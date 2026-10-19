جوان آنلاین: سید عباس عراقچی و سرگئی لاوروف، وزرای امور خارجه ایران و روسیه امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه در تهران با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

بعد از این دیدار نشست خبری مشترک دو وزیر امور خارجه برگزار شد.

عراقچی در ابتدا با خوش آمدگویی به لاوروف اظهار داشت: ما امروز دیدار بسیار ثمربخشی داشتیم. رابطه ایران و روسیه راهبردی است و بعد از اجرایی شدن موافقتنامه جامع راهبردی رابطه ما ابعاد جدیدی به خود گرفته است.

وی افزود: ما درباره تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفت‌و‌گو کردیم. در حوزه روابط دوجانبه راهکار عملی برای گسترش روابط سیاسی فرهنگی و تجاری را مورد بررسی قرار دادیم. همکاری اقتصادی با روند خوبی در حال پیشرفت است.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: ما درباره منطقه هم همکاری نزدیک داریم. امروز درباره مسائل خلیج فارس، قفقاز و اروپا و بحث اوکراین تبادل نظر داشتیم. دیدگاه مشترک ما این است که مسایل منطقه راه حل نظامی ندارد و باید از طریق سیاسی دنبال شود.

عراقچی با بیان اینکه درباره فلسطین و یمن صحبت کردیم گفت: باید نسل کشی فلسطینی‌ها متوقف شود.

عراقچی: همکاری ایران و روسیه نقش مناسبی در ایجاد ثبات در منطقه خواهد داشت

وی تاکید کرد: درباره ناامنی تنگه هرمز رایزنی داشایم. ناامنی که بر اثر تجاوز امریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد شده است. ما نگرانی جدی نسبت به تحولات امنیتی دریای خزر و حمله به کشتی‌ها در این دریا داریم. معتقدیم پیامد‌های جدی برای صلح منطقه دارد.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: ما به همکاری خودمان در موضوعات بین المللی ادامه میدهیم. عمدتا در مخالفت با یکجانبه گرایی امریکا اتفاق نظر داریم و در چارچوب نهاد‌های بین المللی برای چندجانبه گرایی همکاری میکنیم. ما به همکاری‌ها در بریکس و شانگهای ادامه می‌دهیم.

عراقچی تاکید کرد: همکاری ایران و روسیه نقش مناسبی در ایجاد ثبات در منطقه خواهد داشت. ما به ادامه روابط مصمم هستیم.

لاوروف: همکاری ایران و روسیه ادامه می‌یابد

در ادامه این نشست سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه بیان داشت. ما بر آن هستیم که همکاری ایران و روسیه ادامه یابد. ما پایه‌های عالی برای حرکت رو به جلو داریم. موافقتنامه جامع راهبردی یک سند مهم است. ما به مردم دوست ایران کمک بشردوستانه در جنگ ارسال کردیم. ما محصولات غذایی را همچنان ارسال می‌کنیم.

لاوروف ادامه داد: رهبران دو کشور روابط خوبی دارند. ما دعوت میکنیم آقای پزشکیان در اجلاس گاز در روسیه طی روز‌های آینده شرکت کند.

وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه سال گذشته رشد تجاری ۲۱ درصدی داشتیم، اظهار داشت: پنج روز پیش دومین نشست کمیته مشترک ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا برگزار شد. روسیه در حوزه تجارت و سرمایه گذاری اماده است. ما درباره پروژه نفت و گاز و همچنین راه آهن رشت -استارا همکاری می‌کنیم.

تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی و ناقض حقوق بین الملل است

وی در ادامه با بیان اینکه روی مسایل منطقه‌ای بین المللی رایزنی کردیم، گفت: ما به دنبال نظم چندجانبه در جهان و عدم توسل به زور هستیم. تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی و ناقض حقوق بین الملل است.

لاوروف گفت: ما همکاری خود را در مجامع جهانی از جمله بریکس و شانگهای و سازمان ملل تقویت خواهیم کرد.

برای رسیدن به یک راه حل آمادگی کامل داریم

وی با محکومیت حملات آمریکا به ایران گفت: ما آمادگی کامل داریم که برای رسیدن به یک راه حل کمک کنیم. باید برگردیم به وضعیت قبل از بحران در خلیج فارس و تنگه هرمز و تضمین عدم تکرار تجاوز. ما تلاش میانجی گران را ارج می‌نهیم.

به دنبال فعال سازی تلاش‌ها درباره مسئله فلسطین هستیم

وی افزود: ما به دنبال فعال سازی تلاش‌ها درباره مسئله فلسطین هستیم. برخی‌ها می‌خواهند این آخرین موضوع در دستورکار جهانی باشد، اما ما و ایران بر آن هستیم که در این خصوص کمک شود.

وزیر خارجه روسیه در ادامه اظهار داشت: همکارم به مسائل دریای خزر اشاره کردند. ما می‌توانیم از سازوکار ۳+۳ برای قفقاز و امنیت منطقه استفاده کنیم.

وی همچنین گفت: ما نیز ابتکارات درباره پیشبرد اصول همکاری‌ها در اوراسیای بزرگ را ارج می‌نهیم. در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار داشتیم و تاکید کردیم که نمایندگان در مینسک در کنفرانس امنیت اوراسیا شرکت کنند.

لاوروف در پاسخ به سوالی درباره بحران انرژی در جهان و همچنین جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: آنچه که مربوط به قیمت نفت است، ما هیچوقت حمله‌ای علیه سایت‌های زیرساختی اوکراین شروع نکردیم. آقای پوتین تاکید کرده که ما روند را در تخریب ثبات در انرژی جهان شروع نکردیم. این اروپا بود که این را شروع کرد. برخی‌ها می‌گویند که روس‌ها پیروز هستند و دارند قیمت را افزایش می‌دهند. آقای پوتین اعلام کردند که ما دنبال ثبات قیمت‌ها برای برنامه ریزی‌های بلند هستیم. در اوکراین این ویژگی یکی از ماشه‌ها می‌باشد.