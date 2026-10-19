نمایندگان جنبش جلیقه‌زردها پس از ناآرامی‌های اخیر و هم‌زمان با ادامه اعتراضات دانش‌آموزان، از برگزاری دور دوم تجمع‌ها در روز شنبه خبر دادند.

جوان آنلاین: نمایندگان جنبش جلیقه‌زردهای فرانسه که در نخستین دوره ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون ماه‌ها اعتراض برگزار کرده بودند، خواستار برگزاری دور تازه‌ای از تظاهرات در روز شنبه شدند.

معترضان جلیقه‌زرد که از افزایش هزینه‌های زندگی خشمگین هستند، آخر هفته گذشته به دانش‌آموزانی پیوستند که طی هفته‌های اخیر در اعتراض به کمبود معلم و شرایط نامناسب مدارس، تجمع و مدارس را تعطیل کرده بودند. این تحولات فشار بر دولت فرانسه را افزایش داده است.

این جنبش نقشه تجمع‌های برنامه‌ریزی‌شده برای ۲۴ اکتبر (۲ آبان) را در وب‌سایت خود منتشر کرده است. بنجامین بال، سردبیر این وب‌سایت، به خبرگزاری فرانسه گفت: «به‌وضوح فشار زیادی برای برگزاری مرحله دوم وجود دارد.»

اعتراضات اخیر در واکنش به افزایش هزینه‌های زندگی، گرانی سوخت و نارضایتی از وضعیت خدمات عمومی شکل گرفت.