‌عنوان اسپین‌آفی از انیمیشن سینمایی موفق «بچه زرنگ» در ژانر ماجراجویی و فانتزی ساخته شده است.

در خلاصه داستان «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» آمده است: «بچه زرنگ» به جنگل بازمی‌گردد و متوجه می‌شود شکارچیان بار دیگر جان جنگل و حیوانات را تهدید می‌کنند. او با همراهی ببری و دیگر حیوانات جنگل، گروه «نجات جنگل» را تشکیل می‌دهد تا در ماجرا‌هایی تازه از طبیعت و ساکنان آن محافظت کنند.

این سریال به صورت اپیزودیک طراحی شده و قصه‌های مختلفی در بستر ماجراجویانه دارد که با موضوعات محیط زیستی، فعالیت گروهی، حفظ حیوانات، محیط‌بانی و … پیش می‌رود. محیط بانان یکی از شخصیت‌های اصلی سریال هستند و این مجموعه در آستانه روز ملی محیط‌بان که ۸آبان است، منتشر می‌شود.

سریال «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه هنر پویا و فیلم‌نت ساخته شده است.