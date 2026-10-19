ارتش رژیم صهیونیستی امروز (دوشنبه) در ادامه نقض آتش‌بس و تجاوزات خود به جنوب لبنان، مناطقی را هدف قرار داد.

جوان آنلاین: رسانه‌های لبنانی گزارش دادند توپخانه رژیم صهیونیستی شهرک‌ المنصوری در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده است.

خبرنگار شبکه خبری المیادین در جنوب لبنان نیز گزارش داد توپخانه رژیم اشغالی وادی السلوقی را هدف قرار داده است.

منابع خبری اعلام کردند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شهرک کفرتبنیت در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده‌اند.

توپخانه رژیم صهیونیستی همچنین اطراف شهرک «برعشیت» در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

رسانه‌های لبنانی نیز از اجرای انفجاری در اطراف شهرک ارنون واقع در جنوب این کشور توسط ارتش رژیم اشغالگر خبر دادند.

منابع لبنانی همچنین اعلام کردند دشمن صهیونیستی انفجاری را در شهرک کفرتبنیت در جنوب لبنان انجام دادند.

این حملات در چارچوب نقض مداوم «توافق آتش‌بس» از سوی رژیم صهیونیستی انجام شدند، ارتش اشغالگر علاوه بر بمباران روستاهای دیگری با آتش توپخانه و جنگنده‌ها و پهپادهای خود، عملیات تخریب خانه‌های روستاهای جنوبی را با بولدوزر اجرا می‌کند.

این حملات حتی پس از مذاکرات مستقیم مقامات لبنانی با رژیم اشغالگر صهیونیستی در ماه‌های گذشته و دستیابی به «توافقنامه چارچوب» ادامه دارد.