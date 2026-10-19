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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
قهرمانی مقتدرانه امید‌های کشتی آزاد در امریکا

لاس‌وگاس در تسخیر ایران

1 لاس‌وگاس برای آزادکاران امید ایران فرصتی بود برای به رخ کشیدن توانایی‌های نسل آینده کشتی ایران. نسلی که روسیه پرمدعا را شکست داد و امریکا را در خاک خودش خاک کرد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. 
دنیا حیدری

جوان آنلاین: بعد از قهرمانی شاگردان رنگرز، نوبت به ثبت شاهکار شاگردان پژمان درستکار رسید تا با کسب ۹ مدال در ۱۰ وزن و ۱۸۰ امتیاز دومین جام قهرمانی را برای کشتی ایران به ارمغان بیاورند، آن هم با ثبت فاصله‌ای فاحش با مدعیانی، چون روسیه و امریکا که به ترتیب با کسب ۱۷۱ و ۱۴۰ امتیاز بر سکوی دوم و سوم این رقابت‌ها ایستادند. 

خوش‌رنگ‌ترین مدال‌ها

چهار طلای ایران در چهار مسیر متفاوت کسب شد. اهورا خاطری، نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم ایران پس از پیروزی ۱۵ بر ۱۴ مقابل حریف قزاقستانی، برتری ۹ بر ۸ برابر الدار احمدالدینوف روس و همچنین با شکست دادن کایجی اوگینوی ژاپنی با حساب ۷ بر ۶ در فینال نشان داد در کشتی‌های نزدیک توان حفظ تمرکز جهت پاسخ دادن به حملات پی‌درپی حریفان را دارد. 

مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم، اما با پیروزی ۳ بر یک مقابل سعید سعیدولوف روس به خوش‌رنگ‌ترین مدال این مسابقات دست یافت. یوسفی با غلبه بر کشتی‌گیر روس قهرمانی ایران را تضمین کرد و باعث شد ایران از روسیه پیشی بگیرد. این پیروزی نشان داد یوسفی توان حفظ برتری و محدود کردن فرصت‌های حریف را دارد. 

ابوالفضل رحمانی در ۹۲ کیلوگرم با برتری ۶ بر ۳ مقابل حریف ترکیه‌ای و پیروزی ۱۱ بر ۶ مقابل دوبنده‌پوش گرجستانی راهی فینال شد و در نهایت نیز با به نمایش گذاشتن توان فنی و آمادگی خود در یکی از مهم‌ترین مسابقات، ارسلان باگائف روس را ۵ بر ۲ از سد راه برداشت برای رسیدن به طلا. 

در ۱۲۵ کیلوگرم، ابوالفضل محمدنژاد مقتدرانه‌ترین فینال ایران را ثبت کرد. نماینده سنگین‌وزن ایران که برای کسب جواز حضور در نیمه‌نهایی نماینده آذربایجان را ۵ بر صفر مغلوب کرده بود، برای رسیدن به فینال نیز حریف روس را با نتیجه قابل توجه ۱۱ بر صفر شکست داد و در فینال هم با برتری ۱۰ بر صفر برابر آبرامیشویلی گرجستانی، مقتدرانه به گردن‌آویز طلا دست یافت. 

درس لاس‌وگاس

برد‌های پرامتیاز محمدنژاد و ابراهیم خواری نشان از توانایی و قدرت بالای آنها در تبدیل فرصت‌ها به امتیاز‌های متوالی داشت. حال آنکه فینال‌های نزدیک خاطری و یوسفی آزمونی برای کنترل ریتم، حفظ فاصله و پرهیز از خطای پایانی بود. در واقع چهار طلایی ایران در لاس‌وگاس نشان دادند برتری فنی فقط با حمله آغاز نمی‌شود، بلکه این مدیریت موقعیت پس از کسب امتیاز، دفاع همزمان در برابر ضدحملات حریف و تصمیم‌گیری درست در ثانیه‌های آخر است که می‌تواند مدال طلا را به دنبال داشته باشد. 

از تک‌نقره تا ۴ برنز ایران

ابراهیم الهی، نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم ایران تنها فینالیست کشورمان بود که با قبول شکست در فینال، به گردن‌آویز نقره رضایت داد. صدالبته که ارزش طلا از هر مدال دیگری بیشتر است، اما از کنار برنز‌های کسب‌شده در این مسابقات هم نمی‌توان به سادگی عبور کرد، چراکه توان دوبنده‌پوشان ایران در جبران مافات را به رخ کشید. ابراهیم خواری در ۶۱ کیلوگرم، پس از باخت ۷ بر یک مقابل حریف امریکایی، از مسیر شانس مجدد برگشت و با برتری مقتدرانه ۱۲ بر صفر مقابل کشتی‌گیر رومانیایی برنزی شد. علی کرمپور در ۷۴ کیلوگرم پس از شکست ۱۰ بر ۲ برابر جیدن جیمز امریکایی در نیمه‌نهایی، مسابقه برنز را با برتری ۱۰ بر صفر مقابل حریفی از مولداوی با موفقیت پشت سر گذاشت. رضا افشار در ۸۶ کیلوگرم نیز پس از باخت در همان نبرد نخست (۷ بر یک) مقابل حریف ترکیه‌ای با برتری ۶ بر صفر مقابل مولداوی در شانس مجدد برنزی شد. محمدمبین عظیمی در ۹۷ کیلوگرم با وجود شکست ۱۴ بر ۹ برابر حریف روسی در نیمه‌نهایی، در رده‌بندی با پیروزی ۱۰ بر صفر مقابل سیمونیان ارمنستانی به مدال برنز رسید. در واقع تنها دوبنده‌پوشی که با دست خالی لاس‌وگاس را ترک کرد، علی یحیی‌پور در وزن ۵۷ کیلوگرم بود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: لاس وگاس ، قهرمانی ، مسابقات
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