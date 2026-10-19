کد خبر: 1385756
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

نجات آمنه کوچولو از مخفیگاه زن آدم‌ربا

نجات آمنه کوچولو از مخفیگاه زن آدم‌ربا زن میانسالی که دختر سه‌ساله‌ای به نام آمنه را از حوالی محل بازی‌اش در افسریه ربوده بود، پس از چند روز تحقیقات پلیسی در مخفیگاهش در حوالی میدان شوش دستگیر شد. 
آرمین بینا

جوان آنلاین: روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه، زن و مردی تبعه افغانستان سراسیمه به اداره پلیس تهران رفتند و از ناپدید شدن دختر سه‌ساله‌شان شکایت کردند. آنها که از ساعت‌ها جست‌و‌جو برای یافتن فرزندشان نتیجه‌ای نگرفته بودند، از مأموران درخواست کمک کردند. 

پدر آمنه در توضیح ماجرا گفت: «من و خانواده‌ام اهل افغانستان هستیم و چند سالی است که در ایران زندگی می‌کنیم. ساکن منطقه افسریه هستیم. چند ساعت قبل، آمنه همراه خواهر بزرگ‌ترش برای بازی به داخل کوچه رفت، اما ناگهان ناپدید شد. هر جا را گشتیم، اثری از او پیدا نکردیم و نمی‌دانیم چه اتفاقی برایش افتاده است.»

با ثبت این شکایت، پرونده به دستور قاضی سهرابی، بازپرس دادسرای امور جنایی تهران برای رسیدگی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. مأموران در نخستین مرحله از تحقیقات، بررسی‌های میدانی را آغاز کردند تا مشخص شود دختر خردسال پس از ترک محل بازی به کدام سمت رفته است. 

ردپای زن میانسال در دوربین‌ها

تحقیقات میدانی نشان داد روز حادثه، برخی همسایه‌ها و رهگذران زن میانسالی را در نزدیکی محل بازی کودکان دیده‌اند. همین سرنخ باعث شد کارآگاهان تصاویر دوربین‌های مداربسته محل حادثه و خیابان‌های اطراف را با دقت بررسی کنند. 

بررسی فیلم‌ها نشان داد زن میانسالی به آمنه نزدیک می‌شود و سپس او را با خود می‌برد. با به دست آمدن این سرنخ، فرضیه ربوده شدن کودک قوت گرفت و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری زن ناشناس ادامه یافت. کارآگاهان پس از بررسی‌های تخصصی موفق شدند هویت این زن را به نام فریبا شناسایی کنند. بررسی سوابق و اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌داد او زنی معتاد و سابقه‌دار است که به‌تنهایی در حوالی میدان شوش زندگی می‌کند. 

مأموران سرانجام شامگاه یک‌شنبه ۲۶ مهرماه مخفیگاه متهم را شناسایی کردند و برای دستگیری او وارد عمل شدند. در جریان این عملیات، زن میانسال بازداشت و آمنه نیز در محل پیدا شد. دختر سه ساله پس از نجات، به خانواده‌اش تحویل داده شد. 

ادعای متهم درباره انگیزه بردن کودک

متهم صبح روز گذشته برای انجام تحقیقات به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد و در برابر بازپرس، درباره چگونگی بردن دختر خردسال توضیح داد. 

فریبا در اظهارات خود مدعی شد چند سال قبل همسرش را از دست داده و پس از آن، به‌تنهایی سه فرزندش را بزرگ کرده است. به گفته او، یکی از پسرانش پس از ازدواج با همسرش دچار اختلاف شده و خودکشی کرده است، حادثه‌ای که به ادعای متهم، وضعیت روحی او را تحت تأثیر قرار داده و باعث شده به مصرف موادمخدر روی بیاورد. او گفت: «بعد از این اتفاق افسرده شدم و به موادمخدر روی آوردم تا اینکه به هروئین اعتیاد پیدا کردم. فرزندان دیگرم هم بزرگ شدند و هر کدام دنبال زندگی خودشان رفتند و من تنها ماندم.»

متهم درباره روز حادثه نیز ادعا کرد برای خرید موادمخدر به حوالی افسریه رفته بود که با دختر خردسالی روبه‌رو شد که گریه می‌کرد. 

او در ادامه گفت: «دختربچه از من پفک و تنقلات خواست و من هم برایش خریدم. او محل زندگی‌اش را نمی‌دانست. به همین دلیل، او را به خانه‌ام بردم تا بعداً دنبال خانواده‌اش بگردم.»

بازپرس در ادامه تحقیقات از متهم پرسید اگر قصد داشته کودک را به خانواده‌اش برساند، چرا موضوع را به پلیس اطلاع نداده و او را به مأموران تحویل نداده است. فریبا در پاسخ مدعی شد به دلیل اعتیادش از دستگیری می‌ترسیده و به همین خاطر سراغ پلیس نرفته است. 

تحقیقات از متهم برای فاش شدن زوایای پنهان این حادثه ادامه دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: آدم ربا ، پلیس ، قانون
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