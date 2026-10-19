جوان آنلاین: بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به طور رسمی از امروز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ آغاز شد و نمایندگان ایران در ۱۲ رشته به رقابت پرداختند که حاصل آن کسب ۸ مدال در پاراتکواندو، پارادوومیدانی و پارا شنا بود.
کاروان ایران با نام «جانفدای ایران قوی» و با شعار «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» با ۱۶۶ ورزشکار شامل ۶۲ ورزشکار زن و ۱۰۴ ورزشکار مرد در قالب ۱۵ رشته ورزشی در این رویداد حاضر شده است.
پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ماه برگزار خواهد شد.
*مدال آوران ایران در روز نخست بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا به ترتیب زیر هستند:
طلا:
آیلار جامی در فینال مسابقات پاراتکواندو کلاس k ۴۴، در وزن ۴۷ - کیلوگرم مقابل خوانسودا پوانگکیچا تایلندی به پیروزی رسید و نخستین طلای کاروان (جان فدای ایران قوی) را به نام خود ثبت کرد.
الهام صالحی در ماده پرتاب نیزه، کلاس F ۵۲/F ۵۳/F ۵۴ با رکورد ۱۶.۴۴ متر، بهترین عملکرد را در بین شرکتکنندگان داشت و به مقام نخست رسید و مدال طلا را به خود اختصاص داد.
سینا ضیغمینژاد در مسابقات پاراشنا در فینال ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S ۱۰ با زمان ۵۶:۶۸ در رده نخست ایستاد و طلا گرفت.
نقره:
معصومه تورانی در ماده پرتاب نیزه، با رکورد ۱۴.۹۹ متر به مقام نایب قهرمانی دست یافت و صاحب مدال نقره شد.
پرستو حبیبی در فینال رقابت پرتاب کلاب زنان در کلاس F ۳۲/F ۵۱ با پرتاب ۲۳.۳۲ متر و امتیاز ۸۸۷ در رده دوم ایستاد و یک مدال نقره برای کاروان ایران به ارمغان آورد.
شاهین ایزدیار در مسابقات پاراشنا در فینال ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S ۱۰ با زمان ۵۹:۱۰ و زمان مشابه شناگر ازبکستانی (مشترکا) در رده دوم ایستاد.
برنز:
محمد طاها حسن پور پارا تکواندوکار وزن ۵۸ - کیلوکرم ایران با برتری مقابل پیونگ گونگ از کره جنوبی به مدال برنز بازیهای پاراآسیایی دست یافت.
فرزانه سهرابیتبار در فینال رقابت پرتاب کلاب زنان در کلاس F ۳۲/F ۵۱ با رکورد ۲۲.۷۹ و امتیاز ۸۶۳ به مقام سوم رسید و مدال برنز را کسب کرد.
برنامه ورزشکاران ایران در روز دوم (سهشنبه):
پاراتیروکمان
غلامرضا رحیمی - چین ریکرو مردان ساعت ۳:۴۵
سمیه رحیمی - تایلند ریکرو زنان ساعت ۳:۴۵
محدثه باباحبیب - مغولستان ریکرو زنان ساعت ۳:۴۵
امیرمحمد بارانی - هادی نوری کامپوند مردان ساعت ۳:۴۵
تیم میکس ریکرو ایران - ژاپن ساعت ۶:۴۵
تیم دوبل ریکرو زنان - تایلند ساعت ۹:۱۵
تیم دوبل کامپوند زنان ایران - تایلند ساعت ۹:۱۵
پارادوومیدانی
سامان پاکباز پرتاب وزنه کلاس F ۱۲ ساعت ۵:۴۰
آتنا محمدی و بتول جهانگیری پرتاب وزنه کلاس F ۳۳ ساعت ۱۱:۳۰
بوچیا
مریم ملکیفلاح - تایلند ساعت ۴:۰۰
ندا غایبی - تایلند ساعت ۵:۰۵
ندا غایبی - هنگ کنگ ساعت ۱۰:۰۵
پارادوچرخهسواری
بهروز فرزاد - ۴۰۰۰ متر C ۴ ساعت ۴:۵۲
محمد دلیر تایم تریل ۱۰۰۰ متر ساعت ۶:۰۲
فوتبال نابینایان
تیم ملی مردان ایران - هند ساعت ۹:۳۰
گلبال
تیم ملی مردان ایران - تایلند ساعت ۷:۳۰
پاراجودو
مهدی برچلو - فیلیپین ساعت ۴:۳۰
موسی غلامی - ژاپن ساعت ۴:۳۰
رضا غلامی - قزاقستان ساعت ۴:۳۰
پاراوزنهبرداری:
علی سیفی در دسته ۶۵- کیلوگرم ساعت ۶:۳۰
محسن بختیار در دسته ۷۲- کیلوگرم ساعت ۱۱:۰۰
پاراتیراندازی
علی گلوی و سیدمحمدرضا شفیعی در تپانچه بادی مردان ۱۰ متر ساعت ۴:۳۰
ساره جوانمردی، فائزه احمدی و نسرین شاهی در تپانچه بادی زنان ۱۰ متر ساعت ۴:۳۰
والیبال نشسته
تیم ملی مردان ایران - تایلند ۴:۳۰
پاراشنا
ابوالفضل ظریف و ابوالفضل مالک اولادی، ۵۰متر مردان ساعت ۴:۵۰
علی مطلبی ۵۰ مترکلاس s ۹ ساعت ۴:۵۳
آبادی کریمی ۱۰۰ متر قورباغه ساعت ۵:۱۳
سینا ضیغمی نژاد و شاهین ایزدیار ۲۰۰ متر آزاد ساعت ۱۱:۵۵
آبادی کریمی ۱۰۰ متر قورباغه ساعت ۱۲:۰۹
پاراتنیسروی میز
حسن جانفشان - کره جنوبی ساعت ۵:۳۰
پاراتکواندو
سعید صادقیان - ژاپن وزن منهای ۶۳ کیلوگرم ساعت ۳:۳۹
مریم عبداللهی پور - ازبکستان وزن منهای ۵۷ کیلوگرم ساعت ۳:۵۰
پریماه تورانی - چین وزن ۶۵ کیلوگرم ساعت ۴:۱۲
امیرمحمد حقیقت - قزاقستان وزن منهای ۷۰ کیلوگرم ساعت ۵:۲۹
زهرا رحیمی - نپال وزن منهای ۵۷ کیلوگرم ساعت ۶:۰۲