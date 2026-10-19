وزیر خزانه‌داری آمریکا با انتقاد از تاکید ولادیمیر زلنسکی بر ضرورت پیروزی اوکراین در جنگ با روسیه، موضع او را «دوگانه‌ای کاذب» توصیف کرد و گفت این جنگ باید از طریق توافق مذاکره‌شده پایان یابد، نه با تعیین طرف پیروز.

جوان آنلاین: از راشاتودی، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به دلیل اصرار بر ضرورت شکست روسیه انتقاد کرد و موضع او را که بر پیروزی یا شکست استوار است، «دوگانه‌ای کاذب» خواند. وی تاکید کرد که جنگ باید از طریق توافق مذاکره‌شده به پایان برسد.

به گزارش ایرنا، زلنسکی روز یکشنبه در گفت‌و‌گو با برنامه «میت د پرس» شبکه ان‌بی‌سی گفت اوکراین باید در جنگ با روسیه پیروز شود؛ زیرا پیروزی برای حفظ استقلال، جهت‌گیری ژئوپلیتیکی و هویت ملی این کشور ضروری است. او با ابراز نگرانی از احتمال همراهی آمریکا با روسیه گفت در چنین شرایطی اوکراین پیروز نخواهد شد.

بسنت اندکی پس از حضور زلنسکی در این برنامه، در واکنش به اظهارات او گفت: «زلنسکی این دوگانه کاذب را مطرح می‌کند که اوکراین باید پیروز شود.»

وی با تاکید بر اینکه اولویت باید پایان دادن به جنگ باشد، نه تعیین طرف پیروز، افزود: «جنگ باید پایان یابد و این اتفاق از طریق نوعی توافق مذاکره‌شده محقق خواهد شد.»

وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین تاکید کرد که دونالد ترامپ به‌روشنی اعلام کرده است «می‌خواهد به این جنگ پایان دهد» و تصمیم‌های رئیس‌جمهور آمریکا نیز با هدف دستیابی به توافقی از طریق مذاکره اتخاذ می‌شوند.

اظهارات زلنسکی در شرایطی مطرح می‌شود که اختلافات او با ترامپ بر سر تحریم‌های روسیه و حملات اوکراین به تاسیسات انرژی روسیه افزایش یافته است.

ترامپ هفته گذشته با استناد به معافیت مربوط به منافع ملی، اجرای تحریم‌هایی را که ماه گذشته امضا کرده بود، به حالت تعلیق درآورد. این تحریم‌ها شامل تعرفه‌های ۵۰۰ درصدی بر واردات روسیه و تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر خریداران عمده نفت و گاز روسیه بود.

این اقدام چند روز پس از تصمیم ترامپ برای لغو تحریم‌های صادرات گازوئیل روسیه با هدف مهار افزایش قیمت سوخت صورت گرفت.

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، ترامپ پس از آن محدودیت‌ها را کاهش داد که زلنسکی از توقف حملات به تاسیسات انرژی روسیه خودداری کرد. ترامپ این حملات را عامل کمبود جهانی سوخت و افزایش شدید قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت دانسته است؛ موضوعی که در فاصله چند هفته تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اهمیت سیاسی ویژه‌ای دارد.

این تصمیم‌ها در کی‌یف خشم گسترده‌ای برانگیخت؛ جایی که مقام‌ها و حامیان اوکراین آنها را خیانت به تلاش‌های این کشور برای حفظ فشار غرب بر روسیه تلقی کردند.

ترامپ روز یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تصمیم‌های خود دفاع کرد و گفت حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

وی در عین حال تاکید کرد که بر میانجی‌گری برای دستیابی به توافق صلح متمرکز است و نمی‌خواهد «احمقانه کاری انجام دهد که روسیه را از میز مذاکره دور کند».

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که زلنسکی تمایلی به پایان دادن به جنگ ندارد و احتمالا از ابتدا نیز چنین قصدی نداشته است؛ این در حالی است که اوکراین میلیارد‌ها دلار کمک از کشور‌های غربی دریافت کرده است.