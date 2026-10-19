تحولات منطقه؛ محور رایزنی امیر کویت و مکرون

امیر کویت و رئیس‌جمهور فرانسه در دیداری رسمی، ضمن بررسی روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر گسترش همکاری‌ها میان دو کشور تاکید کردند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه العربیه، مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز دوشنبه در کاخ بیان در کویت، نشست رسمی گفت‌و‌گو‌های دوجانبه برگزار کردند.

به گزارش ایرنا، دو طرف در این نشست، روابط دوجانبه و راه‌های حمایت از آن و تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف را بررسی کردند. گسترش چارچوب همکاری‌های کویت و فرانسه، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، از دیگر محور‌های گفت‌و‌گو‌های دو طرف بود.

امیر کویت و رئیس‌جمهور فرانسه همچنین راه‌های تقویت مشارکت میان دو کشور را با هدف تأمین منافع مشترک بررسی کردند و درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه اوضاع منطقه، به تبادل نظر پرداختند.

امضای توافق‌نامه‌های همکاری در حوزه‌های مختلف

هم‌زمان با این دیدار، کویت و فرانسه چند توافق‌نامه و بیانیه همکاری امضا کردند که از جمله آنها توافق‌نامه همکاری دفاعی میان وزارت دفاع کویت و وزارت نیرو‌های مسلح و کهنه‌سربازان فرانسه بود.

همچنین دو کشور توافق همکاری میان دولت کویت و دولت فرانسه در زمینه هوانوردی غیرنظامی را امضا کردند.

از دیگر اسناد امضاشده، بیانیه همکاری اکتشافی در حوزه‌های داده و هوش مصنوعی میان وزارت امور ارتباطات و فناوری اطلاعات کویت و شرکت فرانسوی «بِرتیم» بود.

دو طرف همچنین بیانیه همکاری برای تقویت همکاری‌های دانشگاهی، علمی و فنی و بیانیه همکاری در زمینه تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم را امضا کردند.

این دیدار در چارچوب سفر رسمی مکرون به کشور‌های منطقه انجام می‌شود؛ سفری که امارات، قطر و بحرین را نیز دربرمی‌گیرد.