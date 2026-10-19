منتظر تمدید مهلت ثبت نام کالابرگ نباشید!

جوان آنلاین: پیگیری‌ها حاکی از آن است که مهلت تعیین شده برای ثبت درخواست بهره‌مندی از افزایش اعتبار کالابرگ که تا ساعت ۲۴ امروز ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده بود، تمدید نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، سرپرستان خانواری که پیامک مربوط به افزایش اعتبار کالابرگ را دریافت کرده‌اند، تا پایان امروز فرصت دارند فرم خوداظهاری خود را تکمیل و درخواستشان را ثبت کنند. این مهلت پیش‌تر تا جمعه ۲۴ مهرماه تمدید شده بود که در ادامه و با اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، فرصت ثبت درخواست تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۲۷ مهرماه افزایش یافت.

در این مرحله حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار، معادل نزدیک به ۴۰ میلیون نفر، در فهرست افرادی قرار دارند که برای بررسی وضعیت مشمولیت خود باید اطلاعات مورد نیاز را ثبت کنند. ثبت درخواست از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir یا بازوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پیام‌رسان بله به شناسه hadafmandi_yaranehbot@ انجام می‌شود.

طبق برنامه زمان‌بندی امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه تمامی سرپرستان خانوار مشمول، بدون محدودیت رقم پایانی کد ملی می‌توانند نام‌نویسی کنند.

هدف از اجرای این فرایند، شناسایی خانوار‌های واجد شرایط برای بهره‌مندی از افزایش اعتبار کالابرگ (از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) و تکمیل اطلاعات موردنیاز برای بررسی وضعیت اقتصادی خانوار‌ها عنوان شده بود. بر این اساس، اطلاعات ثبت‌شده متقاضیان برای ارزیابی شرایط و تعیین وضعیت مشمولیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در روز‌های گذشته، اختلال در سامانه و دشواری دسترسی برخی متقاضیان به فرایند ثبت درخواست نیز مطرح شده بود؛ موضوعی که ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره مهلت ثبت‌نام و نحوه پیگیری درخواست‌ها را افزایش داد. با این حال، با توجه به اعلام‌نشدن مهلت جدید، متقاضیان باید اخبار و اطلاعیه‌های رسمی دستگاه‌های مسئول را درباره مراحل بعدی اجرای طرح دنبال کنند.