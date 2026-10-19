دولت آمریکا به دستگاه‌های غیرنظامی فدرال دستور داده است محصولات و خدمات هوش مصنوعی شرکت چینی «دیپ‌سیک» را از سامانه‌های فناوری اطلاعات خود حذف کنند و خرید این محصولات و خدمات را نیز ممنوع کرده است.

جوان آنلاین: از رویترز، وزارت امنیت داخلی آمریکا دستور داده است محصولات و خدمات شرکت هوش مصنوعی چینی دیپ‌سیک و همچنین خدمات شرکت‌های ثالث مبتنی بر این فناوری از سامانه‌های فناوری اطلاعات دستگاه‌های غیرنظامی دولت فدرال حذف شوند و خرید آنها نیز ممنوع شود.

به گزارش ایرنا، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده است که این تصمیم شامل محصولات و خدمات شرکت دیپ‌سیک و محصولات و خدمات شرکت‌های وابسته و طرف‌های ثالثی می‌شود که با استفاده از فناوری این شرکت توسعه یافته‌اند.

وزارت امنیت داخلی آمریکا مدعی شده است که مدل‌های هوش مصنوعی دیپ‌سیک خطرات امنیتی متعددی ایجاد می‌کنند و استفاده از آنها از سوی کارکنان یا پیمانکاران دولت آمریکا ممکن است به انتقال اطلاعات حساس به چین منجر شود.

این وزارتخانه همچنین مدعی شده است که این مدل‌های هوش مصنوعی ممکن است اطلاعاتی درباره شهروندان و نهاد‌های دولتی آمریکا جمع‌آوری یا تولید کنند و حاوی بدافزار باشند.

پیش از این نیز شماری از نهاد‌های آمریکایی، از جمله وزارت بازرگانی و نیروی دریایی این کشور، استفاده از دیپ‌سیک را در دستگاه‌های دولتی ممنوع کرده بودند. برخی ایالت‌های آمریکا نیز محدودیت‌های مشابهی اعمال کرده‌اند.

این اقدام در چارچوب نگرانی‌های امنیتی دولت آمریکا درباره استفاده از فناوری‌های توسعه‌یافته در چین صورت گرفته است و محدودیت‌های جدید، استفاده و خرید محصولات و خدمات دیپ‌سیک را در دستگاه‌های غیرنظامی دولت فدرال هدف قرار می‌دهد.