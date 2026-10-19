کد خبر: 1385789
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۶
بين‌الملل » اخبار كلی

حمایت وزیران خارجه عربستان و فرانسه از دستیابی به راه حل‌های جامع برای بحران‌های منطقه

3 وزیران خارجه عربستان و فرانسه در مورد حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک به منظور دستیابی به راه حل‌های جامع و پایدار برای بحران‌های فعلی در منطقه رایزنی کردند.

جوان آنلاین: فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه از ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، استقبال کرد.

به گزارش ایسنا، دو طرف درباره اهمیت افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای تضمین امنیت و ایمنی گذرگاه‌های آبی منطقه و آزادی کشتیرانی در آن آبراه‌ها گفت‌و‌گو کردند.

العربیه گزارش داد که وزیران خارجه دو کشور همچنین در مورد حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک به منظور دستیابی به راه حل‌های جامع و پایدار برای بحران‌های فعلی در منطقه و در نتیجه تحکیم امنیت و ثبات در منطقه گفت‌و‌گو کردند.

بن فرحان و بارو به بررسی تحولات اوضاع منطقه و تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش پیامد‌های رویداد‌های جاری پرداختند.

وزیر خارجه فرانسه بدون در نظر گرفتن جنایت‌های عربستان در یمن، حملات یمن به عربستان را محکوم و بر ابراز همبستگی فرانسه با عربستان تاکید کرد.

در این دیدار همچنین روابط دوجانبه و شراکت میان دو کشور در زمینه‌های مختلف و راه‌های تقویت آنها با هدف تأمین منافع متقابل و حمایت از خواسته‌ها و اهداف دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

برچسب ها: فرانسه ، عربستان ، یمن
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