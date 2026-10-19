کد خبر: 1385736
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
فریدون حسن

کار درست تراکتور محتاج حمایت فوتبال

1 اول از همه اینکه ترک زمین از سوی تراکتور در مواجهه با توهین‌های بی‌شمار سکو‌های ورزشگاه سیروس قایقران بهترین کار ممکن بود و دوم اینکه این کار نباید تبدیل به عادت شود و به جایی برسد که با کوچک‌ترین واکنش سکو‌ها به اتفاقات داخل زمین، تیم‌ها میدان را ترک کنند و طلبکار هم باشند. 

اول از همه اینکه ترک زمین از سوی تراکتور در مواجهه با توهین‌های بی‌شمار سکو‌های ورزشگاه سیروس قایقران بهترین کار ممکن بود و دوم اینکه این کار نباید تبدیل به عادت شود و به جایی برسد که با کوچک‌ترین واکنش سکو‌ها به اتفاقات داخل زمین، تیم‌ها میدان را ترک کنند و طلبکار هم باشند. 
پس کار درست شامگاه یک‌شنبه تراکتور در انزلی نیازمند حمایت جدی مسئولان فوتبال در فدراسیون و سازمان لیگ و حتی تیم‌ها و باشگاه‌های دیگر فوتبال ایران و رقبای تراکتور است. امروز مسئله رقابت در میان نیست. موضوع فرهنگ‌سازی و جلوگیری از بی‌اخلاقی و فساد گسترده‌ای است که متأسفانه زیر سایه اهمال و کم‌کاری‌های مسئولان ذی‌ربط اخلاقی فوتبال و باشگاه‌ها از ورزشگاهی به ورزشگاه دیگر منتقل شده و کم‌کم تمام فضای فوتبال ایران را به تسخیر خود درآورده است. 
در واکنش به اتفاقات بازی ملوان و تراکتور، دوستانی نوشته بودند فوتبال پدیده اخلاقی نیست و نمی‌توان از فضایی که در آن رقابت و هیجان جریان دارد، توقع اخلاق‌مداری داشت. یا اینکه از سکو‌ها توقع رعایت اخلاق و فرهنگ داشت. در پاسخ به این حرف باید گفت، این دقیقاً همان هدفی است که سیستم دلالی و فاسد نفوذ کرده در فوتبال ایران به‌دنبال آن است. چه کسی گفته تماشاگر فوتبال نمی‌تواند اخلاق‌مدار باشد؟ مگر طی تمام سال‌هایی که از فوتبال ایران گذشته همیشه شاهد این حجم عظیم بی‌اخلاقی و فحاشی بوده‌ایم؟ چرا عده‌ای سعی می‌کنند محیط ورزشگاه را محیطی وحشیانه و بی‌اخلاق معرفی کنند و بعد برای خالی نبودن عریضه عنوان کنند که «هیجان زیاد دستاویزی برای سقوط اخلاق نیست.»
بدون تردید اگر امروز کار ورزشگاه‌های ایران به جایی رسیده که حتی بدون دلیل و قبل از شروع مسابقه فحاشی‌ها شروع می‌شود دلیل آن تنها تسلط آدم‌هایی با چنین طرز تفکر بر فوتبال کشور است. حالا، اما فوتبال ایران در یک پیچ تاریخی قرار دارد. کاری با بیانیه‌های صادرشده از سوی دو باشگاه ملوان و تراکتور نداریم، چون همه خوب می‌دانیم بخش عمده تقصیر‌های این بی‌اخلاقی‌ها به گردن خود باشگاه‌ها و کانون‌های هواداران آنهاست. همان‌هایی که فراخوان می‌زنند برای تشکیل جبهه علیه یک نفر یا یک تیم! با این‌حال حرکت درست تراکتور در ترک زمین مسابقه باید مورد حمایت قرار گیرد. 
باید به بی‌اخلاق‌های حاکم بر ورزشگاه‌ها فهماند که اتفاقاً فوتبال جایی برای بی‌اخلاقی و پرده‌دری نیست. تماشاگر راستین فوتبال به ورزشگاه می‌آید تا بعد از یک هفته کار و تلاش ساعتی را با دیدن بازی تیم محبوبش لذت ببرد، نه اینکه با موج عظیم فحاشی و پرده‌دری روبه‌رو شود. تماشاگر راستین فوتبال ایران از شمال گرفته تا جنوب و از شرق گرفته تا غرب بار‌ها و بار‌ها شعور و فرهنگ خود را به نمایش گذاشته، اما گسترش شبکه فساد فوتبال و نفوذ آنهایی که نمی‌خواهند فوتبال ایران سربلند باشد، امروز کار را به جایی رسانده که تماشاگر اخلاق‌مدار جرئت نزدیک شدن به ورزشگاه را هم ندارد. 
اینکه امروز کار تراکتور در ترک زمین را تأیید می‌کنیم، تنها برای این است که باید یک جایی جلوی این همه هتاکی گرفته شود و تراکتور این کار را شروع کرده است. کاری که امیدواریم با حمایت تمام ارکان فوتبال و باشگاه‌های دیگر خط بطلانی روی تمام بی‌اخلاقی‌های حاکم بر ورزشگاه‌ها بکشد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تراکتور ، فوتبال ، ورزشگاه
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