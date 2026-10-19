خطوط عابر پیاده امن نیست

جوان آنلاین: با وجود اینکه طبق قانون راهنمایی و رانندگی، رانندگان موظف هستند، هنگام مشاهده عبور عابران از خط عابر پیاده قبل از خط سفید توقف کنند تا عابران رد شوند، اما این موضوع مهم اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد که نتیجه آن در مواردی به قیمت مصدوم شدن، معلولیت یا از دست رفتن جان عابر پیاده تمام می‌شود.

قانون به صراحت بیان کرده که در خطوط عابر پیاده حق تقدم با عابر است. با توجه به صراحت قانون به این موضوع مهم و حیاتی، زمانی این موضوع تحقق می‌یابد که مأمور پلیس راهور در آنجا حضور داشته باشد و رانندگان خودرو‌ها از بیم جریمه شدن مجبور به رعایت آن شوند.

البته این موضوع برای بیشتر راکبان موتورسیکلت‌ها متفاوت است، چراکه بیشتر آنها حق تقدم را حق خود می‌دانند و عملاً کاری می‌کنند که عابران از بیم جانشان حق را به آنها می‌دهند.

در اینجا لازم است به نکته ظریفی اشاره کنم؛ به عنوان کسی که خود را تا حد قابل توجهی ملزم به رعایت حق تقدم عابران می‌دانم بار‌ها هنگامی که با خودرو یا موتورسیکلت در حال تردد بوده و اقدام به توقف کرده‌ام تا عابران مورد نظر که بیشتر آنها نیز افراد مسن بودند عبور کنند، با قدردانی مرا شرمنده خود کرده‌اند. این در حالی است که حق تقدم همواره با آنهاست، اما نکته ظریف در این است که بی‌توجهی به این قانون موجب شده فکر کنند در حق آنها ادب را رعایت کرده‌ام.

موضوع دیگر اینکه هر راننده‌ای که بدون توجه به حقوق عابران از خطوط عابر پیاده عبور می‌کند خودش هم بار‌ها در همان موقعیت پرخطر قرار می‌گیرد و از رانندگان متخلف شاکی می‌شود. با این حال وقتی پشت فرمان خودرو یا موتور قرار می‌گیرد حاضر به احترام به حقوق عابران نیست!

اما نکته‌ای که بار‌ها پلیس به آن اذعان کرده، جریمه حداقلی است که برای عدم رعایت حق تقدم عابر پیاده تعیین شده است.

طبق آخرین نرخ جرایم رانندگی در سال جاری عدم رعایت تقدم عبور عابر پیاده، در داخل کلانشهرها، شهر‌ها و راه‌های روستایی تنها ۶۰ هزار تومان است که با توجه به تورم در حال حاضر عملاً یعنی هیچ.

به غیراز انجام کار‌های فرهنگی که بار‌ها معاونت اجتماعی پلیس راهور در قالب پویانمایی و فیلم انجام داده است، جا دارد ضمن بالا بردن هزینه جریمه رانندگی، استفاده از تجهیزات الکترونیکی برای شناسایی راننده متخلف خودرو و موتورسیکلت در دستور کار قرار بگیرد، تا به‌زودی شاهد اجرای فرهنگ عبور از خط سفید عابر پیاده در میان رانندگان باشیم.