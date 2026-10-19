جوان آنلاین: سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری با همتای ایرانی خود در تهران مذاکراتش با همتای ایرانی شفاف و صادقانه خواند و گفت: اراده مشترک ما بر این استوار است که علی‌رغم تحولات و فشار‌هایی که همگی از ابعاد آن آگاه هستید، همکاری‌های همه‌جانبه میان ایران و روسیه با پویایی و قدرت به سمت توسعه حرکت کند. ما امروز پایه‌های مستحکمی برای ارتقای مناسبات در آینده در اختیار داریم؛ به‌ویژه با لازم‌الاجرا شدن معاهده اساسی میان دو کشور که برای نخستین بار رسماً سطح روابط تهران و مسکو را «جامع راهبردی» تعریف و تثبیت کرد، محکم‌ترین بنیان برای افق همکاری‌های دوجانبه شکل گرفته است.

به گزارش ایسنا، لاوروف با محکوم کردن حمله اسرائیل و آمریکا به ایران و با بیان این که این حمله بی اساس و غیرقابل توجیه بود، گفت: آمادگی کامل داریم که در جستجوی راه حل برای حل این بحران مساعدت و کمک کنیم تا از این بحران خارج شویم. در صحنه سازمان ملل متحد، ما با مواضع اصولی خود مانع از آن شدیم که تلاش‌ها برای توجیه تجاوز علیه ایران به نتیجه برسد. همچنین برای ملت کشور دوست، ایران، محموله‌های کمک‌های بشردوستانه از جمله اقلام دارویی و محصولات غذایی ارسال کردیم.

وی افزود: باید از دیپلماسی استفاده شود برای استقرار صلح و ثبات بلند مدت تا وضعیت در خلیج فارس و تنگه هرمز به قبل از بحران بازگردد و شاهد احیای آزادی کشتیرانی در این منطقه و تضمین عدم تکرار تهاجم باشیم.

وی همچنین گفت: از تلاش‌های میانجیگران در این زمینه را ارج می‌نهیم.

لاوروف ابزار امیدواری کرد که رییس جمهور ایران در اجلاس کشور‌های صادرکننده گاز که در روز‌های آینده در مسکو برگزار می‌شود، شرکت کند.

لاوروف در ادامه صحبت‌های خود گفت در سال گذشته حجم روابط تجاری ایران و روسیه ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد و در ۸ ماه سال جاری نیز نسبت به سال گذشته این رقم ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

لاوروف در این نشست خبری در پاسخ به این سوال که «مقام‌های اروپایی بدون اشاره به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و بدون توجه به نقش خودشان در منازعه اوکراین، افزایش قیمت نفت و بحران اقتصادی اخیر را به اقدامات ایران و روسیه نسبت می‌دهند. پاسخ دو کشور به این ادعا چیست؟ علاوه بر این، مقامات اروپایی و همچنین وزیر امور خارجه آمریکا سعی می‌کنند آنچه در اوکراین و ایران می‌گذرد را به‌عنوان جنگ‌های ایدئولوژیک و تمدنی یاد کنند. مسئولیتی که هر دو کشور در همین چارچوب برای خود تعریف می‌کنند، در راستای جلوگیری از فروپاشی چارچوب هنجاری و نهادی مبتنی بر منشور ملل متحد، به‌ویژه روسیه به‌عنوان عضو ثابت شورای امنیت سازمان ملل، چیست؟»، گفت: در خصوص اوکراین، بار‌ها گفته‌ایم. در خصوص زیرساخت‌های غیرنظامی در اوکراین، ما چنین کاری را انجام نمی‌دادیم تا زمانی که طرف مقابل، یعنی نیرو‌های مسلح اوکراین، شروع به حملات تروریستی علیه روسیه کردند و رئیس‌جمهور پوتین نیز تأکید کردند که ما طرف شروع‌کننده این مسئله نخواهیم بود.

لاوروف افزود: با توجه به وضعیت بازار‌های انرژی، در زمان دولت بایدن نیز اعلام کردند و با افتخار گفتند که می‌خواهند دریافت انرژی از روسیه در اروپا را متوقف کنند. برخی اظهارات نیز مطرح می‌شود که گویا روسیه از وضعیت بحرانی در بازار انرژی و بازار نفتی که اتفاقات بدی در آن افتاده سود می‌برد. رئیس‌جمهور پوتین بار‌ها گفته است که ما علاقه‌ای به ایجاد شکنندگی و آسیب‌پذیری در بازار انرژی نداریم؛ ما خواهان ثبات در بازار انرژی هستیم و آخرین بودجه‌ای که ما مشخص کردیم به این شکل بود.

وزیر خارجه روسیه افزود: در خصوص اوکراین و پرونده ایران، می‌دانید که این درست است که اوکراینی‌ها شروع‌کننده این بحران بودند، چرا که خیلی پیش‌تر از شروع عملیات ویژه نظامی، هیچ علامتی از شروع چنین جنگی نبود و اروپایی‌ها این جنگ را با دست رژیم نازی اوکراینی علیه ما شروع کردند. آخرین رئیس‌جمهور اوکراین شروع به تبلیغ و اقدام علیه کلیسای ارتدکس اوکراین کرد و در واقع نوعی تلاش داشتند که رقابت و اقدامات متقابل علیه کلیسای ارتدکس انجام دهند که در این کار نیز ناکام ماندند. زبان روسی از مدارس و دانشگاه‌ها حذف شد. همه رسانه‌های روسی‌زبان در اوکراین فعالیتشان متوقف شد؛ حتی این رسانه‌ها متعلق به خود اوکراین بودند که فقط با زبان روسی فعالیت می‌کردند.

وی افزود: همه اینها برای از بین بردن مسیحیت ارتدکس چندقرنی در اوکراین است. در خصوص زبان نیز ما برای حقوق مردم روس و فرهنگ مردم روس می‌جنگیم. در سرزمین‌هایی که تحت کنترل رژیم زلنسکی است، ما برای تاریخ روسیه می‌جنگیم و هدف آنها از بین بردن حقوق مسلمی است که مردم باید از آن استفاده کنند.

لاوروف همچنین گفت: این را می‌دانید که در اوکراین زبان روسی از همه جا منع شده و این تنها حکومت و رژیم در سراسر دنیاست که یک زبان را ممنوع می‌کند، آن هم در زمانی که این یکی از زبان‌های به‌رسمیت شناخته‌شده سازمان ملل است. در ایران ما مطلقاً چنین چیزی را شاهد نیستیم. شما می‌توانید به هر زبانی در ایران صحبت کنید، حتی عبری و یا در اسرائیل به زبان فارسی. نگاه کنید چه اتفاقاتی دارد می‌افتد، چرا که تصمیمی که نخبگان و بزرگان اوکراینی گرفته‌اند بر اساس نادیده گرفتن حقوق مردم است.

وزیر خارجه روسیه در پاسخ به این سوال که «در بحرین شما یک بار دیگر خاطرنشان کردید که طرح روسیه برای امنیت جمعی در خلیج فارس را در کنار توافق مکه، به‌عنوان گام نخست برای امنیت جمعی می‌بینید، به نظرتان آیا ایران هم باید به این جمع برای موضوع امنیت ملحق شود؟»، گفت: اول اینکه وقتی ما از امنیت جمعی در خصوص خلیج فارس صحبت می‌کنیم، باید مسئله ۶ کشور عربی و جمهوری اسلامی ایران مطرح باشد.

وی افزود: شاید ده‌ها سال است که کارشناسان علوم سیاسی با طرح‌های مختلف در این بخش بسیار مهم از دنیا در چنین تلاشی هستند و بیش از همه، اصول توافق، شفافیت در موضوعات اطلاعاتی، یا مسائل نظامی و امنیت هر کشور باید به‌صورت گام‌به‌گام در کنار تلاش‌های مشترک و اقدامات مشترک برای ایجاد اعتماد انجام گیرد.

وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: در این چارچوب باید این را نیز در نظر بگیریم که کشور‌های دیگر هم بتوانند به این طرح ملحق شوند و در امنیت نقش‌آفرینی کنند. صحبت من در مورد اعضای دائم شورای امنیت و کشور‌های اتحادیه عرب یا سازمان همکاری اسلامی یا کشور‌هایی از این قبیل است. در طرح مکه صحبت از حضور پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی است، ولی هدف از آن می‌بایست تأمین ثبات و افزایش همکاری بین کشور‌ها باشد.

وی افزود: در حال حاضر هم از سوی برخی کشور‌ها برای پیوستن به این اقدامات و تأمین امنیت جمعی ابراز علاقه شده و قطعاً حضور جمهوری اسلامی برای این مسئله می‌تواند باعث افزایش و تأمین صلح باشد و ما به این انتخاب احترام می‌گذاریم.