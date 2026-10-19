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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۰
ورزش » ساير

ضرب نخستین طلا برای کاروان ایران؛ آیلار جامی قهرمان پاراتکواندو شد

طلا نخستین طلای کاروان ورزشی ایران در پنجمین دوره بازیهای آسیایی را آیلار جامی در پاراتکواندو کسب کرد.

جوان آنلاین: در روز نخست از مسابقات پاراتکواندو در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ – آیچی ناگویا تیم ملی ایران موق به کسب یک مدال طلا و یک برنز شد.

در روز نخست این مسابقات از بامداد امروز مبارزات اوزان ۴۷- و ۵۲- کیلوگرم زنان و ۵۸- کیلوگرم مردان برگزار شد که از میان سه نماینده ایران تنها آیلار جامی موفق شد با برتری مقابل رقبای خود به دیدار نهایی صعود کند.

جامی در وزن ۴۷- کیلوگرم ابتدا ۲ بر صفر «مدینه موسی نووا» از ازبکستان را شکست داد و در ادامه با برتری مقابل «یان بو» در دو راند متوالی راهی دیدار نهایی شد.

جامی برای کسب مدال طلا به دیدار «خوانسودا» از تایلند رفت و در دو راند متوالی با نتایج ۶ بر صفر و ۶ بر ۲ به برتری دست یافت و اولین طلای کاروان ورزشی ایران را به خود اختصاص داد.

تیم ملی ایران در رقابت های امروز سه نماینده داشت که جامی طلا گرفت، محمد طاها حسن پور به نشان برنز دست یافت و رزا ابراهیمی هم حذف شد.

مدال اوران کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ به این شرح هستند:

مدال طلا

* آیلار جامی (پاراتکواندو)

مدال برنز

* محمدطاها حسن پور (پاراتکواندو)

برچسب ها: طلا ، پاراتکواندو ، پاراتکواندوی
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