کد خبر: 1385753
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

۴ کشته در قتل‌عام خانوادگی برج هرمزان تهران

1 مرد ۶۵ ساله‌ای در جریان تیراندازی خونین در برج هرمزان شهرک غرب؛ همسر، پدرزن و مادرزنش و سرایدار ساختمان را هدف گلوله قرار داد و سپس خودکشی کرد. در این حادثه، سه نفر از قربانیان و عامل تیراندازی جان باختند و همسر او با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شد. تحقیقات پلیس برای کشف انگیزه این جنایت ادامه دارد.
غلامرضا مسکنی

جوان آنلاین: ساعت حدود ۹ صبح دیروز دوشنبه ۲۷ مهر‌ماه، ساکنان برج مسکونی مجلل هرمزان در شهرک غرب متوجه صدای درگیری از یکی از واحد‌های طبقه هفدهم شدند. صدای درگیری هر لحظه بیشتر می‌شد که برخی از ساکنان کنجکاو شدند و از خانه‌های خود بیرون آمدند. هنوز لحظاتی از مشاجره اعضای خانواده نگذشته بود که صدای شلیک چند تیر سکوت برج را درهم شکست و بقیه ساکنان هم سراسیمه و وحشت‌زده خودشان را به طبقه هفدهم رساندند. همسایه‌ها صدای شلیک ۱۰ گلوله را شنیدند و در حالی که شوکه شده بودند تلاش کردند در را باز کنند. 

ناله‌های دو زن

صدای ناله‌های ضعیف و آرام دو زن به گوش می‌رسید که یکی از آنها می‌گفت شوهرم همه ما را زخمی کرده، به اورژانس و پلیس خبر بدهید. ساکنان که از شنیدن این جملات شوکه شده بودند، بلافاصله با نیرو‌های امدادی و پلیس تماس گرفتند. در حالی که همسایه‌ها پشت در منتظر رسیدن مأموران بودند، دو نفر از بستگان خانواده که در همان برج زندگی می‌کردند، با استفاده از کلید یدکی در واحد را باز کردند، اما تصور نمی‌کردند با چنین صحنه هولناکی روبه‌رو شوند. 

اجساد خونین در پذیرایی و اتاق خواب

در پذیرایی، مادر ۴۰ ساله خانواده که همراه همسر و فرزندش در آنجا زندگی می‌کرد، غرق خون روی زمین افتاده و به سختی نفس می‌کشید. مادر ۷۰ ساله او نیز با جراحات ناشی از اصابت گلوله در همان قسمت خانه پیدا شد. کمی آن‌طرف‌تر، پیکر بی‌جان سرایدار ساختمان قرار داشت که برای نظافت به خانه آمده بود. 

اما صحنه‌های تلخ به همین‌جا ختم نمی‌شد. بستگان خانواده با ورود به اتاق خواب، جسد مرد ۷۵ ساله صاحبخانه را در کنار تخت مشاهده کردند. در بخش دیگری از اتاق نیز پیکر خونین داماد ۶۵ ساله خانواده افتاده بود و دو قبضه کلت کمری در نزدیکی او قرار داشت. 

با اعلام ماجرا، مأموران کلانتری شهرک غرب و نیرو‌های اورژانس به محل رفتند. دو زن مجروح برای درمان به بیمارستان منتقل شدند و موضوع به قاضی محمدی، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران گزارش شد. همزمان، بازپرس پرونده به همراه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تحقیقات خود را برای روشن شدن ابعاد این جنایت آغاز کرد. 

جنایت خانوادگی بدون سابقه اختلاف

بررسی‌های اولیه نشان داد عامل این جنایت، داماد خانواده بوده که پس از شلیک به اعضای خانواده همسرش به زندگی خود پایان داده است. به گفته همسایه‌ها و بستگان، او حدود ۱۵ سال قبل با دختر این خانواده ازدواج کرده و حاصل این ازدواج، پسری ۱۴ ساله است که هنگام وقوع حادثه در مدرسه حضور داشت. بنا بر اطلاعات به‌دست آمده، این ازدواج، ازدواج دوم مرد بود. 

این مرد و همسرش سال‌ها در کنار خانواده زن زندگی می‌کردند و به گفته افرادی که آنها را می‌شناختند، پیش از این حادثه نشانه‌ای از اختلاف جدی میان‌شان دیده نشده بود. عامل جنایت در گذشته در زمینه خریدوفروش ساختمان و املاک فعالیت می‌کرد، اما مدتی بود که فعالیت کاری نداشت و بیشتر وقت خود را در خانه می‌گذراند. 

اظهارات اولیه و بررسی صحنه نشان می‌داد صبح حادثه، داماد خانواده همراه همسر و مادرزنش مشغول صرف صبحانه بودند. در همین زمان، سرایدار ساختمان نیز به درخواست صاحبخانه برای نظافت به واحد آمده بود. ظاهراً مشاجره‌ای میان مرد و همسر و مادرزنش شکل می‌گیرد و صدای آن به گوش همسایه‌ها می‌رسد. 

کشف ۲ قبضه کلت در خانه

براساس یافته‌های اولیه، مرد پس از بالا گرفتن مشاجره به اتاق خود می‌رود و دو قبضه کلت کمری را که در کمد نگهداری می‌کرد، برمی‌دارد. او سپس به پذیرایی بازمی‌گردد و همسر و مادرزنش را هدف گلوله قرار می‌دهد. پس از آن به سمت اتاق خوابی که پدرزنش به احتمال زیاد در آنجا خواب بوده، می‌رود که با سرایدار که مشغول نظافت بود روبه‌رو می‌شود و با شلیک گلوله او را هم از پا درمی‌آورد. سپس وارد اتاق خواب می‌شود و پدرزنش را که به احتمال زیاد با شنیدن صدای شلیک گلوله‌ها از خواب بیدار شده بود، هدف قرار می‌دهد و او را نیز در جا به قتل می‌رساند. داماد خانواده در ادامه با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد. 

کارآگاهان در جریان بررسی‌های تخصصی، دو قبضه کلت کمری را در محل کشف کردند. با این حال، در بررسی‌های اولیه مشخص نشد این سلاح‌ها از چه زمانی در اختیار مرد بوده و انگیزه دقیق او از ارتکاب این جنایت چه بوده است. همچنین در تحقیقات اولیه، مأموران مدرکی که نشان دهد او این سلاح‌ها را مشخصاً برای اجرای نقشه قتل اعضای خانواده تهیه کرده، پیدا نکردند. 

به همین دلیل، تحقیقات درباره نحوه تهیه سلاح‌ها و علت وقوع حادثه ادامه دارد. 

مرگ مادرزن در بیمارستان

در حالی که تحقیقات در محل حادثه ادامه داشت، از بیمارستان خبر رسید مادرزن عامل جنایت به دلیل شدت جراحات و خونریزی جان باخته است. تلاش کادر درمان برای نجات جان همسر او ادامه دارد و کارآگاهان امیدوارند با بهبود وضعیت این زن، اطلاعات بیشتری درباره لحظات پیش از تیراندازی و انگیزه احتمالی همسرش به دست آورند. 

تحقیقات قضایی و پلیسی برای روشن شدن انگیزه این قتل خانوادگی و بررسی تمام زوایای پنهان حادثه همچنان ادامه دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قتل ، پلیس ، مجرم
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