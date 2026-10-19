نیمهم اول دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و گل گهرسیرجان در هفته نهم لیگ برتر با تساوی به پایان رسید.

جوان آنلاین: در روز پایانی هفته نهم بیست و ششمین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه ۲۷ مهر تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان گل گهر سیرجان بود که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

آبی پوشان تهرانی که برای نزدیک شدن به صدر جدول به سه امتیاز این دیدار نیاز داشتند از همان دقایق ابتدایی بازی فشار رو دروازه مهمان سیرجانی را حفظ کردند و چندین بار تا آستانه رسیدن به گل پیش رفتند، اما هر بار کم دقتی مهاجمان و عملکرد مدافعان و دروازه بان گل گهر اجازه نداد دروازه باز شود.

در نیمه اول استقلال تیم برتر میدان بود و اکثر زمان این نیمه را در اختیار داشت و گل گهر چشم به ضد حملات دوخته بود که عملا نتوانست موقعیت خطرناکی را روی دروازه آبی پوشان خلق کند تا در نهایت نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.