جوان آنلاین: سردار محبی سخنگوی سپاه پاسداران در مراسم رونمایی از آثار جدید انتشارات بعثت گفت: ایران امروز، ایران دیگری است و به‌عنوان قدرتی ظهور کرده که بزرگ‌ترین ابرقدرت جهان را که از لحاظ عِده و عُده و برخورداری از تجهیزات نظامی حرف اول را می‌زد، تارومار کرده است.

وی افزود: این افتخار بزرگ متعلق به ایران امروز است و این اتفاق، پدیده و دستاورد بزرگ، وظیفه یکایک ما را سنگین‌تر از گذشته می‌کند.

وی افزود: دشمن مبنا و فلسفه حضور خود را تامین امنیت جریان انرژی و آزادی کشتیرانی تعریف کرده بود. ما کاری کردیم دشمن این را از دست داد.

محبی گفت: بعد از چند دهه حضور در منطقه، آمریکا نتوانست تنگه هرمز را باز کند و حتی نتوانست عبور انرژی از یک کانال را تضمین کند.

وی ادامه داد: آمریکا با ادعای برتری اقتصادی و برخورداری از بالاترین واحد پولی به عنوان یک حربه استفاده می‌کرد. اما در این جنگ ما کاری کردیم که یک واژگونی اقتصادی ایجاد شد.

محبی خاطرنشان کرد: امروز آمریکا قادر نیست سوخت ماشین‌های خود را تأمین کند. ذخیره انرژی آمریکا از ۴۱۵ میلیون بشکه به ۲۶۳ میلیون بشکه رسیده که ۱۵۰ میلیونش قابل برداشت نیست. امروز آمریکا برای آلومینیوم و تراشه‌ها محتاج شده است.

سلاح‌های جدید رونمایی می‌شوند/ پسماند‌های قدرت آمریکا را از منطقه جارو می‌کنیم

سردار محبی با بیان اینکه در مراحل جدید، اهداف و سلاح‌های تازه‌ای رونمایی خواهد شد، گفت: هدف این است که پسماند‌های قدرت آمریکا از منطقه جمع شود و افزود: در نبرد نخست دستاورد آمریکا «صفر» و شکست آن مطلق بود و در نبرد دوم نیز نه‌تنها دستاوردی نداشت، بلکه با شکست‌های راهبردی مواجه شد.