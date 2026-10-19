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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۴
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اعتراضات به بحران آب در مکزیک، به خشونت کشیده شد

2 شهر گوادالاخارا در غرب مکزیک برای دومین بار طی یک هفته اخیر صحنه اعتراضات گسترده به بحران کمبود و آلودگی آب بود؛ اعتراضاتی که با دخالت افراد نفوذی به خشونت کشیده شد.

جوان آنلاین: روز یکشنبه تظاهراتی در شهر گوادالاخارا در اعتراض به کمبود و آلودگی آب برگزار شد که به خشونت انجامید. این دومین اعتراض ساکنان این شهر به بحران آب در یک هفته گذشته است.
ساکنان کلان‌شهر گوادالاخارا سال‌هاست با مشکلات تامین آب مواجه هستند و از خروج آب سیاه و بدبو از شیر‌های خانه‌های خود شکایت دارند. اوایل ماه جاری میلادی، «پابلو لموس»، فرماندار ایالت خالیسکو پس از کشف باکتری‌های کلیفرم در شبکه آب توسط مقامات بهداشتی، به وجود «بحران بی‌سابقه آب آشامیدنی» اذعان کرد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری «آناتولی» تظاهرات روز یکشنبه زمانی به خشونت کشیده شد که گروهی از افراد نقاب‌دار با پرتاب مواد منفجره، ورودی‌های ساختمان کنگره ایالتی را به آتش کشیدند. مقامات دولت مکزیک و برگزارکنندگان این تظاهرات، این افراد را نفوذی‌هایی توصیف کردند که برای ایجاد خشونت به معترضان پیوسته بودند.

ویدیو‌ها و گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این افراد حامل چکش، کوکتل مولوتف و ترقه بوده‌اند. همچنین گزارش‌هایی از غارت و آسیب به کسب‌وکار‌ها منتشر شده است.

با این حال، تظاهرکنندگان از اقدامات این افراد نقاب‌دار فاصله گرفته و رفتار آنها را رد کردند و تا زمانی که عاملان خشونت از گروه جدا نشدند، از ادامه راهپیمایی خودداری کردند.

پابلو لموس، فرماندار ایالت خالیسکو مکزیک، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در این باره نوشت: «در ابتدا، گروهی از اراذل و اوباش خشن سعی کردند خشونت و هرج‌ومرج ایجاد کنند، اما سازمان‌دهندگان مردمی آنها را شناسایی کرده و از راهپیمایی بیرون راندند.»

تظاهرات به بحران آب در مکزیک به خشونت کشیده شد


تظاهرات اخیر در پی نخستین «راهپیمایی برای آب» در گوادالاخارا در ۱۱ اکتبر برگزار شد که بیش از ۱۰ هزار نفر در آن شرکت کرده بودند. در آن تظاهرات، مقامات، پلیس ضد شورش و آتش‌نشانان را مستقر کردند که گزارش شده با استفاده از آب تمیز اقدام به متفرق کردن معترضان کردند.

اعتراضات ۱۱ اکتبر با ۵۷ مجروح و ۳۹ بازداشتی همراه بود و با ادعا‌هایی مبنی بر خشونت پلیس علیه معترضان و خبرنگاران همراه شد. از آن زمان، ۱۷ افسر پلیس به دلیل استفاده از زور بیش از حد تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند و بازداشت‌شدگان نیز عملکرد افسران را به دلیل اعمال شکنجه به شدت محکوم کرده‌اند.

فرماندار ایالت خالیسکو علت این بحران را فرسودگی لوله‌های شهر دانست که به گفته وی بیش از ۷۰ سال است تعمیر و نگهداری نشده‌اند. وی همچنین از برنامه‌هایی برای بازسازی قنات‌های این شهر خبر داد.

برچسب ها: اعتراضات ، مکزیک ، بحران آب
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