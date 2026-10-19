کد خبر: 1385790
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

لاوروف: شراکت راهبردی با ایران را ر‌ها نمی‌کنیم

جوان آنلاین: وزیر خارجه روسیه، دیروز عصر در کنفرانس خبری با همتای ایرانی خود، تأکید کرد که مسکو همچنان به طیفی از تعهداتی که با ایران دارد پایبند است که مشارکت جامع راهبردی و نیز همکاری‌های هسته‌ای را نیز دربر می‌گیرد. 
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه که در رأس هیئتی به تهران سفر کرده، بعدازظهر روز دو‌شنبه پس از دیدار با سیدعباس عراقچی و در جریان نشست خبری مشترک با تأکید بر پایبندی مسکو به توافق مشارکت جامع راهبردی با تهران گفت: «روسیه در عمل نشان داده است که به تعهدات خود در این توافق پایبند است و در سازمان ملل متحد نیز با تلاش‌ها برای توجیه تجاوز علیه ایران مقابله کرده است.» وزیر خارجه روسیه بیان کرد: «معتقدیم اعمال تحریم‌های یکجانبه غیرسازنده و غیرقانونی و ناقض حقوق بین‌الملل است. به این توافق رسیدیم که همکاری‌های خود را در عرصه‌های بین‌المللی از جمله شانگهای و بریکس گسترش دهیم.» وی در بخش دیگری از این نشست گفت: «کار ایران همان‌طور که کار روسیه است، کار درستی است. نظریه ما عنوان تأمین امنیت در منطقه خلیج فارس است، به این معناست که ما در خصوص کشور‌های حاشیه خلیج فارس و ایران صحبت می‌کنیم.» سرگئی لاوروف با تأکید بر پایبندی مسکو به تعهدات خود به‌رغم شرایط پیچیده بین‌المللی تصریح کرد: «با وجود اوضاع پیچیده‌ای که بار‌ها به آن اشاره شده، روسیه به‌هیچ‌وجه قصد ندارد از اجرای توافقات بنیادین خود با ایران در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری عقب‌نشینی کند. در همین چارچوب، متخصصان و کارشناسان فنی روس به‌تدریج در حال بازگشت به پروژه نیروگاه اتمی بوشهر هستند.»
سیدعباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز گفت: «دیدگاه مشترک ما و روسیه و بسیاری از کشور‌های دیگر این است که مسائل منطقه هیچ راه‌حل نظامی ندارد و باید از طریق دیپلماسی و راه‌حل سیاسی حل و فصل شوند. در خصوص فلسطین، لبنان و یمن صحبت کردیم. توسعه‌طلبی خطرناک رژیم صهیونیستی در منطقه باید متوقف شود.» عراقچی بیان کرد: «در خصوص ناامنی موجود در تنگه هرمز و خلیج فارس صحبت داشتیم که این ناامنی نتیجه مستقیم تجاوز نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی است که از نهم اسفند شروع شده و همچنان ادامه دارد و محاصره اقتصادی عامل اصلی ناامنی در منطقه ماست.» وی گفت: همکاری‌های ایران و روسیه نقش مهم و مؤثری در ایجاد ثبات در منطقه خواهد داشت و تأکید کرد که مشورت‌های سطح بالا بین دو کشور امروز هم ادامه خواهد یافت. رئیس دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درباره نقش مخرب اروپایی‌ها در برابر ایران بیان کرد: «اروپا باید چشم خودش را به روی واقعیات باز کند. اروپایی‌ها همچون امریکا از اشتباه محاسباتی و برداشت‌های غلط رنج می‌برند و با سیاست‌های غلط خود عامل بیشتر جنگ‌ها و مشکلاتی که در دنیاست، هستند. آنها با سیاست غلط خود باعث طولانی شدن جنگ در اوکراین شدند.» وی گفت: «اروپایی‌ها با سیاست‌های غلط خودشان موجب جنگ‌های متعدد شدند. به تصور خودشان ایران ضعیف شده بود. اروپایی‌ها در این جنگ شریک هستند.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: روسیه ، ایران ، مسکو
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