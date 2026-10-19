جوان آنلاین: زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است اجرای سند تسهیم درآمد محتوا می‌تواند به نفع تولیدکننده، پلتفرم و کاربر باشد، هدف نهایی ایجاد یک زنجیره اقتصادی متوازن در فضای مجازی است که در آن تولیدکننده انگیزه تولید داشته باشد، پلتفرم امکان توسعه پیدا کند و کاربر نیز به محتوای باکیفیت ایرانی دسترسی داشته باشد. این مسیر می‌تواند یکی از پایه‌های مهم توسعه اقتصاد دیجیتال کشور باشد و از همین رو دستگاه‌های متولی امر مکلف هستند که هر چه سریع‌تر، سند تسهیم درآمد تولید محتوا را اجرا کنند.



زهرا سعیدی مبارکه، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به اینکه اجرای سند تسهیم درآمد محتوا می‌تواند زمینه را برای جهش در تولید محتوای باکیفیت ایرانی فراهم کند، گفت: امروز تولید محتوا در فضای مجازی از یک فعالیت جانبی به یک فعالیت اقتصادی مهم تبدیل شده است و هزاران نفر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از این مسیر امرار معاش می‌کنند. بنابراین لازم است برای این بخش از اقتصاد دیجیتال، سازوکار اقتصادی مشخصی تعریف شود تا تولیدکننده محتوا بتواند متناسب با میزان اثرگذاری و مصرف محتوای خود از درآمد ایجادشده در شبکه بهره‌مند شود.

سخنگو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه تولید محتوای حرفه‌ای بدون ایجاد مدل درآمدی پایدار امکان‌پذیر نیست، ادامه داد: وقتی یک تولیدکننده برای تهیه محتوای آموزشی، فرهنگی، خبری، سرگرمی یا تخصصی زمان، سرمایه و نیروی انسانی صرف می‌کند، طبیعی است که باید بتواند از نتیجه اقتصادی فعالیت خود بهره‌مند شود. اگر تولیدکننده صرفاً هزینه پرداخت کند، اما درآمد حاصل از مصرف و ترافیک محتوای او در اختیار سایر حلقه‌های زنجیره باقی بماند، انگیزه‌ای برای توسعه فعالیت حرفه‌ای باقی نمی‌ماند.

عضو هیئت رئیسه کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مزیت‌های مهم سند تسهیم درآمد محتوا، ایجاد جریان اقتصادی جدید برای تولیدکنندگان است، اظهار کرد: این سند می‌تواند مناسبات مالی میان تولیدکنندگان محتوا، سکوها، خدمات پایه، اپراتور‌ها و سایر اجزای زنجیره فضای مجازی را متعادل‌تر کند. در واقع باید پذیرفت که محتوای تولیدشده نیز مانند هر کالای اقتصادی دیگری دارای ارزش است و زمانی که مصرف آن باعث ایجاد ترافیک و درآمد می‌شود، بخشی از این ارزش اقتصادی باید به تولیدکننده بازگردد.

رئیس فراکسیون نظارت بر مطبوعات رسانه و فضای مجازی مجلس با اشاره به اینکه اجرای سند می‌تواند رقابت برای تولید محتوای باکیفیت را افزایش دهد، افزود: وقتی تولیدکننده بداند کیفیت بالاتر، مخاطب بیشتر و مصرف بیشتر می‌تواند به درآمد بیشتر منجر شود، طبیعتاً برای ارتقای کیفیت محصولات خود سرمایه‌گذاری خواهد کرد. چنین سازوکاری به شکل‌گیری یک رقابت سالم در بازار محتوا کمک می‌کند و در نهایت مخاطب نیز از این رقابت منتفع خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه تقویت تولید محتوای داخلی تنها یک مسئله فرهنگی نیست، گفت: این موضوع ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی دارد. هر اندازه تولیدکنندگان داخلی امکان بیشتری برای فعالیت داشته باشند، وابستگی کاربران به محتوای خارجی کاهش پیدا می‌کند و ارزش اقتصادی بیشتری در داخل کشور باقی می‌ماند. در نتیجه، ترافیک داخلی نیز می‌تواند به یک دارایی اقتصادی برای کشور تبدیل شود.

عضو هیئت رئیسه کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تأخیر در اجرای سند به معنای از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی است، تصریح کرد: سال‌ها درباره ضرورت توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از کسب‌وکار‌های اینترنتی صحبت کرده‌ایم، اما اگر مدل درآمدی این کسب‌وکار‌ها اصلاح نشود، حمایت‌ها نتیجه مطلوب را نخواهد داشت. سند تسهیم درآمد محتوا یکی از ابزار‌هایی است که می‌تواند این حلقه مفقوده را تکمیل کند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اجرای این سند با جدیت باید دنبال شود، گفت: وقتی یک سند در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است، دستگاه‌های اجرایی مربوطه باید فرایند‌های عملیاتی آن را دنبال کنند. نمی‌توان صرفاً به تصویب یک سند اکتفا کرد و بعد اجرای آن را به تأخیر انداخت.

رئیس فراکسیون نظارت بر مطبوعات رسانه و فضای مجازی مجلس با تأکید بر ابزار‌های نظارتی، مجلس نیز خاطرنشان کرد: قطعاً دلایل عدم اجرای سند تسهیم درآمد محتوا باید توضیح داده شود. اگر مانعی در مسیر اجرا وجود دارد، باید این مانع برطرف شود و اگر کوتاهی دولت عامل تأخیر باشد، طبیعتاً مجلس باید از ابزار‌های نظارتی خود استفاده کند.