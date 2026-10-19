کد خبر: 1385785
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی
گفت‌وگوی «جوان» با کارگردان فیلم کوتاه «اسکلت دوست‌داشتنی من» 

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

1 رضا پردل، کارگردان فیلم کوتاه «اسکلت دوست‌داشتنی من»، در گفت‌و‌گو با «جوان» از شکل‌گیری ایده این فیلم برآمده از تجربه‌های شخصی، نقش فانتزی و رؤیاپردازی در آثارش و نگاهش به وضعیت سینمای کوتاه ایران می‌گوید
احمد جوان

جوان آنلاین: رضا پردل، کارگردان فیلم کوتاه «اسکلت دوست‌داشتنی من»، در گفت‌و‌گو با «جوان» از شکل‌گیری ایده این فیلم برآمده از تجربه‌های شخصی، نقش فانتزی و رؤیاپردازی در آثارش و نگاهش به وضعیت سینمای کوتاه ایران می‌گوید. 
 
در «اسکلت دوست‌داشتنی من» با پسربچه‌ای روبه‌رو هستیم که چند ماه است مادرش را ندیده و از مدرسه فرار می‌کند تا به او برسد. چه چیزی این موقعیت را به نقطه آغاز داستان تبدیل کرد؟
داستان درباره پسربچه‌ای است که درست مثل فردی تشنه در کویر به مادرش نیاز دارد و چند ماه است که او را ندیده است. او از مدرسه فرار می‌کند و پیش مادرش می‌رود تا او را ببیند و کنارش باشد. این موقعیت را به تصویر کشیدم و دوست داشتم حس داشته باشد. این چیزی است که به آن اعتقاد دارم و مدل فیلم‌سازی من است. برای اینکه این عطش فراوان کودک را دراماتیک کنیم، نیاز داشتیم بچه مادرش را در آغوش بگیرد، او را بو کند و این دو با هم کنش و تعاملی داشته باشند. در فیلم هم به این موضوع اشاره می‌کنم که این حس یک‌طرفه نیست، بلکه دوطرفه است. 
مادر کودک نیز با وجود مشکلات درونی و بیرونی‌اش، دلش برای بچه‌اش تنگ شده است، هرچند این دلتنگی را بروز نمی‌دهد. او مثل بچه نیست؛ کودک نمی‌تواند نقابش را حفظ کند و در نهایت احساسش را نشان می‌دهد، اما مادر تا انتهای فیلم نقابش را نگه می‌دارد تا اینکه وقتی بچه دستش را به سوی او می‌برد، نقاب مادر فرو می‌ریزد و او را در آغوش می‌کشد. 

در پرداخت درام، چرا تصمیم گرفتید کودک برای مدتی طولانی مادرش را نبیند؟
برای درام کارم فکر کردم بهتر است این کودک برای مدتی به‌طور کامل مادرش را نبیند. هرچند در فیلم قرار بود خیلی قبل‌تر به این موضوع سر بزنیم. برای اینکه چرخ‌دنده‌های داستان بهتر بچرخد و شخصیت بتواند با ترسناک‌ترین ترس‌هایش روبه‌رو شود، ترجیح دادم او را در چنین شرایطی قرار دهم، به‌جای اینکه صرفاً به واقعیت و خاطرات شخصی خودم پایبند بمانم. 

چه نسبتی میان تجربه‌های شخصی شما و شکل‌گیری ایده «اسکلت دوست‌داشتنی من» وجود دارد؟
در این فیلم می‌خواستم در فضایی که بلدم و زیستش کرده‌ام، قصه‌ای را تعریف کنم. تعریف چنین قصه‌هایی که آدم به آنها مسلط است، می‌تواند جان کلام را بهتر منتقل کند تا مخاطب هم با زیستی که فیلم‌ساز ترسیم می‌کند، آشنا شود. در دوران کودکی‌ام، مادرم دو شغل داشت و زمان طولانی در خانه نبود. یکی از شغل‌هایش آموزگاری در یکی از مناطق روستایی بود که انرژی زیادی از او می‌گرفت. وقتی هم به خانه برمی‌گشت، همچنان در همان پرسونای آموزگاری با بچه‌هایی که نظم دادن به آنها سخت بود، درگیر بود؛ برای همین کمی سخت بود که بتواند آن‌طور که باید به نیاز‌های من بپردازد. 
این تصویر از آن روز‌ها همیشه با من ماند و بعد‌ها بیشتر به آن پرداختم؛ حتی با خود مادرم هم درباره‌اش حرف زدم. در ادامه، کمی اغراق و در واقع مهندسی درام به آن اضافه شد و نهایتاً به «اسکلت دوست‌داشتنی من» تبدیل شد. 

فانتزی و رؤیاپردازی در آثار شما چه جایگاهی دارد؟
من آثار فروید را زیاد مطالعه می‌کنم. او معتقد است مادامی که انسان از چیزی که اشتیاق زیادی به آن دارد منع شود، به فانتزی و رؤیاپردازی روی می‌آورد. من بیشتر سعی می‌کنم آن نقطه‌ای را که انسان‌ها در آن دچار این وضعیت می‌شوند، به تصویر بکشم؛ چراکه خودم نیز در واقع این‌گونه هستم و ممکن است رؤیا‌های روزانه و شبانه بسیاری درباره زندگی عادی‌مان ببینم. 
در زندگی و در جامعه‌ای که تحت تنش و تهدید‌های بسیاری است، فانتزی و رؤیاپردازی، چه از نوع کابوس‌وار و چه از نوع فانتزی خوشایند، بسیار تشدید می‌شود. من فقط سعی کردم این وضعیت را به‌عنوان یک فیلم‌ساز منعکس کنم؛ چون فکر می‌کنم برای شخصیت‌هایی که می‌نویسم، جذاب است. 

ارزیابی شما از وضعیت امروز سینمای کوتاه ایران و شرایط اکران این آثار چیست؟
به اعتقاد من، هرچه اقتصاد این حوزه پاک‌تر و سالم‌تر باشد و درگیر بازی‌های سیاسی، صنعتی و سوداگرانه نشده باشد، بی‌گمان مسیر درست‌تری را طی خواهد کرد. سینمای کوتاه ایران از چنین ویژگی‌ای برخوردار است و من آن را بسیار دقیق و درست می‌بینم؛ چراکه به آن ایده‌آلی که شایسته‌اش است، بسیار نزدیک شده است. 
در طول ۱۰ سال اخیر، به زعم من، سینمای کوتاه در مقایسه با فیلم‌های بلند سینمایی و سریال‌هایی که در پلتفرم‌های نمایش خانگی یا تلویزیون تولید می‌شوند، یک سر و گردن حرفه‌ای‌تر و تکنیکی‌تر شده است. به همین سبب تصور می‌کنم هر سال تعداد چشمگیری از کارگردانان و بازیگران چهره، مشتاق همکاری با فیلم‌سازان حوزه فیلم کوتاه هستند. 
سینمای کوتاه ایران بسیار شریف و در عین حال حرفه‌ای و تکنیکی است و امیدوارم شرایطی فراهم شود که این کیفیت و سلامت به عرصه فیلم‌های بلند و سریال‌ها نیز تسری پیدا کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کارگردان ، فیلم ، هنر
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

بدون شرح

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

نوستالژی آر‌پی‌جی!

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

کانتینر پَر!

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس چه توجیهی دارد!

تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

افت دلار با مداخله بازارساز

کمالی و صیدی برنزی درخشش جهانی  امید‌ها با ۳ مدال

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟

 رویترز: شیوخ خسارت حملات ایران را پنهان کرده‌اند 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
رقابت برسر ظاهر بازی دو سر باخت برای زنان و خانواده
قتل‌های خانوادگی سریالی شده‌اند
درمانده و بی‌نقشه
نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه
اختلاف شاید درگیری هرگز!
گفت‌وگو با دکتر حقانی/  در ذهن دولت‌های استعماری ایران یک کشور محذوف است!
تکرار تاریخ شکست‌خورده کشف حجاب این باردر آذربایجان
گفت‌وگو با برادر شهید جنگ ۱۲روزه/ همیشه برای خدمت به مردم پای کار بود
سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ
تنگه هرمز نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای
گفت‌و‌گو با همسر شهید شمقدری/ پسرم به دوست آسمانی‌اش «علیرضا» پیوست
نامه تاریخی رهبر شهید به آیت‌الله صدوقی، سندی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار