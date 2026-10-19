زاکانی: شهدا را معیار سنجش رفتار و مسیر زندگی خود قرار دهیم

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مراسم افتتاحیه رویداد «قرار هشتم» و رونمایی از شماره جدید نشریه «مدیریت جهادی» در سالن شهید باغانی دانشگاه امام صادق(ع)، با اشاره به جایگاه شهدا در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: گاهی از شهید و شهادت سخن می‌گوییم تا یاد و خاطره شهید زنده بماند، اما نگاه عمیق‌تر آن است که شهید را میزان قرار دهیم و رفتار خود، جریان‌های اجتماعی و مسیر حرکت تاریخ را با او بسنجیم.

به گزارش مهر، وی افزود: هنگامی که شهید به الگوی سنجش دیگران تبدیل می‌شود، دیگر صرفاً با یک خاطره تاریخی مواجه نیستیم، بلکه شهید به معیاری برای تشخیص مسیر درست و الگویی برای حرکت به سوی تعالی تبدیل می‌شود. از این رو، باید از شهدا درس بگیریم و در مسیر آنان گام برداریم.

زاکانی با اشاره به جایگاه شهدا در دستگیری معنوی از دیگران تصریح کرد: بر اساس آیات قرآن کریم، شهدا زنده‌اند و نزد پروردگار خود روزی می‌خورند. از این منظر، شهید را باید زنده و اثرگذار دانست و از خداوند خواست که دستگیری و همراهی او شامل حال ما نیز شود.

شهردار تهران با بیان اینکه دشواری‌های مسیر انقلاب در گذر زمان افزایش یافته است، به خاطرات دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: جوانان دهه ۶۰ با وجود تمام سختی‌ها، با ایمان و روحیه‌ای مثال‌زدنی در مسیر انجام مأموریت خود حرکت می‌کردند. در آن دوران، بسیاری از رزمندگان برای حضور در میدان و انجام تکلیف از یکدیگر سبقت می‌گرفتند و حتی شهادت را با نگاهی متفاوت و همراه با شوخی‌های دوستانه مطرح می‌کردند

وی با یادآوری خاطرات عملیات خیبر و حضور در جزیره جنوبی افزود: در عملیات‌های دوران دفاع مقدس، رزمندگان با وجود شرایط دشوار، برای باز کردن معبر و عبور نیروها از موانع، خطرهای بزرگی را به جان می‌خریدند. در یکی از این صحنه‌ها، هنگام مواجهه با سیم‌های خاردار و نبود امکان انفجار برای باز کردن مسیر، یکی از رزمندگان پیش‌قدم شد تا راه برای عبور دیگران هموار شود. چنین خاطراتی نشان‌دهنده روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و تقدم مأموریت بر خواسته‌های فردی در میان رزمندگان است.

زاکانی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی زمینه پرورش انسان‌های خودباور و متکی بر ایمان را فراهم کرد، خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته این انقلاب، تربیت انسان‌هایی بود که خود را وقف انجام تکلیف می‌کردند و به دنبال آن بودند که برای دیگران و جامعه مفید باشند. این افراد بدون آنکه در پی دیده‌شدن یا کسب موقعیت شخصی باشند، تلاش می‌کردند وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهند.

وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید مورد اشاره در این مراسم گفت: از خصوصیات ممتاز چنین انسان‌هایی، حضور در مسیر مجاهدت، شناخت درست وظیفه، حفظ حدود و تبعیت از ولی است. این ویژگی‌ها موجب می‌شود فرد در زندگی خود از اختلاف‌ها و منازعات سطحی فاصله بگیرد و به جای درگیر شدن در رقابت‌های دنیوی، به اصلاح امور، دستگیری از دیگران و جهت‌دهی صحیح به جامعه کمک کند.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شهادت اعضای خانواده رهبر شهید انقلاب، از تجربه ماه‌های پس از این واقعه یاد کرد و گفت: در این مدت، فرصت‌هایی برای آشنایی نزدیک‌تر با ابعاد شخصیتی و معنوی این شهدا فراهم شد. یکی از نکات قابل تأمل، مشاهده نوشته‌ای از شهید بود که در آن جمله‌ای از شهید حاج قاسم سلیمانی، با این مضمون که «آن‌کس که می‌بیند خداست»، بارها تکرار شده بود.

وی این موضوع را نشانه‌ای از توجه به نظارت الهی و اهمیت اخلاص دانست و اظهار کرد: انسان باید به مرحله‌ای از بلوغ معنوی برسد که بداند حتی اگر دیگران او را نبینند، خداوند ناظر بر اعمال اوست. چنین نگرشی می‌تواند رفتار و جهت‌گیری فرد را با خواست الهی و مسیر مورد تأکید ولی هماهنگ کند.

زاکانی با اشاره به نقش مرکز رشد در تربیت نیروهای مؤمن و اثرگذار گفت: مرکز رشد باید فضایی برای پرورش انسان‌های خودباور، فعال و مؤثر باشد؛ انسان‌هایی که بتوانند در مسیر تحقق آرمان‌های نظام و حرکت به سوی جامعه مطلوب گام بردارند. این مرکز صرفاً محل آموزش یا انتقال دانش نیست، بلکه باید زمینه‌ساز رشد شخصیت، تحول فردی و شکل‌گیری نیروهای مسئولیت‌پذیر باشد.

وی با اشاره به ارتباط شهید مورد نظر با مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: این شهید به فعالیت‌های مرکز رشد توجه ویژه داشت و بر ادامه مسیر آن تأکید می‌کرد. از این رو، تداوم و تقویت فعالیت‌های این مجموعه می‌تواند بخشی از مأموریتی باشد که او برای تربیت انسان‌های مومن، خودباور و اثرگذار دنبال می‌کرد.

شهردار تهران در ادامه با تأکید بر زنده بودن و استمرار اثرگذاری شهدا گفت: باور داریم که شهدا همچنان در مسیر خدمت اثرگذارند و یاد و راه آنان می‌تواند در زندگی امروز ما نقش‌آفرین باشد. مهم آن است که بتوانیم با دقت در سیره و رفتارشان، ویژگی‌های برجسته آنان را در وجود خود پرورش دهیم.

زاکانی در پایان ابراز امیدواری کرد که مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) با تقویت فعالیت‌های تربیتی و پیگیری اهداف خود، بیش از گذشته در پرورش نیروهای مؤمن، توانمند و مسئولیت‌پذیر موفق باشد و گفت: باید از خداوند بخواهیم دست ما را بگیرد و توفیق حرکت در مسیری را نصیبمان کند که شایسته شهدا و آرمان‌های آنان است