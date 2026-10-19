کاروان ایران در روز اول بازی‌های پاراآسیایی ناگویا در رشته‌های پاراتکواندو، پارادوومیدانی و پاراشنا صاحب ۸ مدال شد. چین هم با ۲۶ مدال طلا صدرنشین بازیهاست.

جوان آنلاین: در نخستین روز بازی‌های پاراآسیایی ناگویا نمایندگان ایران صاحب ۸ مدال در رشته‌های پاراشنا، پاراتکواندو و پارادوومیدانی شدند.

در این روز کاروان ایران صاحب سه طلا، سه نقره و دو برنز شد. اکنون ایران در جدول مدالی با ۸ مدال شامل ۳ طلا، ۳ نقره و ۲ برنز در رده هفتم قرار دارد.

در حال حاضر چین با ۲۶ طلا، ۲۰ نقره و ۱۶ برنز، ژاپن با ۸ طلا، ۶ نقره و ۱۳ برنز و ازبکستان با ۶ طلا، ۱۰ نقره و ۷ برنز در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. ایران پایین‌تر از هند، قزاقستان و کره جنوبی در رده هفتم قرار دارد.

جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز نخست بازی‌های پاراآسیایی ناگویا: