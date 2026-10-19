کد خبر: 1385709
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۱
سیاست » اخبار کلی
عراقچی در نشست خبری با لاوروف:

رابطه ایران و روسیه راهبردی است

6 عراقچی در نشست خبری با وزیر خارجه روسیه رابطه دو کشور را راهبردی دانست.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی و سرگئی لاوروف، وزرای امور خارجه ایران و روسیه امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه در تهران با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

بعد از این دیدار نشست خبری مشترک دو وزیر امور خارجه برگزار شد.

عراقچی در ابتدا با خوش آمدگویی به لاوروف اظهار داشت: ما امروز دیدار بسیار ثمربخشی داشتیم. رابطه ایران و روسیه راهبردی است و بعد از اجرایی شدن موافقتنامه جامع راهبردی رابطه ما ابعاد جدیدی به خود گرفته است.

وی افزود: ما درباره تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفت‌و‌گو کردیم. در حوزه روابط دوجانبه راهکار عملی برای گسترش روابط سیاسی فرهنگی و تجاری را مورد بررسی قرار دادیم. همکاری اقتصادی با روند خوبی در حال پیشرفت است.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: ما درباره منطقه هم همکاری نزدیک داریم. امروز درباره مسائل خلیج فارس، قفقاز و اروپا و بحث اوکراین تبادل نظر داشتیم. دیدگاه مشترک ما این است که مسایل منطقه راه حل نظامی ندارد و باید از طریق سیاسی دنبال شود.

عراقچی با بیان اینکه درباره فلسطین و یمن صحبت کردیم گفت: باید نسل کشی فلسطینی‌ها متوقف شود.

عراقچی: همکاری ایران و روسیه نقش مناسبی در ایجاد ثبات در منطقه خواهد داشت

وی تاکید کرد: درباره ناامنی تنگه هرمز رایزنی داشایم. ناامنی که بر اثر تجاوز امریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد شده است. ما نگرانی جدی نسبت به تحولات امنیتی دریای خزر و حمله به کشتی‌ها در این دریا داریم. معتقدیم پیامد‌های جدی برای صلح منطقه دارد.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: ما به همکاری خودمان در موضوعات بین المللی ادامه میدهیم. عمدتا در مخالفت با یکجانبه گرایی امریکا اتفاق نظر داریم و در چارچوب نهاد‌های بین المللی برای چندجانبه گرایی همکاری میکنیم. ما به همکاری‌ها در بریکس و شانگهای ادامه می‌دهیم.

عراقچی تاکید کرد: همکاری ایران و روسیه نقش مناسبی در ایجاد ثبات در منطقه خواهد داشت. ما به ادامه روابط مصمم هستیم.

لاوروف: همکاری ایران و روسیه ادامه می‌یابد

در ادامه این نشست سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه بیان داشت. ما بر آن هستیم که همکاری ایران و روسیه ادامه یابد. ما پایه‌های عالی برای حرکت رو به جلو داریم. موافقتنامه جامع راهبردی یک سند مهم است. ما به مردم دوست ایران کمک بشردوستانه در جنگ ارسال کردیم. ما محصولات غذایی را همچنان ارسال می‌کنیم.

لاوروف ادامه داد: رهبران دو کشور روابط خوبی دارند. ما دعوت میکنیم آقای پزشکیان در اجلاس گاز در روسیه طی روز‌های آینده شرکت کند.

وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه سال گذشته رشد تجاری ۲۱ درصدی داشتیم، اظهار داشت: پنج روز پیش دومین نشست کمیته مشترک ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا برگزار شد. روسیه در حوزه تجارت و سرمایه گذاری اماده است. ما درباره پروژه نفت و گاز و همچنین راه آهن رشت -استارا همکاری می‌کنیم.

تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی و ناقض حقوق بین الملل است

وی در ادامه با بیان اینکه روی مسایل منطقه‌ای بین المللی رایزنی کردیم، گفت: ما به دنبال نظم چندجانبه در جهان و عدم توسل به زور هستیم. تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی و ناقض حقوق بین الملل است.

لاوروف گفت: ما همکاری خود را در مجامع جهانی از جمله بریکس و شانگهای و سازمان ملل تقویت خواهیم کرد.

برای رسیدن به یک راه حل آمادگی کامل داریم

وی با محکومیت حملات آمریکا به ایران گفت: ما آمادگی کامل داریم که برای رسیدن به یک راه حل کمک کنیم. باید برگردیم به وضعیت قبل از بحران در خلیج فارس و تنگه هرمز و تضمین عدم تکرار تجاوز. ما تلاش میانجی گران را ارج می‌نهیم.

به دنبال فعال سازی تلاش‌ها درباره مسئله فلسطین هستیم

وی افزود: ما به دنبال فعال سازی تلاش‌ها درباره مسئله فلسطین هستیم. برخی‌ها می‌خواهند این آخرین موضوع در دستورکار جهانی باشد، اما ما و ایران بر آن هستیم که در این خصوص کمک شود.

وزیر خارجه روسیه در ادامه اظهار داشت: همکارم به مسائل دریای خزر اشاره کردند. ما می‌توانیم از سازوکار ۳+۳ برای قفقاز و امنیت منطقه استفاده کنیم.

وی همچنین گفت: ما نیز ابتکارات درباره پیشبرد اصول همکاری‌ها در اوراسیای بزرگ را ارج می‌نهیم. در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار داشتیم و تاکید کردیم که نمایندگان در مینسک در کنفرانس امنیت اوراسیا شرکت کنند.

لاوروف در پاسخ به سوالی درباره بحران انرژی در جهان و همچنین جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: آنچه که مربوط به قیمت نفت است، ما هیچوقت حمله‌ای علیه سایت‌های زیرساختی اوکراین شروع نکردیم. آقای پوتین تاکید کرده که ما روند را در تخریب ثبات در انرژی جهان شروع نکردیم. این اروپا بود که این را شروع کرد. برخی‌ها می‌گویند که روس‌ها پیروز هستند و دارند قیمت را افزایش می‌دهند. آقای پوتین اعلام کردند که ما دنبال ثبات قیمت‌ها برای برنامه ریزی‌های بلند هستیم. در اوکراین این ویژگی یکی از ماشه‌ها می‌باشد.

برچسب ها: عراقچی ، سرگئی لاوروف ، روسیه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

بدون شرح

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تقدیر از پزشکیان بسیجی

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

نوستالژی آر‌پی‌جی!

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

کانتینر پَر!

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

حافظ‌کشی به رسم دیوانگان

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس چه توجیهی دارد!

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است

اشراف ایران بر تنگه هرمز

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اختلاف شاید درگیری هرگز!
گفت‌وگو با دکتر حقانی/  در ذهن دولت‌های استعماری ایران یک کشور محذوف است!
تکرار تاریخ شکست‌خورده کشف حجاب این باردر آذربایجان
گفت‌وگو با برادر شهید جنگ ۱۲روزه/ همیشه برای خدمت به مردم پای کار بود
سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ
تنگه هرمز نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای
گفت‌و‌گو با همسر شهید شمقدری/ پسرم به دوست آسمانی‌اش «علیرضا» پیوست
نامه تاریخی رهبر شهید به آیت‌الله صدوقی، سندی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی
به‌بهانه بازپخش «خواب و بیدار»/ جذابیت ضدقهرمان لزوماً از شرارت او ناشی نمی‌شود
بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 
کلاه بدون پشم ترامپ در تهدید ایران
نوستالژی آر‌پی‌جی!
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار