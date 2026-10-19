کد خبر: 1385700
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

نخست‌وزیر فرانسه خواستار اعمال محدودیت‌های رفت‌وآمد شد

فرانسه سباستین لوکورنو از مقام‌های محلی خواست پس از درگیری‌ها و غارت‌های آخر هفته، مقررات منع رفت‌وآمد محدود و منطقه‌ای را اجرا کنند.

جوان آنلاین: سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که از مقام‌های محلی خواسته است در پی اعتراضات خشونت‌آمیز آخر هفته در سراسر کشور، از شامگاه دوشنبه مقررات منع رفت‌وآمد محدود برقرار کنند.

او در جمع خبرنگاران گفت که برای بازگرداندن نظم عمومی کاملاً مصمم است و در صورت ضرورت، اعلام وضعیت اضطراری نیز امکان‌پذیر خواهد بود؛ با این حال، در شرایط کنونی منع رفت‌وآمد محدود را مناسب‌تر دانست.

لوکورنو مشخص نکرد که این محدودیت‌ها در کدام شهرها و به چه شکل اجرا خواهند شد، اما تأکید کرد که قرار نیست تمام شهر پاریس مشمول منع رفت‌وآمد شود.

هم‌زمان، شهرداران شهرهای بزرگ فرانسه خواستار پاسخ‌گویی دولت درباره آنچه ضعف آمادگی نیروهای امنیتی برای مقابله با ناآرامی‌ها خواندند، شدند.

در همین راستا، مقام‌های فرانسه برگزاری هرگونه تجمع و تظاهرات در شهر مارسی را از ساعت ۱۲ تا ۲۰ روز دوشنبه ممنوع کردند. این تصمیم پس از ناآرامی‌های اخیر و غارت فروشگاه‌ها و آسیب به ساختمان شهرداری اتخاذ شد. همچنین شهر دنن در شمال فرانسه از ۲۶ مهر تا ۳ آبان، هر شب از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح مقررات منع رفت‌وآمد برای بزرگسالان و افراد زیر سن قانونی اجرا می‌کند.

اعتراضات سراسری فرانسه در واکنش به افزایش هزینه‌های زندگی، رشد قیمت سوخت و انرژی و کاهش قدرت خرید برگزار شد. در جریان ناآرامی‌های آخر هفته، به گفته وزیر دادگستری فرانسه، ۲۳۳۱ نفر در سراسر این کشور بازداشت شدند و بیش از ۲ هزار کسب‌وکار نیز ممکن است مستقیماً آسیب دیده باشند؛ خسارت‌ها صدها میلیون یورو برآورد شده است.

برچسب ها: فرانسه ، دولت فرانسه ، اعتراضات
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