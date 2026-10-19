در حالی که رژیم صهیونیستی حضور نظامی خود در جنوب سوریه را گسترش می‌دهد و برای تثبیت مواضع خود در این منطقه اقدام می‌کند، شماری از چهره‌های نزدیک به دولت انتقالی سوریه با حضور در رسانه‌های اسرائیلی، بر ضرورت حرکت به‌سوی توافق با تل‌آویو تأکید می‌کنند؛ رویکردی که با انتقاد‌هایی در داخل سوریه مواجه شده است.

جوان آنلاین: حضور چهره‌های نزدیک به دولت انتقالی سوریه و حامیان آن در رسانه‌های رژیم صهیونیستی، پدیده تازه‌ای نیست. از پیش از سقوط نظام سابق سوریه، شماری از نیرو‌های وابسته به «هیئت تحریر الشام» که در اواخر سال ۲۰۲۴ به قدرت رسید، در مصاحبه‌هایی ظاهر می‌شدند و تلاش می‌کردند با «اطمینان دادن» به رژیم صهیونیستی، این رژیم را در جریان تحولات نبرد موسوم به «ردع العدوان» قرار دهند؛ نبردی که به سقوط نظام سابق انجامید. این رویکرد مشابه مواضع فعالان و سیاستمداران وابسته به این هیئت بود که طی سال‌های جنگ سوریه، به‌طور مستمر با اسرائیلی‌ها ارتباط برقرار می‌کردند.

به گزارش ایسنا، بر اساس نوشته روزنامه الاخبار، اکنون نیز در شرایطی که دولت انتقالی سوریه تلاش‌های خود را برای دستیابی به توافق امنیتی با تل‌آویو با میانجیگری واشنگتن ادامه می‌دهد، فعالان نزدیک به این دولت درصدد آن هستند راه را برای حرکت سریع به سوی «عادی‌سازی واقعی» روابط هموار کنند؛ روندی که حتی در کشور‌هایی که پیشتر توافق‌نامه‌های صلح با رژیم صهیونیستی امضا کرده‌اند، همچنان با دشواری‌هایی همراه است.

این در حالی است که گسترش حضور نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه پس از سقوط نظام سابق، سپس تلاش برای تثبیت این حضور از طریق ایجاد پایگاه‌های نظامی، تصرف منابع آبی و حمایت از ایجاد «اداره خودگردان» در سویداء، ماهیت طرح تل‌آویو در جبهه سوریه را آشکار کرده است.

در تازه‌ترین مورد از این حضور‌ها در رسانه‌های اسرائیلی، فهد المصری، رئیس «حزب سوریه آزاد» که به گفته منابع روزنامه «الاخبار» برای بازگشت به دمشق و احتمالاً تصدی یک سمت دولتی در این شهر آماده می‌شود، در گفت‌و‌گو با دانی زاکین، تحلیلگر امور سیاسی و راهبردی روزنامه «اسرائیل هیوم»، تشکیل دولتی فراگیر در سوریه را به دستیابی به توافق با رژیم صهیونیستی و حل مسأله سویداء مرتبط دانست.

همچنین میساء قبانی، فعال سوری ـ آمریکایی و نایب‌رئیس هیئت مدیره سازمان «گلوبال جاستیک» که در آغاز بحران سوریه تأسیس شد، مهمان شبکه عبری «مکان» بود.

قبانی در توجیه حضور خود در این شبکه گفت: «چرا صدای خود را در این مقطع حساس، پیش از انتخابات اسرائیل، به اسرائیلی‌ها نرسانیم؟» وی از رژیم صهیونیستی خواست سوریه را دشمن خود تلقی نکند.

قبانی با وجود مخالفت با نفوذ نظامی رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه، بدون اشاره به ماهیت یا تعداد این نفوذها، مخالفت خود را به آنچه «حرص و طمع» ارتش سوریه برای «حفظ مرز‌ها و دخالت نکردن در امور کشور‌های دیگر» خواند، مرتبط دانست. وی همچنین خاطرنشان کرد که حتی یک گلوله نیز از خاک سوریه به‌سوی اراضی اشغالی شلیک نشده است.

قبانی در کنار این اظهارات که حاکی از تلاش آشکار برای جلب نظر رژیم اشغالگر بود، از پاسخ مستقیم به پرسش درباره موضع افکار عمومی سوریه در قبال «صلح با اسرائیل» خودداری کرد و بحث را به مسأله سویداء محدود ساخت.

وی همچنین مطالبه دمشق برای عقب‌نشینی نیرو‌های اشغالگر از مناطقی را که پس از سقوط نظام سابق وارد آنها شده‌اند، به‌عنوان شرط هرگونه توافق آینده نادیده گرفت و در مقابل، اظهار داشت که هرگونه توافق امنیتی، آغاز صلح میان سوریه و اسرائیل است.

این اظهارات از سوی برخی سوری‌ها دعوتی آشکار به عادی‌سازی روابط تلقی شد؛ آن هم در شرایطی که رژیم صهیونیستی همچنان به کشتار سوری‌ها در جنوب این کشور ادامه می‌دهد. برخی نیز در واکنش به حضور قبانی در شبکه‌ای عبری، گفتند: «قربانیان و خون آنها نتوانستند مانع از حضور میساء قبانی، شیفته ترامپ، در شبکه‌ای متعلق به اشغالگران شوند.»

در همین راستا، فعال سوری ـ آمریکایی دیگری که در سازمان «گلوبال جاستیک» فعالیت می‌کند، ابی شهبندر است؛ فردی که به‌عنوان مشاور ارشد در پنتاگون فعالیت کرده و از طریق «سازمان حمایت از سوریه» در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، در ترویج «ارتش آزاد سوریه» و ایجاد کانال‌های ارتباطی آمریکا با عناصر «میانه‌رو» آن نقش داشته است.

ارتباط این سازمان با رژیم صهیونیستی نیز از طریق نشست‌هایی با جوامع یهودی در واشنگتن آشکار می‌شود؛ نشست‌هایی که از میساء قبانی نیز برای حضور در آنها دعوت شده بود. این اقدامات در ادامه مسیری قرار دارد که شهبندر پیشتر دنبال می‌کرد.

حضور در رسانه‌های عبری نیز به مصاحبه‌های فعالان و سیاستمداران محدود نمی‌شود و برخی افراد پا را فراتر گذاشته‌اند. از جمله این افراد، غسان ابراهیم، روزنامه‌نگار سوری است که پیشتر وب‌سایت‌های سوری راستی‌آزمایی اخبار، صفحه او را منبع انتشار اطلاعات گمراه‌کننده طبقه‌بندی کرده بودند.

ابراهیم نسخه‌ای عبری‌زبان از وب‌سایت «سیریا فوکس» راه‌اندازی کرد و در گفت‌و‌گو با شبکه عبری «کان» گفت هدف از راه‌اندازی این نسخه، ارائه تصویری متفاوت از سوریه به مخاطبان عبری‌زبان است.