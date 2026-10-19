کد خبر: 1385740
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
پاراتکواندو و پارادوومیدانی در ناگویا درخشیدند

۸ مدال روز اول

1 مدال‌آوران بازی‌های پاراآسیایی پرچم کشورمان را در ناگویا به اهتزاز درآوردند. اولین روز از پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ برای ورزش ایران ۳ طلا، ۳ نقره و دو برنز به‌همراه داشت. 
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: ملی‌پوشان پاراتکواندو، پارادوومیدانی و شنا پا به میدان رقابت آسیایی گذاشتند و با مدال‌های خوشرنگ دل هموطنان خود را شاد کردند. افتخار کسب اولین مدال کاروان «جانفدای ایران قوی» نصیب محمدطا‌ها حسن‌پور شد و پس از او آیلار جامی اولین طلای کاروان را ضرب کرد. 

درخشش پاراتکواندو

حسن‌پور هوگوپوش وزن ۵۸- کیلوگرم پس از یک دور استراحت، حریف مغولستانی‌اش را ۲ بر صفر شکست داد تا در نیمه‌نهایی حریف ژیانگ ون چینی شود. این ملی‌پوش پاراتکواندو در مصاف با این حریف شکست خورد و با اینکه از رسیدن به فینال بازماند، اما در دیدار رده‌بندی مقابل پیونگ گانگ کره‌ای کامبک زد و با ثبت پیروزی ۲ بر یک مدال برنز بازی‌ها را به گردن آویخت. نماینده وزن ۴۷- کیلو پاراتکواندو زنان پس از عبور از سد حریفان ازبکستانی و چینی، در فینال فوانگ کیتچا تایلندی را در دو راند مغلوب کرد و مقتدرانه مدال طلا را به چنگ آورد. 

امیدوار به پارادوومیدانی

با شروع رقابت‌های پارادوومیدانی تعداد مدال‌های کاروان ایران افزایش یافت. در رقابت‌های پرتاب کلاب بانوان پرستو حبیبی و فرزانه سهرابی مدال‌های نقره و برنز را از آن خود کردند. حبیبی با رکورد ۳۲/ ۲۳ متر امتیاز ۸۸۷ را ثبت کرد و سهرابی نیز با رکورد ۷۹ /۲۲ متر به امتیاز ۸۶۳ رسید. در پرتاب نیزه بانوان هم الهام صالحی با ثبت رکورد ۴۴/ ۱۶ متر قهرمان آسیا شد و دومین طلای کاروان را به دست آورد. همچنین معصومه تورانی هم رکورد ۹۹/ ۱۴ را از خود به جای گذاشت و صاحب مدال نقره شد. در شنای ۱۰۰ متر هم ضیغمی‌نژاد طلایی شد و ایزدیار  نقره گرفت.

هت‌تریک بسکتبال

سومین پیروزی متوالی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان مقابل فیلیپین به دست آمد. ملی‌پوشان بسکتبال کشورمان موفق شدند این حریف آسیایی را ۷۱ بر ۴۵ شکست دهند. ثبت سومین برد پی‌درپی صدرنشینی ایران در مرحله گروهی را به‌همراه داشت تا تیم ملی به‌عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شود. پیش از این کره‌جنوبی و عراق هم حریف شاگردان بهروز سلطانی نشده بودند. 

پیروزی فوتبال

تیم ملی فوتبال نابینایان ۲ بر صفر چین را شکست داد. شاگردان جواد فلفلی در جدالی حساس چین را از پیش‌رو برداشتند و هند حریف بعدی تیم کشورمان است. فلفلی، سرمربی تیم ملی با اشاره به عملکرد ملی‌پوشان در مصاف با چین گفت: «این بازی برای ما حکم مرگ و زندگی را داشت. بعد از سه امتیازی که در روز نخست مسابقات مقابل تایلند از دست دادیم، حتماً باید چین را شکست می‌دادیم تا امیدمان برای رسیدن به فینال زنده بماند. خدا را شکر که بچه‌ها غیرت گذاشتند، به برنامه‌های تیم گوش دادند و با کمک خدا توانستیم به این پیروزی برسیم. دروازه‌بان ما واقعاً گل کاشت. امیدواریم در بازی بعدی بتوانیم هند را شکست بدهیم و سه امتیاز این مسابقه را هم بگیریم. بعد از آن باید مقابل ژاپن به پیروزی برسیم تا ان‌شاءالله به فینال راه پیدا کنیم. هدف ما همین است و تمام تلاشمان را می‌کنیم تا به آن برسیم.»

سایر رقابت‌ها

تیم ملی گلبال مردان قطر را قاطعانه شکست داد. پس از باخت به کره‌جنوبی در جدال اول، این تیم قطر را ۱۰ بر صفر شکست داد. تایلند حریف سوم ماست و این دیدار امروز برگزار می‌شود. تیم ملی والیبال نشسته زنان در اولین گام ۳ بر صفر مغلوب چین شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مدال آوران ، بازی های پارآسیایی ، ورزش
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

بدون شرح

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

نوستالژی آر‌پی‌جی!

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

کانتینر پَر!

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس چه توجیهی دارد!

تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

افت دلار با مداخله بازارساز

کمالی و صیدی برنزی درخشش جهانی  امید‌ها با ۳ مدال

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟

 رویترز: شیوخ خسارت حملات ایران را پنهان کرده‌اند 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
رقابت برسر ظاهر بازی دو سر باخت برای زنان و خانواده
قتل‌های خانوادگی سریالی شده‌اند
درمانده و بی‌نقشه
نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه
اختلاف شاید درگیری هرگز!
گفت‌وگو با دکتر حقانی/  در ذهن دولت‌های استعماری ایران یک کشور محذوف است!
تکرار تاریخ شکست‌خورده کشف حجاب این باردر آذربایجان
گفت‌وگو با برادر شهید جنگ ۱۲روزه/ همیشه برای خدمت به مردم پای کار بود
سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ
تنگه هرمز نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای
گفت‌و‌گو با همسر شهید شمقدری/ پسرم به دوست آسمانی‌اش «علیرضا» پیوست
نامه تاریخی رهبر شهید به آیت‌الله صدوقی، سندی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار