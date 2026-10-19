کد خبر: 1385702
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۲
جامعه » اخبار كلی

طرح ملی «هر دانش‌آموز، یک مهارت» از پایه هفتم آغاز می‌شود

دانش‌آموز معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گفت: طرح هر دانش‌آموز یک مهارت از پایه هفتم آغاز شده و در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم، سالانه ۵۰ تا ۶۰ ساعت آموزش مهارتی متناسب با علاقه خود دریافت می‌کنند.

جوان آنلاین: مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه، با اشاره به نقش مهارت‌آموزی در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سیاست‌های کلان کشور، اظهار کرد: طرح ملی «هر دانش‌آموز، یک مهارت» با هدف ارتقای توانمندی‌های دانش‌آموزان و تقویت ظرفیت‌های کارآفرینی آنان طراحی شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دانش‌آموزان در سه پایه هفتم، هشتم و نهم، در مجموع ۱۵۰ تا ۱۸۰ ساعت آموزش مهارتی دریافت می‌کنند. این آموزش‌ها در کنار برنامه درسی رسمی و با بهره‌گیری از روش‌های متنوع آموزشی اجرا می‌شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه مدرسه مطلوب صرفاً محل انتقال دانش و ارتقای نمرات تحصیلی نیست، تصریح کرد: مدرسه باید زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان را فراهم کند و در کنار آموزش علمی، توانایی‌هایی مانند حل مسئله، کار گروهی، کار تیمی و به‌کارگیری آموخته‌ها در موقعیت‌های عملی را در آنان توسعه دهد.

آذرکیش با اشاره به اهمیت انتخاب مهارت متناسب با علاقه و استعداد دانش‌آموزان ادامه داد: در این طرح، ظرفیت‌های مدرسه، نظر خانواده‌ها، مشاوره با دانش‌آموزان و امکانات موجود در جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد تا هر دانش‌آموز بتواند مسیر مهارت‌آموزی متناسب با توانمندی‌ها و علایق خود را دنبال کند.

وی درباره حوزه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح گفت: مهارت‌های فناوری‌های نوین از جمله برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و توسعه وب؛ مهارت‌های شغلی در حوزه‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر؛ مهارت‌های فرهنگی و هنری و تولید محتوا؛ مهارت‌های ورزشی و همچنین مهارت‌های بومی و محلی، از جمله زمینه‌های پیش‌بینی‌شده برای آموزش به دانش‌آموزان است.

وی استفاده از ظرفیت‌های موجود درون و بیرون مدرسه را از محورهای مهم اجرای این طرح دانست و بیان کرد: توانمندی دبیران و کارکنان مدارس، هنرستان‌ها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش‌های مجازی، خانواده‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند در توسعه فرصت‌های یادگیری مهارتی دانش‌آموزان نقش‌آفرین باشد.

آذرکیش با اشاره به همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در قالب طرح «همنوا» خاطرنشان کرد: استفاده از زیرساخت‌ها و مراکز آموزشی این سازمان، فرصت مناسبی برای توسعه آموزش‌های مهارتی دانش‌آموزان و تقویت آموزش‌های تخصصی هنرجویان هنرستان‌ها فراهم کرده است.

وی با اشاره به جایگاه مهارت‌آموزی در برنامه هفتم پیشرفت کشور افزود: بر اساس اهداف پیش‌بینی‌شده، آموزش و پرورش مکلف است تا پایان برنامه هفتم، زمینه بهره‌مندی ۶ میلیون دانش‌آموز از آموزش‌های مهارتی را فراهم کند.

معاون آموزش متوسطه در پایان تأکید کرد: اجرای طرح ملی «هر دانش‌آموز، یک مهارت» فرصتی برای پیوند آموزش با زندگی و آینده شغلی دانش‌آموزان است و تحقق اهداف آن، مستلزم مشارکت مدارس، خانواده‌ها و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های آموزشی و مهارتی کشور خواهد بود.

برچسب ها: دانش آموز ، مهارت ، وزارت آموزش و پرورش
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

بدون شرح

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تقدیر از پزشکیان بسیجی

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

نوستالژی آر‌پی‌جی!

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

کانتینر پَر!

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

حافظ‌کشی به رسم دیوانگان

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

برای خدمت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم/ کسی را از خدمت محروم نکنیم

وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس چه توجیهی دارد!

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است

اشراف ایران بر تنگه هرمز

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اختلاف شاید درگیری هرگز!
گفت‌وگو با دکتر حقانی/  در ذهن دولت‌های استعماری ایران یک کشور محذوف است!
تکرار تاریخ شکست‌خورده کشف حجاب این باردر آذربایجان
گفت‌وگو با برادر شهید جنگ ۱۲روزه/ همیشه برای خدمت به مردم پای کار بود
سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ
تنگه هرمز نقطه آغاز نظم جدید منطقه‌ای
گفت‌و‌گو با همسر شهید شمقدری/ پسرم به دوست آسمانی‌اش «علیرضا» پیوست
نامه تاریخی رهبر شهید به آیت‌الله صدوقی، سندی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی
به‌بهانه بازپخش «خواب و بیدار»/ جذابیت ضدقهرمان لزوماً از شرارت او ناشی نمی‌شود
بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 
کلاه بدون پشم ترامپ در تهدید ایران
نوستالژی آر‌پی‌جی!
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار