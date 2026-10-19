خودکشی ۲۱ نظامی صهیونیست از ابتدای سال جاری

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نوشت که یک نظامی دیگر ارتش اسرائیل در منزل خود در رحوفوت خودکشی کرد.

به گزارش ایرنا، با وجود سانسور شدید آمار دقیق تعداد نظامیانی که خودکشی کرده‌اند، هاآرتص نوشت: با خودکشی این سرباز، از ابتدای سال جاری تاکنون دست‌کم ۲۱ سرباز خودکشی کرده‌اند، رقمی که افزایش میانگین خودکشی در نظام امنیتی اسرائیل را نشان می‌دهد و این پدیده از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شد.

این روزنامه همچنین نوشت که طی ۱۰ سال گذشته، میانگین خودکشی در ارتش اسرائیل ۱۲ مورد در سال بود، اما از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان همان سال، میانگین سربازان وظیفه‌ای که خودکشی کردند به هفت نفر رسید.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۴ نیز ۲۱ نظامی و در سال ۲۰۲۵ نیز تعداد ۲۲ نظامی خودکشی کردند که بالاترین رقم در پنج سال گذشته بود.

این روزنامه همچنین اذعان کرد که آمار ارتش اسرائیل درباره خودکشی دقیق نیست و تعداد سربازانی را که اکنون در حال خدمت نیستند، شامل نمی‌شود به گونه‌ای که از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶ سربازی که در طول جنگ در حال خدمت بوده، اما در زمان خودکشی در حال انجام وظیفه نبوده‌اند، خودکشی کرده‌اند و ارتش اسرائیل مدعی است که تنها خودکشی ۱۰ نفر از آنها می‌تواند مرتبط با خدمت نظامی این نظامیان باشد.