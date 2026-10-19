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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ: مهاجران کنترل فرانسه را به دست گرفته‌اند؛ مرز‌ها را ببندید

3 دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که سیاست‌های ضد مهاجرتی او به یکی از دلایل نارضایتی مردم این کشور از عملکرد او تبدیل شده است، رخ‌داد‌های اخیر در اعتراضات فرانسه را به مهاجران این کشور نسبت داد و از پاریس خواست مرز‌ها را ببندند.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز-دوشنبه-اعتراضات گسترده در فرانسه را که با برخورد خشونت‌بار پلیس این کشور با معترضان و اقداماتی از جمله غارت و به آتش‌کشیدن اماکن عمومی همراه شده است را به سیاست‌های مهاجرتی مرتبط کرد و از مقامات فرانسوی خواست فورا مرز‌های کشورشان را ببندند.

به گزارش ایسنا، ترامپ در پیامی در صفحه کاربری خود در ایکس نوشت: «مهاجران کنترل فرانسه را به دست گرفته‌اند. آنها باید سریع مرز‌ها را ببندند.»

رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه نیز ادعا کرد که مهاجرت، فرانسه را که زمانی «کشوری عالی» بود را در هم شکسته‌اند و از پاریس خواست «قبل از آن که خیلی دیر شود»، کنترل شهر‌ها را دوباره به دست بگیرد.

تظاهرات در سراسر فرانسه از اواسط سپتامبر با اعتراضات دانش‌آموزان به کمبود معلم و کمبود بودجه مدارس آغاز شد و سپس به اعتصابات سراسری اتحادیه‌ها علیه تورم و هزینه‌های بالای زندگی گسترش یافت.

ناآرامی‌ها در آخر هفته تشدید شد و چندین ساختمان از جمله تالار شهر لیموژ که بنایی با ارزش تاریخی بود، به آتش کشیده شد. همچنین گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از غارت برخی فروشگاه‌های کسب‌وکار‌های بین‌المللی و سایر فروشگاه‌ها در فرانسه بوده است. بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، نزدیک به هزار نیروی امنیتی در جریان درگیری‌ها مجروح شدند.

در همین راستا، جرالد دارمانین، وزیر دادگستری فرانسه امروز اعلام کرد که بیش از ۲ هزار و ۳۳۰ نفر در سراسر فرانسه در دو روز گذشته بازداشت شدند.

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور این کشور در سخنرانی شامگاه یکشنبه آنچه «خشونت مهارنشده» در این اعتراضات خواند را محکوم کرد. طبق ادعای ماکرون، «عناصر شورشی از گروه‌های چپ افراطی رادیکال که جنایتکاران متعددی به آنها پیوسته‌اند» مسئول این اعتراضات هستند. او مسئولان این شیوه از اعتراضات را از معترضان با مطالبات مشروع متمایز کرد.

سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه نیز امروز گفت که به مقامات منطقه‌ای دستور داده است تا برای جلوگیری از شورش و غارت بیشتر، منع رفت‌وآمد محدود و محلی اعمال کنند.

برچسب ها: ترامپ ، اعتراضات ، فرانسه
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