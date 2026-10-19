جوان آنلاین: تشدید حوادث دریایی در تنگه هرمز و برخورد برخی شناور‌ها با مین‌های دریایی، در کنار پیامد‌های اقتصادی جنگ و کاهش درآمد کشور‌های منطقه، ابعاد تازه‌ای از تأثیرات درگیری بر امنیت و اقتصاد منطقه را آشکار کرده است. سیدرضا صدرالحسینی، تحلیلگر مسائل منطقه، با اشاره به ترتیبات امنیتی ایران در تنگه هرمز، ادعا‌های امریکا درباره تأمین امنیت این آبراه و پیامد‌های اقتصادی جنگ، تأکید دارد که کشور‌های منطقه برای بازگشت به ثبات در خلیج فارس راهی جز پایان دادن به جنگ ندارند. بر اساس راهبرد اعلام‌شده ایران، یعنی «امنیت برای همه یا برای هیچ‌کس»، همه کشور‌های مشارکت‌کننده باید متحمل هزینه شوند. در این چارچوب، تشدید حوادث دریایی و برخورد با کشتی‌های متخلف، علاوه بر ایجاد بازدارندگی، حامل پیامی برای کشور‌های منطقه درباره ضرورت دوری از هرگونه مداخله و تلاش‌های آشکار و پنهان برای شعله‌ورتر کردن تنش‌هاست.

سیدرضا صدرالحسینی، تحلیلگر مسائل منطقه، در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به تحولات تنگه هرمز و پیامد‌های جنگ، معتقد است کشور‌های منطقه برای بازگشت به دوران ثبات در خلیج فارس راهی جز پایان دادن به جنگ ندارند. وی همچنین تأکید می‌کند که مین‌های دریایی کار گذاشته‌شده با هدف اجرای کامل ترتیبات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز است.

صدرالحسینی با اشاره به وضع قوانین و ترتیبات جدید در تنگه هرمز اظهار کرد: «تحمیل جنگ‌های پرشدت از سوی امریکایی‌ها، که ما آنها را جنگ تحمیلی سوم در قالب جنگ‌های ۱۲، ۴۰ و ۱۷ روزه می‌نامیم، سبب شد که جمهوری اسلامی ایران برای افزایش امنیت ملی خود و تأمین امنیت کشتی‌هایی که با مجوز جمهوری اسلامی از تنگه هرمز عبور می‌کنند، قوانین و ترتیبات جدیدی در تنگه هرمز وضع کند.» وی افزود که امریکایی‌ها با تحمیل جنگ به ملت ایران باعث شدند گذرگاهی که هزاران سال شناور‌ها در امنیت کامل از آن عبور می‌کردند، با مشکلات متعددی روبه‌رو شود. این تحلیلگر مسائل منطقه درباره اقدامات انجام‌شده برای تأمین امنیت تنگه هرمز گفت: «یکی از اقدامات برای تأمین امنیت تنگه هرمز، استفاده از مین‌های دریایی است. این مین‌ها در مناطق ممنوعه کار گذاشته می‌شوند تا کشتی‌هایی که مجوز عبور از تنگه هرمز را دارند، با امنیت کامل از مسیر‌های مشخص عبور کنند و محموله خود را به مقصد برسانند.»

صدرالحسینی با انتقاد از بزرگ‌نمایی استفاده از مین‌های دریایی از سوی جمهوری اسلامی، این اقدام را فریبکارانه دانست و گفت امریکایی‌ها با تأکید بر ناامن‌سازی تنگه هرمز به دنبال ایجاد اجماع علیه جمهوری اسلامی هستند. وی با اشاره به هدف کارگذاری مین‌های دریایی اظهار کرد که این اقدامات برای اجرای کامل ترتیبات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز انجام می‌شود؛ موضوعی که به گفته او، در بند پنجم تفاهم‌نامه بین ایران و امریکا نیز به آن تصریح شده بود. صدرالحسینی در ادامه با اشاره به اقدامات امریکا برای عبور شناور‌ها از تنگه هرمز گفت: «واقعیت امر این است که امریکایی‌ها با ترساندن و مجبور کردن کاپیتان و کارکنان برخی کشتی‌ها و شناورها، به دنبال این هستند که مسئله‌ای به نام "اثبات تأمین امنیت تنگه هرمز توسط امریکا" را جا بیندازند.» به گفته وی، امریکایی‌ها به برخی شناور‌های عبوری القا می‌کنند که می‌توانند با خاموش کردن سیستم‌ها یا دستگاه‌های موقعیت‌یاب خود از تنگه هرمز عبور کنند. در حالی که بخش قابل توجهی از این شناور‌ها با موانع دریایی برخورد می‌کنند و دچار آسیب‌های جدی می‌شوند. این تحلیلگر مسائل منطقه، افزایش این اقدامات را مرتبط با تأثیر مدیریت جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز بر اقتصاد امریکا دانست و اظهار کرد که این وضعیت مستقیماً بر سبد خانوار شهروندان امریکایی اثر گذاشته است. وی با اشاره به تلاش ترامپ برای عبور از فشار‌های اقتصادی ناشی از تحولات تنگه هرمز گفت که رئیس‌جمهور امریکا می‌کوشد با افزایش عبور شناورها، به‌ویژه شناور‌های حامل نفت و گازوئیل، شرایط اقتصادی داخلی امریکا و به‌خصوص بازار بنزین و گازوئیل را مدیریت کند. صدرالحسینی همچنین تأکید کرد هرچه شناور‌ها بیشتر در مناطق ممنوعه برای خارج کردن و حمل محموله‌های خود تلاش کنند، احتمال گرفتار شدن آنها در حوادث غیرقابل پیش‌بینی افزایش می‌یابد. وی این وضعیت را نشانه‌ای از کنترل ایران بر تنگه هرمز دانست و آن را در تضاد با ادعا‌های ترامپ در ماه‌های گذشته درباره تسلط بر این آبراه یا باز بودن آن ارزیابی کرد. این تحلیلگر مسائل منطقه در ادامه به افزایش هزینه‌های انرژی در امریکا اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از نادرستی ادعا‌های مطرح‌شده درباره وضعیت تنگه هرمز دانست. به گفته وی، امریکایی‌ها در حال حاضر مجبور شده‌اند مقادیر قابل توجهی از ذخایر راهبردی خود را برای تنظیم بازار داخلی به کار بگیرند، اما هیچ‌یک از این اقدامات نتوانسته است قیمت نفت در بازار‌های بین‌المللی و قیمت بنزین و گازوئیل در داخل امریکا را متعادل کند.

صدرالحسینی درباره تأثیر تشدید حوادث دریایی بر کشور‌های عربی منطقه گفت بسیاری از کشور‌هایی که نفت مورد نیاز امریکا و اروپا را تأمین می‌کردند، به دلیل همکاری با امریکایی‌ها در جنگ تحمیلی علیه ملت ایران، دچار آسیب‌های جدی شده‌اند. وی با اشاره به کاهش درآمد برخی کشور‌های منطقه اظهار کرد که در مواردی، درآمد این کشور‌ها تا ۸۰ درصد کاهش یافته است؛ تا جایی که سران برخی از آنها در روز‌های اخیر به مردم خود اعلام کرده‌اند که برای هر شرایطی آماده باشند.

این تحلیلگر مسائل منطقه با تأکید بر ضرورت اقدام کشور‌های منطقه برای پایان دادن به وضعیت موجود گفت: «بر این اساس، به نظر می‌رسد این کشور‌ها باید به توسعه‌دهنده ناامنی در منطقه، یعنی امریکا، فشار بیاورند و این واقعیت را به آنها منتقل کنند که پیش از تحمیل جنگ، تنگه هرمز با امنیت کامل جمهوری اسلامی باز بود و همه محموله‌ها به‌راحتی و در امنیت کامل عبور می‌کردند و این جنگ بر ملت ایران تحمیل شد.» صدرالحسینی با اشاره به پیامد‌های جنگ بر حوزه انرژی بین‌المللی و درآمد کشور‌های منطقه تأکید کرد که این مشکلات در پی جنگ به وجود آمده‌اند و تنها راه برون‌رفت از آنها، پایان جنگ و اعلام آن از سوی امریکاست.