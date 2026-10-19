جوان آنلاین: حمایت دقیقه‌نودی دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو، در فاصله ۹ روز تا انتخابات اسرائیل، تلاشی برای تقویت کسی است که برای حفظ قدرت با رقابتی دشوار روبه‌روست، اما این شرط‌بندی در شرایطی انجام شده که اعتبار انتخاباتی ترامپ در اسرائیل محل تردید است و مخالفان نتانیاهو نیز برای جلوگیری از پراکندگی آرای خود به تکاپو افتاده‌اند. نیویورک‌تایمز دیروز، حمایت ترامپ را تزریق کوتاه‌مدت آدرنالین به سیاستمداری خواند که با بحران‌های عمیق‌تری دست‌وپنجه نرم می‌کند.

رئیس‌جمهور امریکا یک‌شنبه شب در پیامی در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال، نتانیاهو را «نخست‌وزیر جنگجوی بزرگ» و شریکی مهم در مقابله با ایران خواند و حمایت «کامل و مطلق» خود را از انتخاب دوباره او اعلام کرد. ترامپ هشدار داد که اگر اسرائیلی‌ها رهبری غیر از نتانیاهو انتخاب کنند، امریکا ممکن است ناچار شود کار مقابله با ایران را به‌تنهایی پیش ببرد؛ اظهارنظری که حمایت انتخاباتی را به‌روشنی با محاسبات امنیتی و نظامی واشینگتن پیوند می‌زند.

نتانیاهو بلافاصله با تعبیر «دوستم دونالد» تشکر کرد و گفت اسرائیل هرگز دوست بزرگ‌تری در کاخ سفید نداشته است. او با وعده اینکه «با هم مأموریت را تکمیل خواهیم کرد»، پیام ترامپ را به فرصتی برای نمایش روابط نزدیک‌شان تبدیل کرد. تیم انتخاباتی لیکود نیز ظرف چند دقیقه ویدئویی تبلیغاتی منتشر کرد که در آن بخش‌هایی از تمجید‌های قبلی ترامپ از نتانیاهو کنار هم قرار گرفته بود.

چهره‌های راست‌گرای کابینه نتانیاهو، از جمله ایتامار بن‌گویر، بتسلئیل اسموتریچ و اسرائیل کاتس، از حمایت ترامپ استقبال کردند و آن را تأییدی بر جایگاه نتانیاهو و اردوگاه راست دانستند. با این حال، حمایت علنی ترامپ الزاماً به معنای آن نیست که همه رأی‌دهندگان راست‌گرا سیاست‌های او را تأیید می‌کنند. در سوی مقابل، مخالفان نتانیاهو هرچند به ترامپ احترام گذاشتند ولی تأکید کردند که تصمیم درباره نخست‌وزیر آینده با رأی‌دهندگان اسرائیلی است، نه رئیس‌جمهور امریکا. گادی آیزنکوت، از چهره‌های اصلی اپوزیسیون، گفت اسرائیل دموکراسی است و شهروندان آن درباره رهبر آینده‌شان تصمیم می‌گیرند. آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ پیشین، تندتر واکنش نشان داد و گفت ترامپ می‌خواهد اسرائیل را از طریق «عروسکی به نام نتانیاهو» اداره کند؛ تعبیری که حمایت واشینگتن را نه نشانه قدرت مستقل نتانیاهو، بلکه نشانه وابستگی او به ترامپ تصویر می‌کند.

در چنین فضایی، بنی گانتس، رهبر حزب آبی و سفید و رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل عصر دیروز اعلام کرد در انتخابات ۲۷ اکتبر نامزد نخواهد شد و از بیرون پارلمان برای وحدت تلاش خواهد کرد. حزب او در نظرسنجی‌ها با خطر جدی عبور نکردن از حدنصاب ورود به کنست روبه‌رو بود و کناره‌گیری گانتس می‌تواند مانع پراکندگی بخشی از آرای مخالفان شود. رهبران اپوزیسیون از این تصمیم استقبال کردند؛ تحولی که می‌تواند صف‌آرایی علیه نتانیاهو را با وجود حمایت ترامپ منسجم‌تر کند. هرچند شواهدی در دست نیست که کناره‌گیری گانتس مستقیماً در واکنش به حمایت ترامپ یا با هدف مقابله با آن صورت گرفته باشد، هم‌زمانی این دو تحول به مخالفان امکان می‌دهد پیام یکپارچگی در برابر مداخله علنی واشینگتن برجسته کنند.

با وجود اهمیت نمادین حمایت ترامپ، تردید‌ها درباره اثر انتخاباتی آن جدی است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند ائتلاف نتانیاهو برای رسیدن به اکثریت ۶۱ کرسی با دشواری روبه‌روست و رقابت همچنان نزدیک است. ایزابل کرشنر، خبرنگار نیویورک‌تایمز، حمایت ترامپ را به «تزریق آدرنالین» به کارزاری کم‌رمق تشبیه کرده است: انرژی‌ای که شاید یکی دو روز دوام بیاورد، اما لزوماً به تغییر رأی‌ها منجر نمی‌شود. از نگاه بسیاری از اسرائیلی‌ها، ترامپ دیگر آن چهره‌ای نیست که حمایت او، خودبه‌خود به امتیاز انتخاباتی تبدیل شود؛ سیاست او در قبال جنگ ایران حتی در بخش‌هایی از دست راستی‌های اسرائیل انتقاد‌برانگیز شده و جمهوری‌خواهان مورد حمایت او نیز در انتخابات آتی کنگره در سوم نوامبر ۲۰۲۶ با چالش جدی روبه‌رو هستند.