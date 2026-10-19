ادعای واهی روبیو: ایران اهرم فشار خود را بر تنگه هرمز از دست داده است!

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه توهمات آرزومندانه خود علیه ایران را در سخنانی تبلیغاتی آن هم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور چنین ادعا کرد: ایران اهرم فشار خود را بر تنگه هرمز که روزانه حدود ۱۴ میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند، از دست داده است!

به گزارش مهر، وزیر خارجه آمریکا بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای تهران مدعی شد: رئیس‌جمهور ترامپ به ایران اجازه نداد که به سلاح هسته‌ای دست یابد و آن را در پس پرده‌ای از هزاران موشک و پهپاد پنهان کند!