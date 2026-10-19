کد خبر: 1385787
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی
‌ اعتراضات فرانسه از دست دولت در رفت

عراقچی به مکرون: به صدای آینده فرانسه گوش کن!

1 معترضان فرانسوی در پی بی‌توجهی دولت به مطالباتشان، دامنه اعتراضات را گسترش داده و اماکن تاریخی را به کانون ابراز خشم خود تبدیل کرده‌اند

جوان آنلاین: معترضان فرانسوی در پی بی‌توجهی دولت به مطالباتشان، دامنه اعتراضات را گسترش داده و اماکن تاریخی را به کانون ابراز خشم خود تبدیل کرده‌اند؛ به‌طوری‌که گزارش‌ها از مسدود شدن موزه لوور به دست مخالفان حکایت دارد. هم‌زمان، جنبش جلیقه‌زرد‌ها نیز برای ادامه اعتراضات فراخوان صادر کرده است. این تحولات نگرانی دولت فرانسه را برانگیخته، تا جایی که نخست‌وزیر این کشور روز گذشته در برخی مناطق محدودیت‌های رفت‌وآمد اعلام کرد و وزیر کشور نیز صریحاً گفت که اوضاع از کنترل خارج شده است. دست‌کم در یک شهر (دناین) مقررات منع آمد و رفت شبانه اعلام شده است. 

اعتراضات فرانسه در حالی وارد چهارمین هفته خود شده که دولت تاکنون اقدام مؤثری برای رسیدگی به مطالبات معترضان انجام نداده است و به همین دلیل معترضان خشم خود را روی اموال دولتی خالی می‌کنند. 

در اعلامیه‌ای که روز دو‌شنبه مقابل موزه لوور نصب شده بود، معترضان نوشتند: «با افتخار اعلام می‌کنیم که بزرگ‌ترین موزه جهان را مسدود کرده‌ایم». در پی این اقدام، موزه نتوانست در‌های خود را به روی بازدیدکنندگان باز کند. خبرگزاری فرانسه این خبر را به نقل از مدیریت موزه و دو اتحادیه صنفی گزارش داد. در مقابل هرم شیشه‌ای لوور، دانش‌آموزان مدارس هنر و رشته‌های فرهنگی تجمع کردند و ورودی موزه را بستند. یکی از معترضان که همراه دیگران اعلامیه‌هایی به زبان‌های فرانسوی و انگلیسی توزیع می‌کرد، گفت: «گردشگرانی که منتظر ورود هستند، با ما رفتار تهاجمی دارند، چون بلیت خریده‌اند». در اقدامی کم‌سابقه، موزه لوور دیروز اعلام کرد درهایش را می‌بندد. 

در پی بروز ناآرامی‌های فرانسه، احتمال تعطیلی موزه‌ها و دیگر مقاصد گردشگری به‌ویژه در پاریس نیز وجود دارد. فرانسه در سال گذشته میلادی بیش از ۱۲۰ میلیون گردشگر داشت که اگر موج اعتراضات ادامه یابد، می‌تواند خسارات زیادی را به لحاظ گردشگری به این کشور وارد کند. 

اعلام منع آمد و شد

دولت مکرون که با تشدید ناامنی‌ها روبه‌رو شده، برای مهار موج گسترده اعتراضات به اقدامات تنبیهی روی آورده است. سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، دیروز در سخنانی گفت که تصمیم به اعمال مقررات منع آمد و شد در برخی مناطق و شهرداری‌های این کشور با هدف محافظت از اموال شهروندان اتخاذ شده است. لوکورنو تأکید کرد: «اگر ناآرامی‌ها شدت بگیرد، وضعیت اضطراری را اعلام خواهیم کرد». به گزارش فرانس ۲۴، شهردار دناین در شمال فرانسه در پی اعتراضات مردمی، برای یک هفته مقررات منع رفت‌وآمد از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح وضع کرد. این در حالی است که به شهرداران محلی از پیش اختیار داده شده برای حفاظت از ساکنان و کسب‌وکارها، محدودیت‌های جزئی رفت‌وآمد برقرار کنند. خبرگزاری فرانسه دیشب تأیید کرد که کنترل برخی شهر‌های فرانسه از دست رفته و بیش از هزار پلیس زخمی شده‌اند. 

به نظر می‌رسد اعتراضات از روند عادی خود خارج شده و به بحرانی جدی در بدنه دولت تبدیل شده است، تا جایی که لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، دیروز به صراحت اعلام کرد که پلیس در جریان اعتراضات خشونت‌آمیز آخر هفته، کنترل اوضاع را در برخی از شهر‌های بزرگ از دست داده است. او گفت: «روز شنبه در برخی شهر‌های بزرگ، نمی‌توانستند به مغازه‌دارانی که صد‌ها مغازه‌شان غارت شده بود نگاه کنند و بگویند ما کنترل را از دست نداده‌ایم.» در همین راستا، دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کرد که مکرون با استعفای وزیر کشور مخالفت کرده و از او خواسته برای حفظ زنجیره فرماندهی در نیرو‌های پلیس و امنیتی، در سمت خود باقی بماند. 

فراخوان جلیقه‌زرد‌ها

دولت فرانسه تلاش می‌کند با اعمال محدودیت‌ها، دامنه اعتراضات را مهار کند، اما این نارضایتی‌ها دیگر به دانش‌آموزان محدود نمی‌شود و با گسترش به بخش‌های دیگر جامعه به جنبشی فراگیرتر تبدیل شده است. در همین رابطه، نمایندگان جنبش جلیقه‌زرد‌ها که در نخستین دوره ریاست‌جمهوری مکرون ماه‌ها اعتراض برگزار کرده بودند، خواستار برگزاری دور تازه‌ای از تظاهرات در روز شنبه آینده شدند. 

معترضان جلیقه‌زرد که از افزایش هزینه‌های زندگی خشمگین هستند، آخر هفته گذشته به دانش‌آموزانی پیوستند که طی هفته‌های اخیر در اعتراض به کمبود معلم و شرایط نامناسب مدارس، تجمع و مدارس را تعطیل کرده بودند. این تحولات فشار بر دولت فرانسه را افزایش داده است. این جنبش نقشه تجمع‌های برنامه‌ریزی‌شده را در وب‌سایت خود منتشر کرده است. بنجامین بال، سردبیر این وب‌سایت، به خبرگزاری فرانسه گفت: «به‌وضوح فشار زیادی برای برگزاری مرحله دوم وجود دارد.»

از سوی دیگر، موج مخالفت‌ها با سیاست‌های دولت، به رهبران اپوزیسیون نیز رسیده است. فلوریان فیلیپو، رهبر حزب میهن‌پرستان و نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه، در واکنش به ناآرامی‌های اخیر، خواستار کناره‌گیری مکرون از قدرت شد. سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات مکرون درباره علت ناآرامی‌های فرانسه، با بیان اینکه فرصت فرافکنی به پایان رسیده و مردم فرانسه خواهان تغییرات بنیادین، از جمله تضمین آزادی تجمعات هستند، خطاب به رئیس‌جمهور این کشور گفت: «به صدای آینده فرانسه گوش بدهید». با وجود گسترش اعتراضات و تشدید ناامنی‌ها در فرانسه، مکرون روز دو‌شنبه سفر منطقه‌ای خود را به کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس آغاز کرد که نشان از بی‌توجهی به برآورده کردن مطالبات معترضان است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فرانسه ، اعتراضات ، آشوب
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