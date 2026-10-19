رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به این که کشورش با درگیری‌های متعدد منطقه‌ای در نزدیکی مرز‌های خود روبه‌رو بوده است، گفت که دولت او با رویکردی «سنجیده» و پاسخ ندادن به تحریک‌ها از این درگیری‌ها دور مانده است.

جوان آنلاین: رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، امروز-دوشنبه-گفت که این کشور با مقاومت در برابر تحریک‌ها و پرهیز از تله‌ها، از درگیری‌های منطقه‌ای دور مانده است و رویکرد «محتاطانه و سنجیده» دولتش را عامل کمک به کشور برای عبور از بی‌ثباتی فزاینده در سراسر منطقه دانست.

به گزارش ایسنا، به نوشته خبرگزاری آناتولی، اردوغان در مقر ریاست‌جمهوری در آنکارا گفت: «ما کشورمان را از درگیری‌های اطرافمان دور نگه داشته‌ایم. تسلیم تحریک‌ها نشده‌ایم. در تله‌ها نیفتاده‌ایم و به تحریک‌ها کشیده نشده‌ایم.»

او گفت: «ما همه این فرایند‌های دشوار را هوشمندانه، با صبر و با عقل سلیم به طور موفقیت‌آمیز موفقیت مدیریت کرده‌ایم.»

اردوغان گفت که ترکیه در احاطه بحران‌هایی قرار دارد که رو به وخامتند و دولت او شبانه‌روز برای محافظت از کشور در برابر پیامد‌های آنها کار می‌کند.

او با اشاره به جبهه‌های فعال در نزدیکی مرز‌های خود گفت: «جنگ روسیه و اوکراین درست در شمال ما در چند ماه آینده وارد پنجمین سال خود می‌شود. حملات اسرائیل به فلسطین با وجود توافق‌نامه‌های امضاشده، بی‌وقفه ادامه دارد.»

او افزود تنش‌ها در ایران همسایه هنوز به طور کامل فروکش نکرده بود که درگیری جدیدی در یمن شعله ور شد.

رئیس‌جمهور ترکیه که کشورش در ماه اوت توافق دفاع مشترک مکه را با پاکستان و عربستان سعودی امضا کرده است، بدون اشاره به علت اصلی درگیری تازه میان عربستان و یمن که محاصره ریاض علیه این کشور بود، حملات نیرو‌های مسلح یمن علیه عربستان را موجب افزایش تنش‌های منطقه‌ای دانست.

اردوغان همچنین مدعی شد که حمله به فرودگاه ریاض مسلمانان بسیاری از جمله افرادی را که در حال انجام عمره بودند، کشته و صد‌ها نفر دیگر را زخمی کرده است.

او با اشاره به لبنان گفت وضعیت همچنان نگران‌کننده است. اردوغان رژیم صهیونیستی را به تلاش برای بی‌ثبات کردن سوریه متهم کرد.

اردوغان با گفتن این که کشورش با وجود این درگیری‌ها «در محاصره یک حلقه آتش» است، بر تعهد دولت خود به حفاظت از ترکیه در برابر آشوب تاکید کرد. او افزود این کشور تاکنون از کشیده شدن به درگیری‌های در همسایگی خود پرهیز کرده است.