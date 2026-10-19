۸ مدال روز اول

جوان آنلاین: ملی‌پوشان پاراتکواندو، پارادوومیدانی و شنا پا به میدان رقابت آسیایی گذاشتند و با مدال‌های خوشرنگ دل هموطنان خود را شاد کردند. افتخار کسب اولین مدال کاروان «جانفدای ایران قوی» نصیب محمدطا‌ها حسن‌پور شد و پس از او آیلار جامی اولین طلای کاروان را ضرب کرد.

درخشش پاراتکواندو

حسن‌پور هوگوپوش وزن ۵۸- کیلوگرم پس از یک دور استراحت، حریف مغولستانی‌اش را ۲ بر صفر شکست داد تا در نیمه‌نهایی حریف ژیانگ ون چینی شود. این ملی‌پوش پاراتکواندو در مصاف با این حریف شکست خورد و با اینکه از رسیدن به فینال بازماند، اما در دیدار رده‌بندی مقابل پیونگ گانگ کره‌ای کامبک زد و با ثبت پیروزی ۲ بر یک مدال برنز بازی‌ها را به گردن آویخت. نماینده وزن ۴۷- کیلو پاراتکواندو زنان پس از عبور از سد حریفان ازبکستانی و چینی، در فینال فوانگ کیتچا تایلندی را در دو راند مغلوب کرد و مقتدرانه مدال طلا را به چنگ آورد.

امیدوار به پارادوومیدانی

با شروع رقابت‌های پارادوومیدانی تعداد مدال‌های کاروان ایران افزایش یافت. در رقابت‌های پرتاب کلاب بانوان پرستو حبیبی و فرزانه سهرابی مدال‌های نقره و برنز را از آن خود کردند. حبیبی با رکورد ۳۲/ ۲۳ متر امتیاز ۸۸۷ را ثبت کرد و سهرابی نیز با رکورد ۷۹ /۲۲ متر به امتیاز ۸۶۳ رسید. در پرتاب نیزه بانوان هم الهام صالحی با ثبت رکورد ۴۴/ ۱۶ متر قهرمان آسیا شد و دومین طلای کاروان را به دست آورد. همچنین معصومه تورانی هم رکورد ۹۹/ ۱۴ را از خود به جای گذاشت و صاحب مدال نقره شد. در شنای ۱۰۰ متر هم ضیغمی‌نژاد طلایی شد و ایزدیار نقره گرفت.

هت‌تریک بسکتبال

سومین پیروزی متوالی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان مقابل فیلیپین به دست آمد. ملی‌پوشان بسکتبال کشورمان موفق شدند این حریف آسیایی را ۷۱ بر ۴۵ شکست دهند. ثبت سومین برد پی‌درپی صدرنشینی ایران در مرحله گروهی را به‌همراه داشت تا تیم ملی به‌عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شود. پیش از این کره‌جنوبی و عراق هم حریف شاگردان بهروز سلطانی نشده بودند.

پیروزی فوتبال

تیم ملی فوتبال نابینایان ۲ بر صفر چین را شکست داد. شاگردان جواد فلفلی در جدالی حساس چین را از پیش‌رو برداشتند و هند حریف بعدی تیم کشورمان است. فلفلی، سرمربی تیم ملی با اشاره به عملکرد ملی‌پوشان در مصاف با چین گفت: «این بازی برای ما حکم مرگ و زندگی را داشت. بعد از سه امتیازی که در روز نخست مسابقات مقابل تایلند از دست دادیم، حتماً باید چین را شکست می‌دادیم تا امیدمان برای رسیدن به فینال زنده بماند. خدا را شکر که بچه‌ها غیرت گذاشتند، به برنامه‌های تیم گوش دادند و با کمک خدا توانستیم به این پیروزی برسیم. دروازه‌بان ما واقعاً گل کاشت. امیدواریم در بازی بعدی بتوانیم هند را شکست بدهیم و سه امتیاز این مسابقه را هم بگیریم. بعد از آن باید مقابل ژاپن به پیروزی برسیم تا ان‌شاءالله به فینال راه پیدا کنیم. هدف ما همین است و تمام تلاشمان را می‌کنیم تا به آن برسیم.»

سایر رقابت‌ها

تیم ملی گلبال مردان قطر را قاطعانه شکست داد. پس از باخت به کره‌جنوبی در جدال اول، این تیم قطر را ۱۰ بر صفر شکست داد. تایلند حریف سوم ماست و این دیدار امروز برگزار می‌شود. تیم ملی والیبال نشسته زنان در اولین گام ۳ بر صفر مغلوب چین شد.