کد خبر: 1385682
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

«مرگ تدریجی» ۱۵۰۰ اسیر بیمار در زندان‌های رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی مرکز مطالعات اسرای فلسطینی نسبت به اهمال پزشکی در قبال ۱۵۰۰ اسیر فلسطینی بیمار در زندان‌های رژیم صهیونیستی هشدار داده و گفت که این افراد با مرگ تدریجی مواجه هستند.  

جوان آنلاین: مرکز مطالعات اسرای فلسطین اعلام کرد بیش از ۱۵۰۰ اسیر بیمار در زندان‌های رژیم صهیونیستی با شرایط جسمانی وخیم دست و پنجه نرم می‌کنند که در میان آنان ده‌ها نفر به بیماری‌های خطرناک مبتلا هستند و در نتیجه بی‌توجهی پزشکی با مرگ تدریجی مواجه‌اند.

این مرکز حقوقی در بیانیه‌ای تاکید کرد اهمال پزشکی در زندان‌های رژیم صهیونیستی پدیده‌ای تازه نیست، بلکه از زمان ایجاد این زندان‌ها وجود داشته و با تبدیل مراکز بازداشت به محل آزار جسمی و روانی اسرا همراه بوده است. به گفته این نهاد، این وضعیت از اکتبر ۲۰۲۳ به شکل چشمگیری تشدید شده است.

مرکز مذکور افزود که شرایط بسیار نامناسب زندان‌ها که از حداقل امکانات انسانی، معیشتی و بهداشتی محروم هستند، زمینه مناسبی برای شیوع و تشدید بیماری‌ها ایجاد کرده است؛ در حالی که اسرای بیمار از مراقبت پزشکی واقعی و درمان مناسب محروم‌اند.

صدها اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به بیماری‌های خطرناکی از جمله سرطان، نارسایی کلیوی، بیماری‌های قلبی، تصلب شرایین، دیابت و فشار خون مبتلا هستند. همچنین شماری از اسرا با مشکلات عصبی و روانی، جراحات و معلولیت مواجه‌اند، اما مراقبت لازم را دریافت نمی‌کنند و برای درمان به بیمارستان‌های خارج از زندان منتقل نمی‌شوند.

این مرکز تاکید کرد تاخیر عمدی در انجام آزمایش‌های پزشکی و تعلل در ارائه درمان باعث شده است علائم ساده بسیاری از اسرا به بیماری‌های مزمنی تبدیل شود که درمان آن‌ها دشوار است.

در این بیانیه همچنین آمده است سیاست گرسنگی دادن، سوءتغذیه و محروم کردن اسرا از وسایل بهداشتی، زمینه گسترش بیماری‌های مسری از جمله «گال» را فراهم کرده است.

مرکز فلسطین تاکید کرد اهمال پزشکی یکی از عوامل اصلی شهادت دست‌ کم ۵۰ درصد شهدای جنبش اسیر فلسطین است؛ شمار شهدای اسیر از سال ۱۹۶۷ تاکنون به ۳۲۹ نفر رسیده است. همچنین از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۹۲ اسیر به شهادت رسیده‌اند و بی‌توجهی پزشکی پس از شکنجه، دومین عامل شهادت اسرا عنوان شده است.

این مرکز از سازمان‌های پزشکی و بشردوستانه بین‌المللی خواست برای حمایت از اسرا به‌ طور فوری مداخله کنند و هیئت‌های پزشکی را برای بازدید از زندان‌ها و تحقیق درباره شرایط شهادت ده‌ها اسیر در نتیجه بی‌توجهی پزشکی اعزام کنند.

مرکز اسرای فلسطین تاکید کرد بی‌توجهی سازمان‌ یافته پزشکی به اسرای فلسطینی یکی از خطرناک‌ترین اشکال نقض حقوق آنان در زندان‌ها است؛ زیرا حق برخورداری از خدمات درمانی که بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه تضمین شده، به ابزاری تنبیهی برای وارد کردن درد و رنج تدریجی و آسیب جسمی به اسرا تبدیل شده است.

بر اساس این بیانیه، این سیاست می‌تواند از یک سو بر اساس کنوانسیون‌های ژنو، به‌ ویژه مواد ۳۲ و ۵۶ کنوانسیون چهارم، مصداق جنایت جنگی باشد و از سوی دیگر، در چارچوب کنوانسیون منع شکنجه، به عنوان رفتاری که به‌ طور عمدی و سازمان‌ یافته موجب درد و رنج جسمی و روانی می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد.

طبق آمار نهادهای امور اسرا، رژیم صهیونیستی بیش از ۹۳۰۰ اسیر فلسطینی را در بیش از ۲۳ زندان، بازداشتگاه و مرکز بازجویی نگهداری می‌کند که در میان آنان حدود ۸۷ زن و نزدیک به ۳۸۰ کودک حضور دارند. هزاران فلسطینی نیز تحت بازداشت اداری قرار دارند.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، اسرائیل ، فلسطین
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