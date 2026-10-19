در نخستین روز بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ورزشکاران ایران به ۸ مدال شامل ۳ طلا، ۳ نقره و ۲ برنز رسیدند.

جوان آنلاین: بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به طور رسمی از امروز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ آغاز شد و نمایندگان ایران در ۱۲ رشته به رقابت پرداختند که حاصل آن کسب ۸ مدال در پاراتکواندو، پارادوومیدانی و پارا شنا بود.

کاروان ایران با نام «جانفدای ایران قوی» و با شعار «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» با ۱۶۶ ورزشکار شامل ۶۲ ورزشکار زن و ۱۰۴ ورزشکار مرد در قالب ۱۵ رشته ورزشی در این رویداد حاضر شده است.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ماه برگزار خواهد شد.

*مدال آوران ایران در روز نخست بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا به ترتیب زیر هستند:

طلا:

آیلار جامی در فینال مسابقات پاراتکواندو کلاس k ۴۴، در وزن ۴۷ - کیلوگرم مقابل خوانسودا پوانگکیچا تایلندی به پیروزی رسید و نخستین طلای کاروان (جان فدای ایران قوی) را به نام خود ثبت کرد.

الهام صالحی در ماده پرتاب نیزه، کلاس F ۵۲/F ۵۳/F ۵۴ با رکورد ۱۶.۴۴ متر، بهترین عملکرد را در بین شرکت‌کنندگان داشت و به مقام نخست رسید و مدال طلا را به خود اختصاص داد.

سینا ضیغمی‌نژاد در مسابقات پاراشنا در فینال ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S ۱۰ با زمان ۵۶:۶۸ در رده نخست ایستاد و طلا گرفت.

نقره:

معصومه تورانی در ماده پرتاب نیزه، با رکورد ۱۴.۹۹ متر به مقام نایب قهرمانی دست یافت و صاحب مدال نقره شد.

پرستو حبیبی در فینال رقابت پرتاب کلاب زنان در کلاس F ۳۲/F ۵۱ با پرتاب ۲۳.۳۲ متر و امتیاز ۸۸۷ در رده دوم ایستاد و یک مدال نقره برای کاروان ایران به ارمغان آورد.

شاهین ایزدیار در مسابقات پاراشنا در فینال ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S ۱۰ با زمان ۵۹:۱۰ و زمان مشابه شناگر ازبکستانی (مشترکا) در رده دوم ایستاد.

برنز:

محمد طا‌ها حسن پور پارا تکواندوکار وزن ۵۸ - کیلوکرم ایران با برتری مقابل پیونگ گونگ از کره جنوبی به مدال برنز بازی‌های پاراآسیایی دست یافت.

فرزانه سهرابی‌تبار در فینال رقابت پرتاب کلاب زنان در کلاس F ۳۲/F ۵۱ با رکورد ۲۲.۷۹ و امتیاز ۸۶۳ به مقام سوم رسید و مدال برنز را کسب کرد.

برنامه ورزشکاران ایران در روز دوم (سه‌شنبه):

پاراتیروکمان

غلامرضا رحیمی - چین ریکرو مردان ساعت ۳:۴۵

سمیه رحیمی - تایلند ریکرو زنان ساعت ۳:۴۵

محدثه باباحبیب - مغولستان ریکرو زنان ساعت ۳:۴۵

امیرمحمد بارانی - هادی نوری کامپوند مردان ساعت ۳:۴۵

تیم میکس ریکرو ایران - ژاپن ساعت ۶:۴۵

تیم دوبل ریکرو زنان - تایلند ساعت ۹:۱۵

تیم دوبل کامپوند زنان ایران - تایلند ساعت ۹:۱۵

پارادوومیدانی

سامان پاکباز پرتاب وزنه کلاس F ۱۲ ساعت ۵:۴۰

آتنا محمدی و بتول جهانگیری پرتاب وزنه کلاس F ۳۳ ساعت ۱۱:۳۰

بوچیا

مریم ملکی‌فلاح - تایلند ساعت ۴:۰۰

ندا غایبی - تایلند ساعت ۵:۰۵

ندا غایبی - هنگ کنگ ساعت ۱۰:۰۵

پارادوچرخه‌سواری

بهروز فرزاد - ۴۰۰۰ متر C ۴ ساعت ۴:۵۲

محمد دلیر تایم تریل ۱۰۰۰ متر ساعت ۶:۰۲

فوتبال نابینایان

تیم ملی مردان ایران - هند ساعت ۹:۳۰

گلبال

تیم ملی مردان ایران - تایلند ساعت ۷:۳۰

پاراجودو

مهدی برچلو - فیلیپین ساعت ۴:۳۰

موسی غلامی - ژاپن ساعت ۴:۳۰

رضا غلامی - قزاقستان ساعت ۴:۳۰

پاراوزنه‌برداری:

علی سیفی در دسته ۶۵- کیلوگرم ساعت ۶:۳۰

محسن بختیار در دسته ۷۲- کیلوگرم ساعت ۱۱:۰۰

پاراتیراندازی

علی گلوی و سیدمحمدرضا شفیعی در تپانچه بادی مردان ۱۰ متر ساعت ۴:۳۰

ساره جوانمردی، فائزه احمدی و نسرین شاهی در تپانچه بادی زنان ۱۰ متر ساعت ۴:۳۰

والیبال نشسته

تیم ملی مردان ایران - تایلند ۴:۳۰

پاراشنا

ابوالفضل ظریف و ابوالفضل مالک اولادی، ۵۰متر مردان ساعت ۴:۵۰

علی مطلبی ۵۰ مترکلاس s ۹ ساعت ۴:۵۳

آبادی کریمی ۱۰۰ متر قورباغه ساعت ۵:۱۳

سینا ضیغمی نژاد و شاهین ایزدیار ۲۰۰ متر آزاد ساعت ۱۱:۵۵

آبادی کریمی ۱۰۰ متر قورباغه ساعت ۱۲:۰۹

پاراتنیس‌روی میز

حسن جانفشان - کره جنوبی ساعت ۵:۳۰

پاراتکواندو

سعید صادقیان - ژاپن وزن منهای ۶۳ کیلوگرم ساعت ۳:۳۹

مریم عبداللهی پور - ازبکستان وزن منهای ۵۷ کیلوگرم ساعت ۳:۵۰

پریماه تورانی - چین وزن ۶۵ کیلوگرم ساعت ۴:۱۲

امیرمحمد حقیقت - قزاقستان وزن منهای ۷۰ کیلوگرم ساعت ۵:۲۹

زهرا رحیمی - نپال وزن منهای ۵۷ کیلوگرم ساعت ۶:۰۲