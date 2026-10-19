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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۳
ورزش » ساير

جدول مدالی روز نخست بازی‌های پاراآسیایی ناگویا/ چین با ۲۶ طلا در صدر

3 کاروان ایران در روز اول بازی‌های پاراآسیایی ناگویا در رشته‌های پاراتکواندو، پارادوومیدانی و پاراشنا صاحب ۸ مدال شد. چین هم با ۲۶ مدال طلا صدرنشین بازیهاست.

جوان آنلاین: در نخستین روز بازی‌های پاراآسیایی ناگویا نمایندگان ایران صاحب ۸ مدال در رشته‌های پاراشنا، پاراتکواندو و پارادوومیدانی شدند. 

در این روز کاروان ایران صاحب سه طلا، سه نقره و دو برنز شد. اکنون ایران در جدول مدالی با ۸ مدال شامل ۳ طلا، ۳ نقره و ۲ برنز در رده هفتم قرار دارد. 

در حال حاضر چین با ۲۶ طلا، ۲۰ نقره و ۱۶ برنز، ژاپن با ۸ طلا، ۶ نقره و ۱۳ برنز و ازبکستان با ۶ طلا، ۱۰ نقره و ۷ برنز در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. ایران پایین‌تر از هند، قزاقستان و کره جنوبی در رده هفتم قرار دارد. 

جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز نخست بازی‌های پاراآسیایی ناگویا:

جدول مدالی روز نخست بازی‌های پاراآسیایی ناگویا/ چین با ۲۶ طلا در صدر

برچسب ها: بازی های پارآسیایی ، پاراآسیایی ناگویا ، مدال نقره
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