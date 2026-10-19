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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان: به دیکته‌های آمریکا تن ندهید

3 عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان درباره تبعات تبعیت دولت از خواسته‌های آمریکا هشدار داد و گفت سیاست واشنگتن در عمل با منافع اسرائیل همسو است و هرگونه عقب‌نشینی در برابر این فشارها، به ویژه در پرونده مقاومت و توان دفاعی لبنان، خطرات جدی برای این کشور به همراه خواهد داشت.

جوان آنلاین: حسین الحاج حسن رئیس فراکسیون نمایندگان بعلبک ـ هرمل و عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، امروز دوشنبه در سخنانی در مجتمع امام صادق (ع) در منطقه الاجنحه الخمسه، به مقامات لبنانی درباره تسلیم‌شدن در برابر دیکته‌ها و قیمومیت آمریکا هشدار داد.

به گزارش ایسنا، وی گفت در صورتی که دولت لبنان در این مسیر گام بردارد، مسئولیت پیامد‌های احتمالی آن را بر عهده خواهد داشت. الحاج حسن افزود که سیاست آمریکا، سیاستی همسو با اسرائیل است و آنچه واشنگتن منافع خود می‌نامد، در واقع کاملا با منافع اسرائیل تطابق دارد.

این نماینده حزب‌الله با انتقاد از مواضع برخی جریان‌های سیاسی لبنان درباره عادی‌سازی روابط با اسرائیل پرسید: «منافع لبنان در صلح با دشمن اسرائیلی چیست؟» وی همچنین از کسانی که از پایان‌دادن به درگیری‌ها سخن می‌گویند، خواست موضع خود را در قبال مقاومت روشن کنند.

الحاج حسن با اشاره به تحولات روز‌های اخیر و تماس مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با رئیس‌جمهور لبنان، گفت این تحولات نشان‌دهنده رسیدن مداخله آمریکا در امور داخلی لبنان به سطحی خطرناک است.

وی با استناد به بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره این تماس، گفت که روبیو موضوعاتی از جمله مداخله در دستگاه قضایی لبنان را مطرح کرده است. الحاج حسن در این زمینه پرسید: «حاکمیت ملی و مفهوم آن در میان مقام‌ها و برخی احزاب و جریان‌های سیاسی کجا قرار دارد؟»

وی همچنین از دیدار سفیر آمریکا با شماری از نمایندگان پارلمان لبنان انتقاد کرد و گفت مشکل در اصل دیدار با یک مقام خارجی نیست، بلکه در بررسی قوانین داخلی لبنان با او و دریافت دستورالعمل درباره لغو یک قانون لبنانی است.

رئیس فراکسیون نمایندگان بعلبک ـ هرمل در ادامه با اشاره به دولت تشکیل‌شده پس از جنگ سال ۲۰۲۴ گفت حزب‌الله با این امید در ساختار قدرت مشارکت کرد که تفاهمی ملی برای حفظ لبنان، حاکمیت آن و مؤلفه‌های قدرت دفاعی کشور شکل بگیرد.

وی تصرح کرد، دولت لبنان طی ۱۵ ماه در برابر حملات اسرائیل، کشته و زخمی‌شدن لبنانی‌ها و تخریب‌ها سکوت کرده است. الحاج حسن همچنین از مواضع وزیر خارجه لبنان انتقاد کرد و گفت برخی مقام‌های دولت با اظهارات خود، حملات اسرائیل را توجیه کرده‌اند.

وی تأکید کرد حزب‌الله با وجود این اختلافات، برای تقویت تفاهم‌ها با دولت تلاش کرده بود، اما دولت چند روز پیش از نشست‌های پنجم و هفتم اوت، از تفاهم‌های قبلی عدول کرد و تصمیمات «غیرمیثاقی، غیرقانونی و غیرملی» علیه مقاومت و سلاح آن اتخاذ کرد.

این نماینده حزب‌الله در پایان گفت مداخله آمریکا در ابعاد مختلف امور لبنان در این دوره افزایش یافته و واشنگتن با رویکردی آمرانه با مقام‌های لبنانی برخورد کرده است.

برچسب ها: حزب الله لبنان ، آمریکا ، پارلمان لبنان
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