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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۶
بين‌الملل » اخبار كلی

وزیر کشور پاکستان: برای صلح به گفت‌و‌گو، اعتماد و تلاش صادقانه نیاز است

3 وزیر کشور پاکستان در «مجمع امنیت جهانی ۲۰۲۶» در دوحه با تاکید بر نقش قطر گفت اسلام آباد در جنگ علیه ایران راه صلح را انتخاب کرد و با تلاش فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده نیرو‌های دفاعی پاکستان، سفر به تهران، میزبانی مذاکرات اسلام‌آباد و میانجی‌گری مشترک با قطر برای کاهش تنش و نجات جان‌ها کوشید.

جوان آنلاین: محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در این نشست، پیمان دفاعی مشترک مکه با عربستان و ترکیه را دفاعی خواند، خواستار همکاری قوی‌تر علیه تروریسم شد و با اشاره به خدمات حافظان صلح پاکستان در سازمان ملل، سه مساله را برجسته کرد که شامل متوقف نشدن گفت‌وگوها، اهمیت اعتماد و نیاز به تلاش صادقانه همه برای صلح با این پیام که «ما دنبال اعتبار نیستیم، آینده‌ای می‌خواهیم که جنگ نباشد» است.

به گزارش ایسنا، وزیر کشور پاکستان گفت: «ماه‌های اخیر برای منطقه بسیار دشوار بوده است. جنگ علیه ایران، خطر‌های جدی نه فقط برای خاورمیانه بلکه برای کل جهان ایجاد کرده است.

نقوی افزود: من نیز همراه فرمانده نیرو‌های دفاعی پاکستان در این تلاش‌های صلح مشارکت داشتم؛ در سفر به تهران و دیدار با مقام‌های ارشد ایرانی شاهد دشواری این گفت‌و‌گو‌ها بودم. لحظاتی بود که وضعیت بسیار پرتنش می‌شد، اما ما به گفتن، شنیدن و اعتمادسازی ادامه دادیم. بر اساس تجربه می‌گویم که صلح در یک جلسه به دست نمی‌آید؛ به صبر، اعتماد و تلاش مستمر نیاز دارد.»

وی در ادامه به «پیمان دفاع مشترک مکه» میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه اشاره کرد و آن را پیمانی برای دفاع و نه برای جنگ دانست و گفت: باور داریم هیچ کشوری نمی‌تواند صلح پایدار داشته باشد اگر همسایگانش درگیر منازعه باشند.

نقوی همچنین گفت که به‌عنوان وزیر کشور پاکستان، هزینه تروریسم و ناامنی را هم درک می‌کند: پاکستان بسیار آسیب دیده است؛ هزاران شهروند، سرباز و پلیس ما جان باخته‌اند. تروریسم دشمن مشترک است و به همکاری قوی‌تر، تبادل اطلاعات بهتر و تلاش‌های مشترک برای شکست آن نیاز داریم.

وی تاکید کرد: بر اساس تجربه سه اصل مهم وجود دارد مبنی بر اینکه هرگز در‌های گفت‌و‌گو را نبندیم؛ اعتماد مهمترین کلید هر گفت‌وگوست و صلح به تلاش صادقانه همه نیاز دارد. هیچ کشوری به‌تنهایی نمی‌تواند به صلح منطقه‌ای برسد.

برچسب ها: وزیر کشور پاکستان ، قطر ، اسلام آباد
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