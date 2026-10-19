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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۱
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

۸ سریال در راه رسیدن به آنتن تلویزیون

3 از روایت‌های تاریخی و حماسی تا قصه‌های معاصر، دفاع مقدس و کمدی؛ مجموعه‌ای از سریال‌های تازه سیمافیلم در مراحل مختلف پیش‌تولید، تصویربرداری و پس‌تولید قرار دارند.

جوان آنلاین: «حماسه زاگرس»، «نگین ارباب»، «شکیب عیار»، «خانم یامامورا»، «سرباز کوچک امام»، «پرنده کوکی»، «ماه عسل» و فصل پنجم «زیرخاکی» از جمله سریال‌هایی هستند که به‌تدریج برای حضور در قاب تلویزیون آماده می‌شوند.

به گزارش ایسنا، در این مجموعه آثار، از روایت زندگی و مبارزات شیرعلی‌مردان بختیاری و قصه‌ای از روزگار پس از واقعه کربلا تا زندگی تنها مادر شهید ژاپنی، داستان یک نوجوان آزاده، ماجرا‌های یک زوج جوان و بازگشت دوباره «فریبرز باغ‌بیشه» به تلویزیون دیده می‌شود.

مجموعه تلویزیونی «حماسه زاگرس» با محوریت زندگی شیرعلیمردان خان بختیاری، یکی از چهره‌های ماندگار تاریخ معاصر ایران، در سیمافیلم تولید می‌شود.

این مجموعه تاریخی به قلم محمدرضا شریفی نگاشته شده و روایتگر زندگی شیرعلیمردان خان بختیاری، فرزند بی‌بی مریم بختیاری است؛ شخصیتی که با شجاعت، ایستادگی و روحیه آزادی‌خواهی در برابر استبداد مبارزه کرد و نام خود را در تاریخ ایران جاودانه ساخت.

«حماسه زاگرس» با نگاهی حماسی و تاریخی، تلاش می‌کند رشادت‌ها، مبارزات و نقش تأثیرگذار این قهرمان ملی را به تصویر بکشد و مخاطبان را با بخشی از تاریخ پرافتخار ایران آشنا کند.

این مجموعه با تمرکز بر مفاهیمی همچون آزادی‌خواهی، مقاومت، هویت ملی و ایثار، درصدد است روایت جذاب و مستندی از زندگی شیرعلیمردان خان بختیاری را برای مخاطبان تلویزیون ارائه دهد.

نسیم ادبی، نادر سلیمانی، هومن برق‌نورد، پیام احمدی‌نیا، علیرضا اوسیوند، مریم مومن، رحیم نوروزی و علی اوسیوند بازیگران این سریال هستند.

سریال «نگین ارباب» به کارگردانی محمدحسین لطیفی یکی از مجموعه‌های جدید محرم ۱۴۰۵ است که به روایت وقایع پس از قیام مختار ثقفی در فاصله سال‌های ۶۰ تا ۷۲ هجری قمری می‌پردازد.

آرش مجیدی، پوریا پورسرخ، اندیشه فولادوند و الیکا عبدالرزاقی از بازیگران این سریال هستند.

«نگین ارباب» به‌کارگردانی محمدحسین لطیفی، تهیه‌کنندگی سید حامد حسینی و نویسندگی مهدی فیاضی‌کیا، روایتی عاشورایی ـ تاریخی از روزگار پس از کربلاست که به مبارزه پنهان جریان حق در دوران حکومت اموی می‌پردازد.

سریال تاریخی «شکیب عیار» به کارگردانی علی هاشمی و تهیه‌کنندگی بهروز مفید، اگرچه ادامه داستانی «مهیار عیار» نیست، اما با فضایی مشابه و روایتی مستقل، مخاطبان آثار تاریخی تلویزیون را همراه خواهد کرد.

این مجموعه با بهره‌گیری از عناصر درام و تاریخ، تلاش دارد ضمن حفظ جذابیت‌های آثار تاریخی تلویزیون، روایت متفاوتی را برای مخاطبان ارائه کند. همچنین فضای داستانی و نوع شخصیت‌پردازی آن می‌تواند برای علاقه‌مندان سریال «مهیار عیار» یادآور همان جهان روایی باشد.

«شکیب عیار» از جمله تولیدات جدید سیمافیلم است که با هدف توسعه مجموعه‌های تاریخی و جذب مخاطبان این گونه تلویزیونی ساخته می‌شود.

حمیدرضا پگاه بازیگر نقش شکیب عیار است و مرجانه گلچین، پیام احمدی نیا، امیرحسین صدیق، رامین ناصرنصیر، کوروش سلیمانی، کاوه خداشناس نیلوفر کوخانی، زهرا داوودنژاد، سامرند معروفی و مریم موسویان در آن بازی کرده‌اند.

«خانم یامامورا» به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی تولید شده و از جمله بازیگران آن ساعد سهیلی است.

این مجموعه محصول سیمافیلم است که با تهیه‌کنندگی مرکز سریال سوره تولید می‌شود و تصویربرداری آن مدتی پیش به پایان رسیده است.

«خانم یامامورا» روایتی عاشقانه از علاقه یک دختر ژاپنی به یک پسر ایرانی است؛ داستانی که در فضای تاریخ معاصر روایت می‌شود و برای پخش از رسانه ملی در حال آماده‌سازی است.

شخصیت اصلی این روایت به کونیکو یامامورا، تنها مادر شهید ژاپنی، ارتباط دارد.

این سریال اقتباسی از کتاب «مهاجر سرزمین آفتاب» نوشته حمید حسام و مسعود امیرخانی است؛ کتابی که به خاطرات کونیکو یامامورا می‌پردازد.

سریال «سرباز کوچک امام» درباره مهدی طحانبان ـ آزاده دوران دفاع مقدس ـ است که ساخت آن اواخر سال ۱۴۰۳ شروع شد.

این سریال به کارگردانی محمدباقر مفیدی‌کیا و تهیه‌کنندگی سعید سعدی در ۳۵ قسمت به آنتن خواهد رسید.

«سرباز کوچک امام» درباره فردی به نام مهدی طحانیان، آزاده و جانباز ۱۳ ساله اردستانی است، که در زمان جنگ به عنوان جوان‌ترین اسیر جنگی به شدت کانون توجه بعثی‌ها بوده است. نقطه اوج اتفاق‌های دوران اسارت او ماجرای امتناع طحانیان از مصاحبه با نصیرا شارما یک زن خبرنگار هندی بی‌حجاب است.

مجموعه «پرنده کوکی» از تولیدات مرکز سیمافیلم به تهیه‌کنندگی سیدرامین موسوی‌ملکی و کارگردانی حمیدرضا لوافی در حال تولید است.

«پرنده کوکی» داستان زوج جوانی را روایت می‌کند که درگیر ماجرا‌هایی پیچیده و غیرمنتظره می‌شوند؛ اتفاقاتی که مسیر زندگی آنها را دستخوش تغییر می‌کند.

حسین پاکدل، مجید یوسفی و مهشید جوادی و مرجانه گلچین از بازیگران این سریال هستند.

سریال تلویزیونی «ماه عسل» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق‌کریمی، برای پخش در روز‌های فرد از شبکه سه سیما انتخاب شده است. مجموعه‌ای طنز که با حضور زنده‌یاد اکبر عبدی و جمعی از بازیگران، حال‌وهوایی مفرح را برای مخاطبان رقم می‌زند.

 «ماه عسل» از تولیدات سیمافیلم است که در این مجموعه، زنده‌یاد اکبر عبدی در کنار بازیگرانی همچون امیر کاظمی، مریم مومن، یوسف تیموری، قدرت‌الله ایزدی و دیگر بازیگران به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این سریال در قالب طنز، با نگاهی به موضوع ازدواج دانشجویی ساخته شده و تلاش دارد این موضوع را در فضایی مفرح و با بهره بردن از موقعیت‌های طنز روایت کند.

مجموعه «زیرخاکی» با هدایت جلیل سامان و به تهیه‌کنندگی رضا نصیری‌نیا وارد ایستگاه پنجم می‌شود. قرار بوده این سریال با آغاز پاییز کلید بخورد و برای پخش در نوروز سال ۱۴۰۶ آماده شود.

این مجموعه کمدی که چهار فصل نخست آن طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ از شبکه یک سیما روی آنتن رفت، پیش‌تر وقایع خود را در بستر حوادث دهه‌های ۵۰ و ۶۰ خورشیدی پیش می‌برد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که به دلیل جمع‌بندی خط داستانی قبلی و همچنین رشد سنی رایان سرلک (بازیگر خردسال مجموعه)، قصه سری جدید با یک جهش زمانی وارد دهه ۱۳۷۰ خواهد شد.

ترکیب اصلی بازیگران این اثر شامل پژمان جمشیدی، ژاله صامتی و رایان سرلک همچنان حفظ شده است و این هنرپیشگان در فصل تازه نیز ایفاگر نقش‌های پیشین خود خواهند بود.

«زیرخاکی» در قالب طنز تاریخی، روایتگر زندگی شخصیتی به نام فریبرز باغ‌بیشه (مشهور به فری زیرخاکی) است؛ مردی که در اشتیاق دست‌یابی به گنجینه‌های عتیقه و رسیدن به ثروت، ناخواسته وارد چالش‌ها و موقعیت‌های غیرمنتظره‌ای می‌شود.

برچسب ها: سریال ، تلویزیون ، کمدی
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