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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۰
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سیمایی:

تعداد داوطلبان علوم پایه به نصف کاهش یافته است

سیمایی: تعداد داوطلبان علوم پایه به نصف کاهش یافته است وزیر علوم با ابراز نگرانی از وضعیت تحصیل دانشجویان علوم پایه از کاهش معنادار داوطلبان این رشته خبر داد.

جوان آنلاین: حسین سیمایی در نشست شورای سیاست‌گذاری دهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان که با همت بنیاد جمیلی برگزار می‌شود، با قدردانی از اقدامات جمیلی در حمایت از علم و نخبگان کشور اظهار داشت: خوشحالیم که جمیلی توانسته‌ است با جاذبه فکری و نگاه ارزشمند خود جمعی از نخبگان، اندیشمندان و مدیران عالی‌رتبه کشور را گرد هم آورد و امید است این الگو از اقدامات خیرخواهانه در عرصه علم و فناوری بیش از پیش گسترش یابد.

به گزارش تسنیم، وی افزود: توجه ویژه مهندس جمیلی به علوم پایه، نشان‌دهنده نگاه پویا و آینده‌نگر ایشان است. حوزه‌ای که با وجود نقش بنیادین آن در پیشرفت کشور، همچنان نیازمند حمایت‌های جدی و مستمر است.

سیمایی ادامه داد: زیربنای توسعه کشور، توسعه علمی است و توسعه علمی نیز بدون پیشرفت در علوم پایه تحقق پیدا نمی‌کند. بنابراین، توجه به علوم پایه نه یک انتخاب فرعی، بلکه ضرورتی بنیادین برای آینده کشور است.

وی با اشاره به وضعیت متناقض علوم پایه در کشور گفت: از یک‌سو در تولید علم از وضعیت مطلوبی برخورداریم، در المپیادهای علمی افتخارآفرینی می‌کنیم، رتبه نوزدهم جهانی در تولید علم را داریم و در میان کشورهای اسلامی نیز جایگاه نخست را به خود اختصاص داده‌ایم؛ اما از سوی دیگر با کاهش مستمر اقبال به تحصیل در رشته‌های علوم پایه مواجه هستیم.

وزیر علوم با ابراز نگرانی از این روند تأکید کرد: براساس آخرین آمار موجود تعداد دانشجویان علوم پایه کشور به نصف کاهش یافته است و این یک فاجعه محسوب می‌شود. بخشی از این مسئله به وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها و ناکافی‌بودن حمایت‌ها بازمی‌گردد.

سیمایی افزود: وظیفه دولت‌ها این است که در عرصه‌هایی که بخش خصوصی به دلیل فقدان سودآوری یا منفعت اقتصادی انگیزه کافی برای ورود ندارد، مسئولیت حمایت را بر عهده بگیرند. امروز حمایت از علوم پایه یک وظیفه حاکمیتی است و نمی‌توان آینده این حوزه بنیادین را صرفاً به سازوکارهای بازار واگذار کرد.

وی با قدردانی از نقش بنیاد جمیلی در این زمینه اظهار داشت: خوشحالیم که مهندس جمیلی با احساس مسئولیت اجتماعی و توجه ویژه به آینده علمی کشور، بخشی از این بار را بر دوش گرفته‌اند و در حمایت از علوم پایه پیش‌قدم شده‌اند.

وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت از برگزیدگان پس از پایان جشنواره را یکی از ویژگی‌های ارزشمند این رویداد دانست و گفت: اینکه حمایت از برگزیدگان صرفاً به معرفی و تقدیر از آنان محدود نمی‌شود و پس از جشنواره نیز تداوم پیدا می‌کند، اقدامی ارزشمند و شایسته قدردانی است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به تمامی استعدادهای جوان، تصریح کرد: ما گاهی با نگاهی مکانیکی و ابزاری به جوانان می‌نگریم، در حالی که رویکرد حمایتی جشنواره نسبت به افرادی که موفق به کسب عنوان برگزیده نشده‌اند نیز واجد اهمیت است. این نگاه، نشانه توجهی انسانی به نسل جوان است و باید بیش از پیش تقویت شود.

سیمایی همچنین با اشاره به اهمیت عدالت در توزیع جغرافیایی حمایت‌های علمی اظهار داشت: در شناسایی و حمایت از استعدادهای علمی باید به مسئله توزیع جغرافیایی توجه ویژه داشته باشیم. ضروری است برای جوانان و استعدادهای مناطق کمتر برخوردار، سیاست تبعیض مثبت در نظر گرفته شود تا این مناطق از حمایت‌ها و فرصت‌های بیشتری بهره‌مند شوند.

وی در پایان با تجلیل از اقدامات خیرخواهانه در عرصه علم و دانش خاطرنشان کرد: همواره انسان‌های نیک‌اندیش و نیکوکاری هستند که با احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور، برای حفظ و توسعه ایران گام برمی‌دارند و باید قدر این سرمایه‌های ارزشمند را دانست.

برچسب ها: حسین سیمایی صراف ، وزارت علوم ، دانشجویان
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