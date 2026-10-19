کد خبر: 1385734
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

اتحادیه اروپا غارت و خشونت در اعتراضات فرانسه را محکوم کرد

3 سخنگوی کمیسیون اروپا امروز در واکنش به اعتراضات فرانسه، خشونت، غارت، به آتش کشیدن و حملات به افراد و ساختمان‌های عمومی را «غیرقابل قبول» خواند و در عین حال بر لزوم حفاظت از حق اعتراض مسالمت‌آمیز تاکید کرد.

جوان آنلاین: کمیسیون اروپا امروز (دوشنبه) از حق اعتراض مسالمت‌آمیز در فرانسه دفاع کرد و در عین حال خشونت، به آتش کشیدن، غارت و حملات به افراد و ساختمان‌های عمومی را در اعتراضات جاری در فرانسه محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری آناتولی گزارش داد که مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا در یک نشست خبری در بروکسل گفت: «حق اعتراض مسالمت‌آمیز یک حق بنیادین در همه کشور‌های دموکراتیک است و باید از آن صیانت شود.»

با این حال، لامرت اقدامات خشونت‌آمیز، آتش‌افروزی، غارت و حملات به افراد یا ساختمان‌های عمومی را «غیرقابل قبول» خواند.

او بدون اشاره به برخورد خشونت‌بار پلیس فرانسه با معترضان که با انتقاد سازمان ملل، نهاد‌ها و فعالان حقوق‌بشری روبه‌رو شده است، گفت که اتحادیه اروپا از تلاش‌های مقامات فرانسوی برای حفاظت از افراد، اموال و نهاد‌های عمومی در عین احترام کامل به حقوق بنیادین حمایت می‌کند.

او تاکید کرد که مقامات فرانسه مسئول اجرای قانون هستند و اشاره کرد که تحقیقات درباره این حوادث در سطح ملی در جریان است.

همچنین توماس رنیه، سخنگوی دیگر کمیسیون اروپا، گفت پلتفرم‌های آنلاین مسئولیت دارند به استفاده احتمالی نادرست از خدمات و الگوریتم‌های خود در طول ناآرامی‌ها رسیدگی کنند، به ویژه در مورد تقویت خشونت و تحریک به خشونت.

این اظهارات پس از تظاهرات سراسری شنبه بیان شد که در چندین شهر فرانسه با خشونت و غارت همراه بود.

بر اساس آمار رسمی ذکر شده در گزارش‌ها، نزدیک به هزار افسر اجرای قانون مجروح شدند، حدود هزار و ۵۰۰ کسب‌وکار هدف قرار گرفتند و تقریبا ۲ هزار و ۴۰۰ نفر بازداشت شدند.

بر اساس این آمار، اعتراضات خشونت بار در شهر‌های مختلف فرانسه خسارات سنگینی بر جای گذاشته است که چند صد میلیون یورو تخمین زده شده است.

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، اعتراضات ، فرانسه
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