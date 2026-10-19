کد خبر: 1385767
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

تحولات منطقه؛ محور رایزنی امیر کویت و مکرون

3 امیر کویت و رئیس‌جمهور فرانسه در دیداری رسمی، ضمن بررسی روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر گسترش همکاری‌ها میان دو کشور تاکید کردند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه العربیه، مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز دوشنبه در کاخ بیان در کویت، نشست رسمی گفت‌و‌گو‌های دوجانبه برگزار کردند.

به گزارش ایرنا، دو طرف در این نشست، روابط دوجانبه و راه‌های حمایت از آن و تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف را بررسی کردند. گسترش چارچوب همکاری‌های کویت و فرانسه، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، از دیگر محور‌های گفت‌و‌گو‌های دو طرف بود.

امیر کویت و رئیس‌جمهور فرانسه همچنین راه‌های تقویت مشارکت میان دو کشور را با هدف تأمین منافع مشترک بررسی کردند و درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه اوضاع منطقه، به تبادل نظر پرداختند.

امضای توافق‌نامه‌های همکاری در حوزه‌های مختلف

هم‌زمان با این دیدار، کویت و فرانسه چند توافق‌نامه و بیانیه همکاری امضا کردند که از جمله آنها توافق‌نامه همکاری دفاعی میان وزارت دفاع کویت و وزارت نیرو‌های مسلح و کهنه‌سربازان فرانسه بود.

همچنین دو کشور توافق همکاری میان دولت کویت و دولت فرانسه در زمینه هوانوردی غیرنظامی را امضا کردند.

از دیگر اسناد امضاشده، بیانیه همکاری اکتشافی در حوزه‌های داده و هوش مصنوعی میان وزارت امور ارتباطات و فناوری اطلاعات کویت و شرکت فرانسوی «بِرتیم» بود.

دو طرف همچنین بیانیه همکاری برای تقویت همکاری‌های دانشگاهی، علمی و فنی و بیانیه همکاری در زمینه تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم را امضا کردند.

این دیدار در چارچوب سفر رسمی مکرون به کشور‌های منطقه انجام می‌شود؛ سفری که امارات، قطر و بحرین را نیز دربرمی‌گیرد.

برچسب ها: امانوئل ماکرون ، کویت ، روسیه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

بدون شرح

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تقدیر از پزشکیان بسیجی

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

نوستالژی آر‌پی‌جی!

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

کانتینر پَر!

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

حافظ‌کشی به رسم دیوانگان

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس چه توجیهی دارد!

تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است

اشراف ایران بر تنگه هرمز

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه
اختلاف شاید درگیری هرگز!
گفت‌وگو با دکتر حقانی/  در ذهن دولت‌های استعماری ایران یک کشور محذوف است!
تکرار تاریخ شکست‌خورده کشف حجاب این باردر آذربایجان
گفت‌وگو با برادر شهید جنگ ۱۲روزه/ همیشه برای خدمت به مردم پای کار بود
سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ
تنگه هرمز نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای
گفت‌و‌گو با همسر شهید شمقدری/ پسرم به دوست آسمانی‌اش «علیرضا» پیوست
نامه تاریخی رهبر شهید به آیت‌الله صدوقی، سندی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی
به‌بهانه بازپخش «خواب و بیدار»/ جذابیت ضدقهرمان لزوماً از شرارت او ناشی نمی‌شود
بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 
کلاه بدون پشم ترامپ در تهدید ایران
نوستالژی آر‌پی‌جی!
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار