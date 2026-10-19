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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۶
ورزش » ساير

برد سخت، اما شیرین آبی‌ها برابر گل گهر؛ استقلال سایه پرسپولیس شد!

3 تیم فوتبال استقلال با پیروزی برابر گل گهر سیرجان در هفته نهم لیگ برتر به یک امتیازی رقیب سنتی اش در صدر جدول رسید تا رقابت این دو تیم در هفته‌های آینده جذابتر دنبال شود.

جوان آنلاین: در روز پایانی هفته نهم بیست و ششمین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه ۲۷ مهر تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان گل گهر سیرجان بود که این دیدار با برتری یک بر صفر آبی پوشان به پایان رسید. اسماعیل قلی زاده (۴۸) برای استقلال گل زد.

آبی پوشان تهرانی که برای نزدیک شدن به صدر جدول به سه امتیاز این دیدار نیاز داشتند از همان دقایق ابتدایی بازی فشار رو دروازه مهمان سیرجانی را حفظ کردند و چندین بار تا آستانه رسیدن به گل پیش رفتند، اما هر بار کم دقتی مهاجمان و عملکرد مدافعان و دروازه بان گل گهر اجازه نداد دروازه باز شود.

در نیمه اول استقلال تیم برتر میدان بود و اکثر زمان این نیمه را در اختیار داشت و گل گهر چشم به ضد حملات دوخته بود که عملا نتوانست موقعیت خطرناکی را روی دروازه آبی پوشان خلق کند تا در نهایت نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

در شروع نیمه دوم استقلال بازهم هجومی کارش را آغاز کرد و خیلی زود توانست توسط اسماعیل قلی زاده به گل برتری برسد. در این صحنه توپ از سمت راست روی دروازه گل گهر ارسال شد که در یک رفت و برگشت پشت محوطه شش قدم مقابل پای قلی زاده افتاد و او با یک ضربه زمینی فنی دروازه حریف را باز کرد.

استقلال که برای رسیدن به سه امتیاز این دیدار انگیزه بیشتری از حریف داشت در ادامه بازی بازهم می‌توانست به گل برسد، اما کم دقتی مهاجمان اجازه این کار را نداد و یک بار هم تیر دروازه مانع از گلزنی آبی پوشان شد.

در دقیقه ۸۸ این دیدار در صحنه‌ای که کوشکی در حال تک به تک شدن با اخباری دروازه بان گل گهر بود مدافع حریف روی او مرتکب خطا شد که ابتدا داور اعلام ضربه پنالتی کرد، اما پس از بازبینی صحنه این پنالتی رد شد.

در شروع مجدد بازی گل گهر فرصت داشت تا بازی را به تساوی بکشاند، اما حبیب فرعباسی مقابل این تیم ایستاد و با واکنشی تماشایی اجازه باز شدن دروازه استقلال را نداد.

در وقت‌های اضافه امید عالیشاه که دقایق پایانی بازی به میدان آمده بود درون محوطه جریمه این فرصت را داشت تا دروازه آبی‌ها را باز کند، اما ضربه زمینی این بازیکن از نزدیک تیر عمودی به بیرون رفت.

شاگردان سهراب بختیاری زاده با پیروزی سخت، اما شیرین برابر شاگردان سیدمهدی رحمتی ۱۹ امتیازی شدند و به رده دوم جدول رده بندی صعود کردند تا با یک اختلاف امتیاز مثل سایه به پرسپولیس بچسبند و منتظر کوچکترین لغزش سرخ‌ها باشند تا به صدر برسند. گل گهر سیرجان هم با این شکست ۱۳ امتیازی و در رده هفتم باقی ماند.

برچسب ها: تیم استقلال ، گل گهر سیرجان ، لیگ برتر
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